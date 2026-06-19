Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирди
Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги илк ўйинларидан сўнг, жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчиси Криштиано Роналдо атрофидаги баҳслар яна авж олди. Конго ДР билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг, кўплаб экспертлар 41 ёшли юлдузнинг асосий таркибдаги ўрнини қайта кўриб чиқиш вақти келганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гана терма жамоасининг собиқ аъзоси, Милан ва Барселона клубларида тўп сурган Кевин-Принсе Боатенг СБС Sport телеканалига берган интервюсида Роналдунинг ҳозирги ҳолати жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатаётганини очиқ айтди. Боатенгнинг фикрича, Ал-Насср ҳужумчиси жамоавий манфаатлар йўлида ўз ўрнини ёшроқ футболчиларга бўшатиб бериши ва захира ўйинчиси ролини қабул қилиши лозим.
Тактик босим ва жамоавий ўйинБоатенгнинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо майдонда бўлганида, Португалия терма жамоасининг бошқа аъзолари ўзларини эркин ҳис қила олишмаяпти. Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ футболчи Роналдунинг майдондаги мавжудлиги тактик жиҳатдан ўзига хос "тортишиш кучи"ни ҳосил қилишини, натижада жамоадошлари ҳар қандай вазиятда тўпни фақат унга узатишга мажбурдек ҳис қилишларини тушунтирди.
"Ростини айтсам, агар Роналдо ҳақиқий жамоавий ўйинчи бўлганида, четга чиқиб, ёшларнинг порлашига йўл берган бўларди. Португалия усиз яхшироқ ўйнайдиган жамоага айланади. У майдон марказида турганда босим жуда юқори, чунки ҳамма унга пас беришни истайди", — дейди Боатенг ўз интервюсида.
Бу каби танқидлар янгилик эмас. Қатарда бўлиб ўтган 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам Португалия ўзининг энг ёрқин ўйинини айнан Роналдо захирада қолдирилган Швейцарияга қарши баҳсда намойиш этган эди. Ўшанда жамоанинг ҳужумкорлиги ва ҳаракатчанлиги сезиларли даражада ошгани кузатилганди.
Янги рол: Захирадан тушиб ўйин тақдирини ҳал қилишКевин-Принсе Боатенг Роналдунинг эришган ютуқларини ҳурмат қилишини, бироқ ёш билан боғлиқ реал ҳолатни тан олиш кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, Роберто Мартинез ўз сардоридан кўпроқ ўйиннинг сўнгги қисмида фойдаланиши жамоа учун фойдалироқ бўлади.
"Агар Португалия турнирда узоқроққа боришни истаса, Роналдо четга чиқиши керак деб ҳисоблайман. Бошқаларга ўйнаш имконини бериб, ўзи охирги 15-20 дақиқада майдонга тушиши ва тажрибаси эвазига натижа келтириши лозим. У энди аввалги Роналдо эмас", — дея қўшимча қилди эксперт.
Ҳозирча Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ушбу масалада Роналдуни тўлиқ қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Бироқ, Шимолий Америкада ўтадиган навбатдаги мундиал яқинлашгани сайин, 41 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва жамоа ўйинига қўшаётган ҳиссаси борасидаги саволлар янада кўпайиши аниқ.
…