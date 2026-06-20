Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчи
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте кутилмаган баёнот билан чиқди. Мутахассиснинг фикрича, Аргентина терма жамоаси ва Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес ўзининг ўйин услуби ва тактик қарашларига энг мос тушадиган футболчи ҳисобланади. Бу ҳақда КОПE нашрига таяниб Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Европа чемпионлари устози агар имконияти бўлганида, Испания таркибига айнан Альваресни жалб қилган бўлишини таъкидлади. Де ла Фуенте аргентиналик ҳужумчини нафақат Лионель Месси, балки Реал Мадрид юлдузлари Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби дунё даражасидаги юлдузлардан ҳам устун қўйишини яширмади.
Тактик танлов ва эски баҳсларЛуис де ла Фуенте ва Хулиан Альварес ўртасидаги бу "боғлиқлик" янгилик эмас. Мураббий 2022-йилда FIFA Те Бест соврини учун овоз бериш жараёнида ҳам барчани ҳайрон қолдириб, биринчи ўринга айнан Альваресни қўйган эди. Ўшанда кўпчилик мутахассисни Лионель Мессини эътиборсиз қолдирганликда айблаган, аммо мураббий ўз қарорини қатъий ҳимоя қилган.
"Мен у пайтда адашмаган эдим. Менинг футбол ҳақидаги ғояларим учун Хулиан Альварес мукаммал мос тушади. У бизнинг тизимимизда жуда муҳим фигурага айланган бўларди", — дея тушунтирди мураббий ўз танловини. Унинг сўзларига кўра, ҳужумчининг меҳнатсеварлиги ва майдондаги универсаллиги Испания терма жамоасининг ҳозирги ўйин чизмасига идеал даражада тушади.
Ҳозирда Испания терма жамоаси ҳужум чизиғида Микел Оярзабал каби футболчилар ҳаракат қилмоқда. Бироқ Де ла Фуенте айнан Альвареснинг профилидаги ўйинчи жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишига ишонади. Мураббий Мбаппе ва Винисиус Жуниорнинг маҳоратини тан олган ҳолда, тактик нуқтаи назардан барибир аргентиналикни афзал кўришини билдирди.
Нега айнан Хулиан Альварес?Хулиан Альварес Манчестер Сити сафида барча мумкин бўлган совринларни ютганидан сўнг, жорий мавсумда Атлетико Мадрид сафига кўчиб ўтди. Унинг майдондаги тиниmsиз ҳаракати, ҳимоячиларга босим ўтказиши ва жамоавий ўйинга мослашувчанлиги кўплаб мураббийларни ўзига ром этиб келади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер ва мураббийнинг фикрлари қизиқарли, чунки Испания футбол мактаби ва Ла Лига баҳслари юртимизда катта аудиторияга эга. Де ла Фуентенинг бундай дадил фикрлари Испания футболида индивидуал юлдузлардан кўра, тизимга мос келадиган ижрочиларга кўпроқ урғу берилишини яна бир бор исботламоқда.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Луис де ла Фуенте ўз вақтида Мессига овоз бермагани учун танқид қилинганида: "Мен маст эмас эдим, шунчаки Жулианни ёқтираман. У жаҳон чемпиони ва ажойиб ўйинчи", — дея жавоб қайтарган эди. Бугунги кунда ҳам мураббийнинг бу борадаги позицияси ўзгармаган кўринади.
…