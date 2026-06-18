Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олди

·0·Спорт
Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олди

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги Хорватияга қарши баҳсдан сўнг ўзига нисбатан билдирилаётган танқидларга муносабат билдирди. Учрашувда инглизларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшган футболчи, сўнгги ойларда унинг атрофида юзага келган шов-шувлар ва босимга қарамай, бор эътиборини жамоавий натижага қаратганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Беллингэм ўйин якунланганидан сўнг журналистлар билан суҳбатда ўзининг майдондаги ҳаракатлари ва танқидчиларнинг фикрларига тўхталиб ўтган. Футболчи баъзида танқидларга лойиқ ўйин кўрсатишини очиқ тан олиб, бу замонавий футболнинг ажралмас қисми эканини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ташқи босим унинг ватанига хизмат қилиш шарафини ҳис этишига тўсқинлик қила олмайди.

Танқидлар ва масъулият ҳисси

"Шахсан мен учун барча шов-шувларни четга суриб, мамлакатим ва жамоадошларимга ғалаба қозониш учун қанчалик содиқ эканимни кўрсатиш ёқимли бўлди. Терма жамоага ёрдам бериш — мен учун энг олий шараф ва ташқаридаги гап-сўзлар буни ўзгартира олмайди", — деди Жуд Беллингем учрашувдан сўнг берган интервюсида.

Реал Мадрид сафидаги ёрқин ўйинлари сабабли Беллингэмга нисбатан талаблар ва кутишлар даражаси жуда юқори. Бу эса кўпинча унинг ҳар бир хатоси кенг муҳокама қилинишига сабаб бўлади. Футболчи бу ҳолатни тушунишини ва ҳеч кимга нисбатан гина сақламаслигини билдирди. "Мен футболчи бўлиш нималигини биламан. Менга ёмон гап айтганлардан хафа эмасман, чунки баъзида бунга лойиқман. Бугун эса одамларга кимлигимни эслатиб қўйиш яхши бўлди", дея қўшимча қилди у.

Далласда бўлиб ўтган мазкур баҳсда Беллингэм нафақат гол уриши, балки майдоннинг барча нуқталарида фаоллик кўрсатгани билан ҳам ажралиб турди. Унинг тўпсиз ҳаракатланиши ва ҳимоядаги интизоми Англия терма жамоасига марказда тўлиқ назоратни ўрнатишга имкон берди. Бу эса унинг тактик интизомига шубҳа билан қараган мутахассислар учун муносиб жавоб бўлди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Беллингэмнинг ушбу иқрори диққатга сазовордир. Зеро, дунё даражасидаги юлдузларнинг ўз устида ишлаши ва танқидни тўғри қабул қилиши ёш ўйинчилар учун ўрнак ҳисобланади. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси турнирнинг кейинги босқичларида ҳам жамоасининг асосий етакчиси бўлиб қолиши кутилмоқда.

Жуде БеллингэмАнглияРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиҲусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиКеча, 18:48Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиЎзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиКеча, 18:43Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиЛионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиКеча, 18:10Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиЧехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиКеча, 18:04Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиКеча, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Кеча, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди