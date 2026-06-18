Ҳусанов ўзи йиқитган операторга дастхати туширилган футболка совға қилди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашув нафақат майдондаги шиддатли курашлар, балки ундан ташқаридаги гўзал ва ибратли воқеалар билан ҳам мухлислар тилига тушди. Хабарингиз бор, ушбу баҳснинг биринчи бўлимида миллий терма жамоамизнинг ёш ва қўрқмас ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов тўп учун кечган кескин кураш эпизодларидан бирида ўзини тўхтата олмай, майдон четида учрашувни тўғридан-тўғри тасвирга олаётган телетрансляция оператори билан тўқнашиб кетган ва уни ағдариб юборган эди.
Гарчи ўша лаҳзада вазият анча хавотирли кўриниб, ўйин қисқа муддатга тўхтатилган бўлса-да, вакилларимиз учрашув якунланганидан кейин ҳам ушбу воқеани эътиборсиз қолдиришмади. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизматининг маълум қилишича, терма жамоамиз раҳбарияти ва футболчилар кейинчалик ўша жабрланган телеоператорнинг ҳолидан махсус хабар олишган.
Шифокорлар назоратида бўлиб турган оператор билан учрашув давомида унга кутилмаган ва жуда ёқимли совға тақдим этилди. Иқтидорли ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусанов ўзининг шахсий имзоси ва дастхати туширилган миллий терма жамоамизнинг махсус бренди остидаги эксклюзив футбол формасини операторга туҳфа қилди. Ушбу кутилмаган совға ва кўрсатилган юксак эътибор маҳаллий ташкилотчилар ҳамда хорижлик ОАВ ходимлари томонидан жуда илиқ кутиб олинди.
«Иқтидорли марказий ҳимоячимиз ўйин ичидаги тасодифий тўқнашув туфайли жароҳат олган операторга тезроқ соғайиб, яна севимли ишига қайтишини тилади ва ўзининг энг самимий, дилдан чиққан тилакларини йўллади», — дейилади Ўзбекистон футбол ассоциациясининг расмий баёнотида.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Миллий терма жамоамиз вакиллари Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир ҳаракатлари билан ўзбек халқига хос бўлган олижаноблик, меҳр-оқибат ва юксак маданиятни намойиш этишда давом этишмоқда. Майдондаги кескин кураш қанчалик шиддатли бўлмасин, ундан ташқарида футболчиларимизнинг мана шундай инсонийлик фазилатларини сақлаб қолиши таҳсинга лойиқ. Абдуқодирнинг бу намунали қадами Жаҳон чемпионати кундалигидаги энг гўзал ва ёқимли воқеалардан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди. Баракалла, Абдуқодир!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз аъзоларининг майдон ташқарисидаги ҳаёти ва Мундиалдан энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…