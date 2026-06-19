АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб берди
АҚШ Fedерал энергетикани тартибга солиш комиссияси (FEРК) мамлакатдаги йирик электр тармоғи операторларига сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари ва бошқа йирик истеъмолчиларни тармоққа улаш жараёнини тезлаштириш бўйича расмий кўрсатма берди. Ушбу қарор сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида юзага келган энергетик инқирозни юmsҳатишга қаратилган муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги қоидаларга кўра, олтита асосий тармоқ оператори маълумотлар марказларининг узатиш тизимига ўз вақтида ва тартибли уланишини таъминлаши шарт. Муҳим жиҳати шундаки, уланиш билан боғлиқ барча харажатларни маълумотлар марказларининг эгалари, яни технологик гигантлар ўз зиммасига олади. Комиссия аъзолари ушбу қарорни бир овоздан маъқуллашган.
Технологик инновациялар ва янги талабларFEРК нафақат уланишни тезлаштиришни, балки соҳага стартапларни жалб қилишни ҳам кўзда тутмоқда. Операторларга "муқобил узатиш технологиялари"ни кўриб чиқиш топширилди. Гарчи аниқ номлар келтирилмаган бўлса-да, мутахассислар бу ўринда қаттиқ жисмли трансформаторлар ва ўта ўтказувчан узатиш линиялари ҳақида гап кетаётганини таъкидламоқда.
Тармоқ операторларига ўзларидаги мавжуд захира қувватлари ҳақида ҳисобот бериш учун 30 кун, минтақавий электр тарифларини қайта кўриб чиқиш ёки ҳимоя қилиш учун эса 60 кун муддат берилди. Шунингдек, маълумотлар марказлари учун "ҳисоблагич ортидаги" (беҳинд-те-метер) мустақил энергия манбаларидан фойдаланишга ҳам кенгроқ имкониятлар яратилади.
Энергия танқислиги ва нархларнинг ошишиBloomberg маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида улгуржи электр энергияси нархлари баъзи ҳудудларда 267 фоизгача кўтарилган. Бу ҳолат маълумотлар марказларининг энергияга бўлган очофатлиги билан боғлиқ. Тахминларга кўра, 2035-йилга бориб ушбу марказларнинг электр истеъмоли қарийб уч бараварга ошади.
Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, FEРК кўрсатмалари уланишни тезлаштирса-да, генерация қувватлари етишмовчилиги муаммосини ҳал қилмайди. 2023-йил охирига келиб, янги электр станцияларини тармоққа улаш бўйича аризалар ҳажми амалдаги барча станцияларнинг умумий қувватидан ошиб кетган. Яни, навбатда турган лойиҳалар амалдаги тизим кўтара оладиган даражадан кўпроқдир.
АҚШ Энергетика вазири Чрис Райт ушбу масалани ҳукумат даражасига олиб чиқиб, уланишдаги кечикишлар мамлакатнинг сунъий интеллект соҳасидаги рақобатбардошлигига путур етказиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди. Ҳозирда Google, Microsoft ва OpenAI каби компаниялар ўз маълумотлар марказлари учун барқарор энергия манбаларини топишда катта қийинчиликларга дуч келмоқда.
…