Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқда
Дунёнинг энг йирик булутли хизматлар провайдери бўлган Amazon Веб Сервисес (AWS) яримўтказгичлар бозорида NVIDIA ҳукмронлигига қарши жиддий кураш бошлашни режалаштирмоқда. Компания ўзи ишлаб чиққан Траиниум чипларини нафақат ўз серверлари учун сақлаб қолиш, балки уларни бошқа компанияларга ҳам сотиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу қадам глобал технология бозорида кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри хабарига кўра, AWS сунъий интеллект бўлими раҳбари Петер ДеСантис айни пайтда Траиниум чипларини маълумотлар марказларида фойдаланиш учун бошқа компанияларга сотиш бўйича музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлаган. Ҳозирча ушбу чипларнинг потенциал харидорлари ким эканлиги очиқланмаган бўлса-да, бу жараён Amazon компаниясининг аппарат таъминоти бозоридаги амбициялари нақадар юқори эканлигидан далолат беради.
Мазкур ташаббус Amazon бош директори Энди Жассй томонидан апрель ойида акциядорларга йўлланган йиллик мактубида ҳам тилга олинган эди. Жассйнинг таъкидлашича, компаниянинг хусусий чипларига бўлган талаб шу қадар юқорики, уларни алоҳида бизнес сифатида юритиш йиллик 50 миллиард доллар атрофида даромад келтириши мумкин. Бу кўрсаткич Intel каби гигантларнинг йиллик даромадига тенгдир.
NVIDIA учун янги рақибҲозирда NVIDIA сунъий интеллект чиплари бозорида мутлақ етакчи бўлиб, унинг йиллик даромад кўрсаткичи 326 миллиард долларга етган. Шунга қарамай, Amazon ўзининг 50 миллиард долларлик потенциалга эга чиплари билан бозорнинг сезиларли қисмини эгаллаши кутилмоқда. Бу нафақат рақобатни кучайтиради, балки сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш харажатларини ҳам камайтириши мумкин.
Шу вақтга қадар AWS ўз чипларини сотишдан тийилиб келаётган эди. Бунинг асосий сабаби — компания ўз чиплари орқали мижозларни ўзининг булутли экотизимига боғлаб қўйишни афзал кўрарди. Яни, мижозлар чиплардан фойдаланиш билан бирга маълумотларни сақлаш, хавфсизлик ва тармоқ хизматлари учун ҳам ҳақ тўлашга мажбур бўлган. Эндиликда стратегиянинг ўзгариши Amazon учун янги даромад манбаларини очади.
Бироқ, бу режаларни амалга оширишда маълум қийинчиликлар мавжуд. Энди Жассйнинг сўзларига кўра, ҳозирги Траиниум чиплари ва ҳатто келаси йили чиқиши кутилаётган Траиниум4 чиплари учун қувватлар аллақачон тўлиқ банд қилиб бўлинган. Бу дегани, чипларни ташқи бозорга чиқариш учун Amazon ишлаб чиқариш ҳажмини кескин ошириши талаб этилади.
Ишлаб чиқариш ва бозор талабиAmazon ўз чипларини ишлаб чиқаришда TSMC каби йирик ҳамкорларга таянади. Аммо TSMC қувватлари учун курашда NVIDIA ва Apple каби гигантлар билан рақобатлашиш осон бўлмайди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, AWS вакили Дорон Аронсон келажакда бошқа компанияларга бутун бошли сервер тизимларини (ракк) сотиш эҳтимоли юқори эканлигини тасдиқлаган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-компаниялар учун бу янгилик глобал булутли хизматлар нархининг пасайишига хизмат қилиши мумкин. NVIDIA чипларининг танқислиги ва қимматлиги шароитида Amazon таклиф қиладиган муқобил ечимлар сунъий интеллект лойиҳаларини арзонлаштиришга ёрдам беради.
Хулоса қилиб айтганда, Amazon нафақат дастурий таъминот ва булутли хизматлар, балки яримўтказгичлар бозорида ҳам асосий ўйинчига айланишни мақсад қилган. NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг ўз компанияси учун янги 200 миллиард долларлик бозорни кўраётган бир пайтда, Amazon ҳам ўзининг 50 миллиард долларлик улушини олиш учун жиддий қадамлар ташламоқда.
…