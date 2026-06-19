Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутлади

·0·Спорт
Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутлади

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари бутун дунё аҳлининг диққат-эътиборида турибди. Миллий терма жамоамизнинг ушбу нуфузли мусобақадаги тарихий иштироки нафақат ватандошларимиз, балки халқаро футбол жамоатчилиги томонидан ҳам юксак эътироф этилмоқда. Хусусан, мундиал воқеаларини жонли равишда ёритиб бораётган етакчи халқаро оммавий ахборот воситалари Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантинонинг ўзбек футболи шаънига йўллаган самимий ва тарихий табригини кенг оммага эълон қилди.

Дунё футболи раҳбари ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сайёрамизнинг энг йирик футбол форумидаги илк қадамини алоҳида эҳтиром билан тилга олди.

Жанни Инфантино ўзининг «Instagram»даги расмий саҳифасида миллий жамоамизнинг дебют ўйинига тўхталар экан, қуйидаги илиқ ва руҳлантирувчи сўзларни ёзиб қолдирди:

«Ҳар бир жаҳон чемпионати ўзининг янги ва такрорланмас ҳикояларини яратади. Мана энди, Мехико тупроғида Ўзбекистон ҳам ўз футбол тарихининг буюк саҳифасини ёза бошлади. Бу — юртингизда авлодлар давомида миллионлаб инсонлар томонидан орзу қилинган, интиқлик билан кутилган унутилмас палладир. Нуфузли Мундиал очилишида Колумбиядек кучли жамоага қарши мардонавор майдонга тушиш, қолаверса, жаҳон чемпионатлари финал босқичи тарихида Ўзбекистоннинг илк расмий голини уриш — буларнинг барчаси ҳар бир фидоий футболчи, маҳоратли мураббий ва ушбу куннинг келишига чин дилдан ишонган барча мухлисларнинг умумий ютуғидир. Ушбу тарихий сафарнинг ҳар бир онидан, ҳар бир сониясидан завқланинг ва баҳра олинг».

Эслатиб ўтиш жоизки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионати учрашувини гўзал Мексика давлатида ўтказди. Мехико шаҳрида жойлашган, дунё футболининг чинакам мақбараси ҳисобланган афсонавий ва муҳташам «Ацтека» стадионида кечган «К» гуруҳининг дастлабки баҳси Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар»нинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланган эди. Шунга қарамай, вакилларимиз томонидан намойиш этилган қўрқмас ва мазмунли футбол ФИФА раҳбариятининг ҳам юксак таҳсинига сабаб бўлди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

ФИФА президенти Жанни Инфантино томонидан билдирилган ушбу юксак эътироф ва самимий сўзлар Ўзбекистоннинг жаҳон футбол харитасида ўз ўрнига эга бўлаётганидан яққол далолат беради. Биринчи ўйиндаги мағлубият йигитларимизни асло синдира олмайди, аксинча, бундай халқаро даражадаги қўллаб-қувватлов уларга Португалия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши кечадиган бўлажак ҳаёт-мамот баҳсларида қўшимча куч ва кучли мотивация бағишлайди. Тарих ёзилишда давом этади, биз йигитларимизга охиригача ишонамиз!

Жаҳон чемпионатининг Мексика ва АҚШ яшил майдонларидан олинаётган энг иссиқ эксклюзив хабарлари, ФИФА раҳбарларининг баёнотлари ва терма жамоамиз кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирдиБугун, 19:13Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиЖуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиКеча, 18:52Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиҲусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиКеча, 18:48Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиЎзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиКеча, 18:43Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиЛионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиКеча, 18:10Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиЧехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиКеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди