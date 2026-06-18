Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилди

·0·Техно
Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилди

Электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчи Америка компанияси Rivian ўзининг Р1Т пикапи ва Р1С йўлтанламас моделларининг автоном бошқарув имкониятлари ҳақида нотўғри маълумот тарқатганликда айбланиб, жамоавий суд даъвосига дуч келди. Калифорния марказий округи судига тақдим этилган шикоятда компания ўз мижозларини чалғитганлиги ва вада қилинган технологияларни етказиб бермаганлиги таъкидланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Даъво аризасига кўра, Rivian биринчи авлод Р1 моделларини сотишда ушбу флагман автомобиллар "қўлларсиз ва нигоҳсиз" (ҳандс-фреэ, эес-офф) бошқарув тизимига эга бўлишини реклама қилган. TechCrunch нашри хабарига кўра, бу САE таснифи бўйича 3-даражали автономликни англатади, яни маълум шароитларда ҳайдовчи йўлга қарамаслиги ва рулни ушламаслиги мумкин эди.

Техник имкониятлар ва маркетинг ёлғонлари

Даъвогарлар беш йил давомида олиб борилган миллий маркетинг кампанияси ва Rivian бош директори РЖ Скарингенинг турли анжуманлардаги чиқишларини далил сифатида келтирмоқда. Хусусан, 2022-йилда ўтказилган TechCrunch Disrupt тадбирида компания раҳбари Дривер+ тизими барча автомобилларда стандарт бўлиши ва келажакда тўлиқ автономликка эришишини таъкидлаган эди.

Бироқ, судга тақдим этилган ҳужжатларда айтилишича, ҳеч қандай дастурий таъминот янгиланиши биринчи авлод Rivian автомобилларини вада қилинган даражада бошқара олмайди. Даъво аризасида "Rivian биринчи авлод моделлари ҳеч қачон 3-даражали автономликка эга бўлмаслигини билса-да, истеъмолчиларни харидга ундаш учун бу хусусиятларни тарғиб қилишда давом этган", деб ёзилади.

Бугунги кунда автопилот технологиялари Ўзбекистон бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Гарчи Rivian маҳсулотлари минтақамизда Tesla каби кенг тарқалмаган бўлса-да, электромобиллар сегментидаги бундай ҳуқуқий низолар глобал брендларнинг ишончлилигига таъсир кўрсатади. Ҳозирда биринчи авлод Р1Т ва Р1С эгалари вада қилинган "қўлларсиз" бошқарув имкониятидан маҳрум бўлиб қолишган.

Компаниянинг молиявий ва ҳуқуқий муаммолари

Rivian вакиллари давом этаётган суд жараёни сабабли изоҳ беришдан бош тортишди. Даъво аризаси фирибгарлик, эҳтиётсизлик туфайли нотўғри маълумот бериш ва асоссиз бойиб кетиш каби бандларни ўз ичига олади. Жабрланувчилар манфаатларини ҳимоя қилаётган юридик фирмалар ҳакамлар ҳайъати иштирокида суд ўтказилишини талаб қилмоқда.

Бу Rivian учун биринчи йирик суд можароси эмас. Ўтган йили компания 2022-йилда автомобиллар нархини кутилмаганда ошириб юборгани учун акциядорларга 250 миллион доллар товон пули тўлашга рози бўлган эди. Янги авлод (2024-йилда янгиланган) Rivian моделлари эса кучлироқ сенсорлар ва 11 та камера билан жиҳозланган бўлиб, улар ҳақиқатдан ҳам юқори даражадаги автономликни қўллаб-қувватлайди, бироқ бу эски модел эгалари учун ечим бўла олмайди.

RivianЭлектромобилАвтопилотСудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиИжтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиКеча, 18:25Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранHonor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранКеча, 18:23Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиМобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиКеча, 18:21Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Кеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди