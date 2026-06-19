Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирди

·27·Спорт
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирди

Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги илк ўйинларидан сўнг, жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчиси Криштиано Роналдо атрофидаги баҳслар яна авж олди. Конго ДР билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг, кўплаб экспертлар 41 ёшли юлдузнинг асосий таркибдаги ўрнини қайта кўриб чиқиш вақти келганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гана терма жамоасининг собиқ аъзоси, Милан ва Барселона клубларида тўп сурган Кевин-Принсе Боатенг СБС Sport телеканалига берган интервюсида Роналдунинг ҳозирги ҳолати жамоа ўйинига салбий таъсир кўрсатаётганини очиқ айтди. Боатенгнинг фикрича, Ал-Насср ҳужумчиси жамоавий манфаатлар йўлида ўз ўрнини ёшроқ футболчиларга бўшатиб бериши ва захира ўйинчиси ролини қабул қилиши лозим.

Тактик босим ва жамоавий ўйин

Боатенгнинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо майдонда бўлганида, Португалия терма жамоасининг бошқа аъзолари ўзларини эркин ҳис қила олишмаяпти. Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ футболчи Роналдунинг майдондаги мавжудлиги тактик жиҳатдан ўзига хос "тортишиш кучи"ни ҳосил қилишини, натижада жамоадошлари ҳар қандай вазиятда тўпни фақат унга узатишга мажбурдек ҳис қилишларини тушунтирди.

"Ростини айтсам, агар Роналдо ҳақиқий жамоавий ўйинчи бўлганида, четга чиқиб, ёшларнинг порлашига йўл берган бўларди. Португалия усиз яхшироқ ўйнайдиган жамоага айланади. У майдон марказида турганда босим жуда юқори, чунки ҳамма унга пас беришни истайди", — дейди Боатенг ўз интервюсида.

Бу каби танқидлар янгилик эмас. Қатарда бўлиб ўтган 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам Португалия ўзининг энг ёрқин ўйинини айнан Роналдо захирада қолдирилган Швейцарияга қарши баҳсда намойиш этган эди. Ўшанда жамоанинг ҳужумкорлиги ва ҳаракатчанлиги сезиларли даражада ошгани кузатилганди.

Янги рол: Захирадан тушиб ўйин тақдирини ҳал қилиш

Кевин-Принсе Боатенг Роналдунинг эришган ютуқларини ҳурмат қилишини, бироқ ёш билан боғлиқ реал ҳолатни тан олиш кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, Роберто Мартинез ўз сардоридан кўпроқ ўйиннинг сўнгги қисмида фойдаланиши жамоа учун фойдалироқ бўлади.

"Агар Португалия турнирда узоқроққа боришни истаса, Роналдо четга чиқиши керак деб ҳисоблайман. Бошқаларга ўйнаш имконини бериб, ўзи охирги 15-20 дақиқада майдонга тушиши ва тажрибаси эвазига натижа келтириши лозим. У энди аввалги Роналдо эмас", — дея қўшимча қилди эксперт.

Ҳозирча Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ушбу масалада Роналдуни тўлиқ қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Бироқ, Шимолий Америкада ўтадиган навбатдаги мундиал яқинлашгани сайин, 41 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва жамоа ўйинига қўшаётган ҳиссаси борасидаги саволлар янада кўпайиши аниқ.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболЖаҳон ЧемпионатиРоберто Мартинез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиИнфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиБугун, 19:36Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиЛиверпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиБугун, 19:31Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиЖуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиКеча, 18:52Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиҲусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилдиКеча, 18:48Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиЎзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиКеча, 18:43Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиЛионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиКеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди