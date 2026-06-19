Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутлади
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари бутун дунё аҳлининг диққат-эътиборида турибди. Миллий терма жамоамизнинг ушбу нуфузли мусобақадаги тарихий иштироки нафақат ватандошларимиз, балки халқаро футбол жамоатчилиги томонидан ҳам юксак эътироф этилмоқда. Хусусан, мундиал воқеаларини жонли равишда ёритиб бораётган етакчи халқаро оммавий ахборот воситалари Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантинонинг ўзбек футболи шаънига йўллаган самимий ва тарихий табригини кенг оммага эълон қилди.
Дунё футболи раҳбари ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сайёрамизнинг энг йирик футбол форумидаги илк қадамини алоҳида эҳтиром билан тилга олди.
Жанни Инфантино ўзининг «Instagram»даги расмий саҳифасида миллий жамоамизнинг дебют ўйинига тўхталар экан, қуйидаги илиқ ва руҳлантирувчи сўзларни ёзиб қолдирди:
«Ҳар бир жаҳон чемпионати ўзининг янги ва такрорланмас ҳикояларини яратади. Мана энди, Мехико тупроғида Ўзбекистон ҳам ўз футбол тарихининг буюк саҳифасини ёза бошлади. Бу — юртингизда авлодлар давомида миллионлаб инсонлар томонидан орзу қилинган, интиқлик билан кутилган унутилмас палладир. Нуфузли Мундиал очилишида Колумбиядек кучли жамоага қарши мардонавор майдонга тушиш, қолаверса, жаҳон чемпионатлари финал босқичи тарихида Ўзбекистоннинг илк расмий голини уриш — буларнинг барчаси ҳар бир фидоий футболчи, маҳоратли мураббий ва ушбу куннинг келишига чин дилдан ишонган барча мухлисларнинг умумий ютуғидир. Ушбу тарихий сафарнинг ҳар бир онидан, ҳар бир сониясидан завқланинг ва баҳра олинг».
Эслатиб ўтиш жоизки, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионати учрашувини гўзал Мексика давлатида ўтказди. Мехико шаҳрида жойлашган, дунё футболининг чинакам мақбараси ҳисобланган афсонавий ва муҳташам «Ацтека» стадионида кечган «К» гуруҳининг дастлабки баҳси Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар»нинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти билан якунланган эди. Шунга қарамай, вакилларимиз томонидан намойиш этилган қўрқмас ва мазмунли футбол ФИФА раҳбариятининг ҳам юксак таҳсинига сабаб бўлди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
ФИФА президенти Жанни Инфантино томонидан билдирилган ушбу юксак эътироф ва самимий сўзлар Ўзбекистоннинг жаҳон футбол харитасида ўз ўрнига эга бўлаётганидан яққол далолат беради. Биринчи ўйиндаги мағлубият йигитларимизни асло синдира олмайди, аксинча, бундай халқаро даражадаги қўллаб-қувватлов уларга Португалия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши кечадиган бўлажак ҳаёт-мамот баҳсларида қўшимча куч ва кучли мотивация бағишлайди. Тарих ёзилишда давом этади, биз йигитларимизга охиригача ишонамиз!
Жаҳон чемпионатининг Мексика ва АҚШ яшил майдонларидан олинаётган энг иссиқ эксклюзив хабарлари, ФИФА раҳбарларининг баёнотлари ва терма жамоамиз кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан кузатиб боринг!
…