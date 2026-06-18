Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашди
Дунё нигоҳи қаратилган ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин давом этаётган бир пайтда, океан ортидан юртимиз футбол ишқибозлари учун жуда ёқимли ва тарихий хабарлар келишда давом этмоқда. Мамлакатимиз бош жамоасини улуғвор Мундиалда бевосита стадиондан туриб руҳий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида Мексикага етиб борган Ўзбекистон спорт делегацияси раҳбарлари халқаро футбол оламининг энг нуфузли шахси — ФИФА президенти Жанни Инфантино билан расмий учрашув ўтказишди.
Ушбу нуфузли ва самимий мулоқот футбол дунёсининг рамзларидан бири бўлмиш афсонавий «Ацтека» стадионида ташкил этилди. Суҳбат давомида жаҳон футболи раҳбари юртимиз вакилларини алоҳида эҳтиром билан қарши олди.
Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали океан ортида ўтган мазкур олий даражадаги учрашув тафсилотлари, иштирокчилар ва музокараларнинг бош мавзулари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Учрашув манзили ва жойи
Ўзбекистон томонидан иштирокчилар
Музокараларда таъкидланган асосий мавзулар
• Мексика, Мехико шаҳри
• Афсонавий «Ацтека» спорт аренаси VIP ложаси.
• Спорт вазирлиги
• Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ)
• Миллий Паралимпия қўмитаси
• Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти.
• Жанни Инфантино Ўзбекистонни тарихий дебют билан қутлади.
• Колумбия билан баҳс миллий футболимизда янги даврни бошлаб бергани эътироф этилди.
Жанни Инфантинодан юксак эътироф ва табрик
Учрашув давомида ФИФА раҳбари Жанни Инфантино Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сайёрамизнинг энг йирик футбол форматидаги тарихий илк қадамини юқори баҳолади. У ўзбек футболининг сўнгги йиллардаги ўсиш суръатларини кузатиб бораётганини билдириб, футболчиларимизга гуруҳ босқичидаги кейинги масъулиятли баҳсларда улкан зафарлар тилади.
Ўз навбатида, юртимиз спорт тизими мутасаддилари халқаро футбол ташкилоти томонидан Ўзбекистонга кўрсатилаётган доимий диққат-эътибор, юксак ишонч ҳамда чексиз қўллаб-қувватлов учун ФИФА президентига ўзларининг чуқур миннатдорчиликларини изҳор этишди. Мулоқотда Колумбия терма жамоасига қарши кечган шиддатли учрашув натижасидан қатъи назар, бу ўйин мамлакатимиз спорти солномасида янги саҳифа ва улкан юксалиш босқичини бошлаб берган муҳим воқелик бўлгани якдил таъкидланди.
Рамон Хесурунга эҳтиром ва эсдалик совғалари
Мексикадаги ушбу тарихий учрашувлар фақатгина ФИФА раҳбари билан чекланиб қолмади. Ўзбекистон делегацияси аъзолари Колумбия футбол федерацияси президенти ҳамда ФИФА Кенгашининг таъсир доирасига эга аъзоси Рамон Хесурун билан ҳам кўришишди.
Вакилларимиз колумбиялик ҳамкасбларини қўлга киритилган дастлабки ғалаба билан самимий муборакбод этиб, уларга ўзларининг юксак ҳурмат-эҳтиромларини билдиришди. Учрашув якунида Рамон Хесурунга ўзбек халқининг миллий анъаналари ва меҳмондўстлиги рамзи сифатида Ўзбекистон томонининг махсус эсдалик совғалари тантанали равишда топширилди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Миллий жамоамиз ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг дастлабки турида Колумбия термасига 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, майдонда намойиш этилган мазмунли ўйин халқаро экспертларнинг эътиборини тортди. Айниқса, ёш юлдузимиз Аббосбек Файзуллаев томонидан рақиб дарвозасига киритилган тўп юртимизнинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг биринчи тарихий голи сифатида муҳрланди. Спорт мутасаддиларининг халқаро майдондаги бундай олий даражадаги учрашувлари ўзбек футболининг дунёдаги нуфузи тобора юксалиб бораётганидан яққол далолат беради. Кейинги ўйинларда вакилларимизга фақат ғалаба ёр бўлишини тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг Мехикодаги энг қайноқ кундаликлари, ФИФА раҳбарияти билан учрашувлар тафсилоти ва терма жамоамизнинг ғалабали одимларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…