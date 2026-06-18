Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олинди

·0·Дунё
Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олинди

Англиянинг марказий қисмида жойлашган ҳайвонот боғида содир бўлган ҳодиса жамоатчилик эътиборини тортди. Уч ёшли бола тимсоҳлар сақланадиган ҳудудга тушиб кетиб, оғир жароҳат олди.

Маълумотларга кўра, воқеа Ҳантингдон шаҳри яқинидаги ҳайвонот боғида содир бўлган. Ҳодиса ҳақида хабар келиб тушиши билан ҳуқуқ-тартибот идоралари ва тезкор хизматлар зудлик билан воқеа жойига етиб борган.

Жароҳатланган бола шошилинч равишда шифохонага олиб кетилган. Шифокорлар унинг аҳволини оғир, бироқ барқарор дея баҳоламоқда.

Тергов органлари мазкур воқеа юзасидан 30 ёшли эркакни қўлга олган. Унга нисбатан оғир жиноят гумони билан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳибсга олинган шахс билан бола ўртасида аввалдан танишлик бўлмаган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеа вақтида ҳайвонот боғида бўлган гувоҳларни сўроқ қилмоқда. Шунингдек, боланинг жароҳат олишида ҳайвонлар иштирок этган-этмагани ҳам ўрганилмоқда.

Айни пайтда мутахассислар ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлаш устида иш олиб бормоқда. Воқеа атрофидаги саволларга жавоб топиш учун тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиМарказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиБугун, 14:30Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиБугун, 11:52АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 10:40АҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:29Россияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиРоссияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиБугун, 08:27Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиМосква яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиБугун, 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди