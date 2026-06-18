Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилди
Электр транспорт воситалари ишлаб чиқарувчи Америка компанияси Rivian ўзининг Р1Т пикапи ва Р1С йўлтанламас моделларининг автоном бошқарув имкониятлари ҳақида нотўғри маълумот тарқатганликда айбланиб, жамоавий суд даъвосига дуч келди. Калифорния марказий округи судига тақдим этилган шикоятда компания ўз мижозларини чалғитганлиги ва вада қилинган технологияларни етказиб бермаганлиги таъкидланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Даъво аризасига кўра, Rivian биринчи авлод Р1 моделларини сотишда ушбу флагман автомобиллар "қўлларсиз ва нигоҳсиз" (ҳандс-фреэ, эес-офф) бошқарув тизимига эга бўлишини реклама қилган. TechCrunch нашри хабарига кўра, бу САE таснифи бўйича 3-даражали автономликни англатади, яни маълум шароитларда ҳайдовчи йўлга қарамаслиги ва рулни ушламаслиги мумкин эди.
Техник имкониятлар ва маркетинг ёлғонлариДаъвогарлар беш йил давомида олиб борилган миллий маркетинг кампанияси ва Rivian бош директори РЖ Скарингенинг турли анжуманлардаги чиқишларини далил сифатида келтирмоқда. Хусусан, 2022-йилда ўтказилган TechCrunch Disrupt тадбирида компания раҳбари Дривер+ тизими барча автомобилларда стандарт бўлиши ва келажакда тўлиқ автономликка эришишини таъкидлаган эди.
Бироқ, судга тақдим этилган ҳужжатларда айтилишича, ҳеч қандай дастурий таъминот янгиланиши биринчи авлод Rivian автомобилларини вада қилинган даражада бошқара олмайди. Даъво аризасида "Rivian биринчи авлод моделлари ҳеч қачон 3-даражали автономликка эга бўлмаслигини билса-да, истеъмолчиларни харидга ундаш учун бу хусусиятларни тарғиб қилишда давом этган", деб ёзилади.
Бугунги кунда автопилот технологиялари Ўзбекистон бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Гарчи Rivian маҳсулотлари минтақамизда Tesla каби кенг тарқалмаган бўлса-да, электромобиллар сегментидаги бундай ҳуқуқий низолар глобал брендларнинг ишончлилигига таъсир кўрсатади. Ҳозирда биринчи авлод Р1Т ва Р1С эгалари вада қилинган "қўлларсиз" бошқарув имкониятидан маҳрум бўлиб қолишган.
Компаниянинг молиявий ва ҳуқуқий муаммолариRivian вакиллари давом этаётган суд жараёни сабабли изоҳ беришдан бош тортишди. Даъво аризаси фирибгарлик, эҳтиётсизлик туфайли нотўғри маълумот бериш ва асоссиз бойиб кетиш каби бандларни ўз ичига олади. Жабрланувчилар манфаатларини ҳимоя қилаётган юридик фирмалар ҳакамлар ҳайъати иштирокида суд ўтказилишини талаб қилмоқда.
Бу Rivian учун биринчи йирик суд можароси эмас. Ўтган йили компания 2022-йилда автомобиллар нархини кутилмаганда ошириб юборгани учун акциядорларга 250 миллион доллар товон пули тўлашга рози бўлган эди. Янги авлод (2024-йилда янгиланган) Rivian моделлари эса кучлироқ сенсорлар ва 11 та камера билан жиҳозланган бўлиб, улар ҳақиқатдан ҳам юқори даражадаги автономликни қўллаб-қувватлайди, бироқ бу эски модел эгалари учун ечим бўла олмайди.
…