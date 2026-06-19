АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб берди

·0·Техно
АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб берди

АҚШ Fedерал энергетикани тартибга солиш комиссияси (FEРК) мамлакатдаги йирик электр тармоғи операторларига сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари ва бошқа йирик истеъмолчиларни тармоққа улаш жараёнини тезлаштириш бўйича расмий кўрсатма берди. Ушбу қарор сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида юзага келган энергетик инқирозни юmsҳатишга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги қоидаларга кўра, олтита асосий тармоқ оператори маълумотлар марказларининг узатиш тизимига ўз вақтида ва тартибли уланишини таъминлаши шарт. Муҳим жиҳати шундаки, уланиш билан боғлиқ барча харажатларни маълумотлар марказларининг эгалари, яни технологик гигантлар ўз зиммасига олади. Комиссия аъзолари ушбу қарорни бир овоздан маъқуллашган.

Технологик инновациялар ва янги талаблар

FEРК нафақат уланишни тезлаштиришни, балки соҳага стартапларни жалб қилишни ҳам кўзда тутмоқда. Операторларга "муқобил узатиш технологиялари"ни кўриб чиқиш топширилди. Гарчи аниқ номлар келтирилмаган бўлса-да, мутахассислар бу ўринда қаттиқ жисмли трансформаторлар ва ўта ўтказувчан узатиш линиялари ҳақида гап кетаётганини таъкидламоқда.

Тармоқ операторларига ўзларидаги мавжуд захира қувватлари ҳақида ҳисобот бериш учун 30 кун, минтақавий электр тарифларини қайта кўриб чиқиш ёки ҳимоя қилиш учун эса 60 кун муддат берилди. Шунингдек, маълумотлар марказлари учун "ҳисоблагич ортидаги" (беҳинд-те-метер) мустақил энергия манбаларидан фойдаланишга ҳам кенгроқ имкониятлар яратилади.

Энергия танқислиги ва нархларнинг ошиши

Bloomberg маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида улгуржи электр энергияси нархлари баъзи ҳудудларда 267 фоизгача кўтарилган. Бу ҳолат маълумотлар марказларининг энергияга бўлган очофатлиги билан боғлиқ. Тахминларга кўра, 2035-йилга бориб ушбу марказларнинг электр истеъмоли қарийб уч бараварга ошади.

Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, FEРК кўрсатмалари уланишни тезлаштирса-да, генерация қувватлари етишмовчилиги муаммосини ҳал қилмайди. 2023-йил охирига келиб, янги электр станцияларини тармоққа улаш бўйича аризалар ҳажми амалдаги барча станцияларнинг умумий қувватидан ошиб кетган. Яни, навбатда турган лойиҳалар амалдаги тизим кўтара оладиган даражадан кўпроқдир.

АҚШ Энергетика вазири Чрис Райт ушбу масалани ҳукумат даражасига олиб чиқиб, уланишдаги кечикишлар мамлакатнинг сунъий интеллект соҳасидаги рақобатбардошлигига путур етказиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди. Ҳозирда Google, Microsoft ва OpenAI каби компаниялар ўз маълумотлар марказлари учун барқарор энергия манбаларини топишда катта қийинчиликларга дуч келмоқда.

АҚШСунъий IntelлектЭнергетикаМаълумотлар МарказиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиИжтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилдиКеча, 18:25Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранHonor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди