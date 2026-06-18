Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқда

·23·Техно
Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқда

Дунёнинг энг йирик булутли хизматлар провайдери бўлган Amazon Веб Сервисес (AWS) яримўтказгичлар бозорида NVIDIA ҳукмронлигига қарши жиддий кураш бошлашни режалаштирмоқда. Компания ўзи ишлаб чиққан Траиниум чипларини нафақат ўз серверлари учун сақлаб қолиш, балки уларни бошқа компанияларга ҳам сотиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу қадам глобал технология бозорида кучлар нисбатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри хабарига кўра, AWS сунъий интеллект бўлими раҳбари Петер ДеСантис айни пайтда Траиниум чипларини маълумотлар марказларида фойдаланиш учун бошқа компанияларга сотиш бўйича музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлаган. Ҳозирча ушбу чипларнинг потенциал харидорлари ким эканлиги очиқланмаган бўлса-да, бу жараён Amazon компаниясининг аппарат таъминоти бозоридаги амбициялари нақадар юқори эканлигидан далолат беради.

Мазкур ташаббус Amazon бош директори Энди Жассй томонидан апрель ойида акциядорларга йўлланган йиллик мактубида ҳам тилга олинган эди. Жассйнинг таъкидлашича, компаниянинг хусусий чипларига бўлган талаб шу қадар юқорики, уларни алоҳида бизнес сифатида юритиш йиллик 50 миллиард доллар атрофида даромад келтириши мумкин. Бу кўрсаткич Intel каби гигантларнинг йиллик даромадига тенгдир.

NVIDIA учун янги рақиб

Ҳозирда NVIDIA сунъий интеллект чиплари бозорида мутлақ етакчи бўлиб, унинг йиллик даромад кўрсаткичи 326 миллиард долларга етган. Шунга қарамай, Amazon ўзининг 50 миллиард долларлик потенциалга эга чиплари билан бозорнинг сезиларли қисмини эгаллаши кутилмоқда. Бу нафақат рақобатни кучайтиради, балки сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш харажатларини ҳам камайтириши мумкин.

Шу вақтга қадар AWS ўз чипларини сотишдан тийилиб келаётган эди. Бунинг асосий сабаби — компания ўз чиплари орқали мижозларни ўзининг булутли экотизимига боғлаб қўйишни афзал кўрарди. Яни, мижозлар чиплардан фойдаланиш билан бирга маълумотларни сақлаш, хавфсизлик ва тармоқ хизматлари учун ҳам ҳақ тўлашга мажбур бўлган. Эндиликда стратегиянинг ўзгариши Amazon учун янги даромад манбаларини очади.

Бироқ, бу режаларни амалга оширишда маълум қийинчиликлар мавжуд. Энди Жассйнинг сўзларига кўра, ҳозирги Траиниум чиплари ва ҳатто келаси йили чиқиши кутилаётган Траиниум4 чиплари учун қувватлар аллақачон тўлиқ банд қилиб бўлинган. Бу дегани, чипларни ташқи бозорга чиқариш учун Amazon ишлаб чиқариш ҳажмини кескин ошириши талаб этилади.

Ишлаб чиқариш ва бозор талаби

Amazon ўз чипларини ишлаб чиқаришда TSMC каби йирик ҳамкорларга таянади. Аммо TSMC қувватлари учун курашда NVIDIA ва Apple каби гигантлар билан рақобатлашиш осон бўлмайди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, AWS вакили Дорон Аронсон келажакда бошқа компанияларга бутун бошли сервер тизимларини (ракк) сотиш эҳтимоли юқори эканлигини тасдиқлаган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-компаниялар учун бу янгилик глобал булутли хизматлар нархининг пасайишига хизмат қилиши мумкин. NVIDIA чипларининг танқислиги ва қимматлиги шароитида Amazon таклиф қиладиган муқобил ечимлар сунъий интеллект лойиҳаларини арзонлаштиришга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, Amazon нафақат дастурий таъминот ва булутли хизматлар, балки яримўтказгичлар бозорида ҳам асосий ўйинчига айланишни мақсад қилган. NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг ўз компанияси учун янги 200 миллиард долларлик бозорни кўраётган бир пайтда, Amazon ҳам ўзининг 50 миллиард долларлик улушини олиш учун жиддий қадамлар ташламоқда.

AmazonNVIDIAAWSСунъий IntelлектТраиниум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиИжтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиКеча, 18:25Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранHonor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранКеча, 18:23Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиМобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиКеча, 18:21Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Кеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди