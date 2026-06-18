Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олинди
Англиянинг марказий қисмида жойлашган ҳайвонот боғида содир бўлган ҳодиса жамоатчилик эътиборини тортди. Уч ёшли бола тимсоҳлар сақланадиган ҳудудга тушиб кетиб, оғир жароҳат олди.
Маълумотларга кўра, воқеа Ҳантингдон шаҳри яқинидаги ҳайвонот боғида содир бўлган. Ҳодиса ҳақида хабар келиб тушиши билан ҳуқуқ-тартибот идоралари ва тезкор хизматлар зудлик билан воқеа жойига етиб борган.
Жароҳатланган бола шошилинч равишда шифохонага олиб кетилган. Шифокорлар унинг аҳволини оғир, бироқ барқарор дея баҳоламоқда.
Тергов органлари мазкур воқеа юзасидан 30 ёшли эркакни қўлга олган. Унга нисбатан оғир жиноят гумони билан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳибсга олинган шахс билан бола ўртасида аввалдан танишлик бўлмаган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеа вақтида ҳайвонот боғида бўлган гувоҳларни сўроқ қилмоқда. Шунингдек, боланинг жароҳат олишида ҳайвонлар иштирок этган-этмагани ҳам ўрганилмоқда.
Айни пайтда мутахассислар ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлаш устида иш олиб бормоқда. Воқеа атрофидаги саволларга жавоб топиш учун тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
…