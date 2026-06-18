Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилди

·0·Спорт
Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашув нафақат майдондаги шиддатли курашлар, балки ундан ташқаридаги гўзал ва ибратли воқеалар билан ҳам мухлислар тилига тушди. Хабарингиз бор, ушбу баҳснинг биринчи бўлимида миллий терма жамоамизнинг ёш ва қўрқмас ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов тўп учун кечган кескин кураш эпизодларидан бирида ўзини тўхтата олмай, майдон четида учрашувни тўғридан-тўғри тасвирга олаётган телетрансляция оператори билан тўқнашиб кетган ва уни ағдариб юборган эди.

Гарчи ўша лаҳзада вазият анча хавотирли кўриниб, ўйин қисқа муддатга тўхтатилган бўлса-да, вакилларимиз учрашув якунланганидан кейин ҳам ушбу воқеани эътиборсиз қолдиришмади. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизматининг маълум қилишича, терма жамоамиз раҳбарияти ва футболчилар кейинчалик ўша жабрланган телеоператорнинг ҳолидан махсус хабар олишган.

Шифокорлар назоратида бўлиб турган оператор билан учрашув давомида унга кутилмаган ва жуда ёқимли совға тақдим этилди. Иқтидорли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусанов ўзининг шахсий имзоси ва дастхати туширилган миллий терма жамоамизнинг махсус бренди остидаги эксклюзив футбол формасини операторга туҳфа қилди. Ушбу кутилмаган совға ва кўрсатилган юксак эътибор маҳаллий ташкилотчилар ҳамда хорижлик ОАВ ходимлари томонидан жуда илиқ кутиб олинди.

«Иқтидорли марказий ҳимоячимиз ўйин ичидаги тасодифий тўқнашув туфайли жароҳат олган операторга тезроқ соғайиб, яна севимли ишига қайтишини тилади ва ўзининг энг самимий, дилдан чиққан тилакларини йўллади», — дейилади Ўзбекистон футбол ассоциациясининг расмий баёнотида.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Миллий терма жамоамиз вакиллари Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир ҳаракатлари билан ўзбек халқига хос бўлган олижаноблик, меҳр-оқибат ва юксак маданиятни намойиш этишда давом этишмоқда. Майдондаги кескин кураш қанчалик шиддатли бўлмасин, ундан ташқарида футболчиларимизнинг мана шундай инсонийлик фазилатларини сақлаб қолиши таҳсинга лойиқ. Абдуқодирнинг бу намунали қадами Жаҳон чемпионати кундалигидаги энг гўзал ва ёқимли воқеалардан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди. Баракалла, Абдуқодир!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз аъзоларининг майдон ташқарисидаги ҳаёти ва Мундиалдан энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиЎзбекистон спорт расмийлари Мексикада Жанни Инфантино билан учрашдиБугун, 18:43Лионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиЛионель Месси оиласида оғир дамлар: Футболчи отасининг соғлиғи ҳақида баёнот бердиБугун, 18:10Чехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиЧехия ва ЖАР терма жамоалари драматик дурангга имзо чекишдиБугун, 18:04Алекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиАлекс Перрейра оғир вазнда Сирил Ган билан реванш жанги ўтказмоқчиБугун, 17:56Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Дебют ўйинимиздаги муҳим учта позитив жиҳат ёхуд қаерда хато қилдик?Бугун, 17:48Сам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиСам Керр яна АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан келишувга эришдиБугун, 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди