Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди

·0·Спорт
Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди

Дунё нигоҳи қаратилган ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин давом этаётган бир пайтда, океан ортидан юртимиз футбол ишқибозлари учун жуда ёқимли ва тарихий хабарлар келишда давом этмоқда. Мамлакатимиз бош жамоасини улуғвор Мундиалда бевосита стадиондан туриб руҳий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида Мексикага етиб борган Ўзбекистон спорт делегацияси раҳбарлари халқаро футбол оламининг энг нуфузли шахси — ФИФА президенти Жанни Инфантино билан расмий учрашув ўтказишди.

Ушбу нуфузли ва самимий мулоқот футбол дунёсининг рамзларидан бири бўлмиш афсонавий «Ацтека» стадионида ташкил этилди. Суҳбат давомида жаҳон футболи раҳбари юртимиз вакилларини алоҳида эҳтиром билан қарши олди.

Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди

Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали океан ортида ўтган мазкур олий даражадаги учрашув тафсилотлари, иштирокчилар ва музокараларнинг бош мавзулари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Учрашув манзили ва жойи

Ўзбекистон томонидан иштирокчилар

Музокараларда таъкидланган асосий мавзулар

Мексика, Мехико шаҳри


• Афсонавий «Ацтека» спорт аренаси VIP ложаси.

• Спорт вазирлиги


• Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ)


• Миллий Паралимпия қўмитаси


• Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти.

• Жанни Инфантино Ўзбекистонни тарихий дебют билан қутлади.


• Колумбия билан баҳс миллий футболимизда янги даврни бошлаб бергани эътироф этилди.

Жанни Инфантинодан юксак эътироф ва табрик

Учрашув давомида ФИФА раҳбари Жанни Инфантино Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сайёрамизнинг энг йирик футбол форматидаги тарихий илк қадамини юқори баҳолади. У ўзбек футболининг сўнгги йиллардаги ўсиш суръатларини кузатиб бораётганини билдириб, футболчиларимизга гуруҳ босқичидаги кейинги масъулиятли баҳсларда улкан зафарлар тилади.

Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди

Ўз навбатида, юртимиз спорт тизими мутасаддилари халқаро футбол ташкилоти томонидан Ўзбекистонга кўрсатилаётган доимий диққат-эътибор, юксак ишонч ҳамда чексиз қўллаб-қувватлов учун ФИФА президентига ўзларининг чуқур миннатдорчиликларини изҳор этишди. Мулоқотда Колумбия терма жамоасига қарши кечган шиддатли учрашув натижасидан қатъи назар, бу ўйин мамлакатимиз спорти солномасида янги саҳифа ва улкан юксалиш босқичини бошлаб берган муҳим воқелик бўлгани якдил таъкидланди.

Рамон Хесурунга эҳтиром ва эсдалик совғалари

Мексикадаги ушбу тарихий учрашувлар фақатгина ФИФА раҳбари билан чекланиб қолмади. Ўзбекистон делегацияси аъзолари Колумбия футбол федерацияси президенти ҳамда ФИФА Кенгашининг таъсир доирасига эга аъзоси Рамон Хесурун билан ҳам кўришишди.

Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди

Вакилларимиз колумбиялик ҳамкасбларини қўлга киритилган дастлабки ғалаба билан самимий муборакбод этиб, уларга ўзларининг юксак ҳурмат-эҳтиромларини билдиришди. Учрашув якунида Рамон Хесурунга ўзбек халқининг миллий анъаналари ва меҳмондўстлиги рамзи сифатида Ўзбекистон томонининг махсус эсдалик совғалари тантанали равишда топширилди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Миллий жамоамиз ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг дастлабки турида Колумбия термасига 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, майдонда намойиш этилган мазмунли ўйин халқаро экспертларнинг эътиборини тортди. Айниқса, ёш юлдузимиз Аббосбек Файзуллаев томонидан рақиб дарвозасига киритилган тўп юртимизнинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг биринчи тарихий голи сифатида муҳрланди. Спорт мутасаддиларининг халқаро майдондаги бундай олий даражадаги учрашувлари ўзбек футболининг дунёдаги нуфузи тобора юксалиб бораётганидан яққол далолат беради. Кейинги ўйинларда вакилларимизга фақат ғалаба ёр бўлишини тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг Мехикодаги энг қайноқ кундаликлари, ФИФА раҳбарияти билан учрашувлар тафсилоти ва терма жамоамизнинг ғалабали одимларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиЛионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиБугун, 18:10Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиЧехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиБугун, 18:04Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиБугун, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиСам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиБугун, 17:39Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаРоналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди