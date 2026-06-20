Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби афсонаси Тони Кроос сўнгги пайтларда оммавий ахборот воситалари ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинаётган Жуд Беллингемни қўллаб-қувватлади. Германиялик собиқ ярим ҳимоячи инглиз юлдузини замонавий футболнинг энг мукаммал ўйинчиларидан бири деб атади. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Беллингэм ўтган мавсумдаги фантастик дебютидан сўнг, жорий мавсумда маълум пасайишни бошдан кечирмоқда. Елкаси ва мушакларидаги жароҳатлар унинг барқарор ўйин кўрсатишига тўсқинлик қилмоқда. Испания матбуоти ва ишқибозларнинг бир қисми эса унинг асосий таркибдаги ўрнини ҳам шубҳа остига ола бошлаган эди.
Крооснинг юксак эътирофиЯқинда Рио Фердинанд билан бўлиб ўтган подкастда иштирок этган Тони Кроос Беллингэм ҳақидаги салбий фикрларга қўшилмаслигини қатъий билдирди. Унинг таъкидлашича, ёш ярим ҳимоячининг Мадридаги биринчи йили кутилганидан ҳам аъло даражада ўтган ва бу барчани ҳайратда қолдирган.
"У дунёдаги энг мукаммал ярим ҳимоячилардан бири. Мен унда жуда кам учрайдиган ва ўзига хос хусусиятларни кўраман. Унинг қобилияти ва майдондаги ҳаракатлари ҳақиқатдан ҳам махсус", — дея таъкидлади фаолиятини якунлаган германиялик юлдуз.
Крооснинг фикрича, жисмоний ҳолат билан боғлиқ муаммолар вақтинчалик характерга эга ва бу футболчининг умумий даражасига соя солмаслиги керак. У Беллингэмнинг профессионализмига шубҳа қилмаслигини ва у ҳали ҳам дунёнинг энг элита ўйинчилари сафида эканини қўшимча қилди.
Сохта хабарлар ва обрўсизлантиришга уринишМуҳокамага қўшилган Манчестер Юнайтед собиқ сардори Рио Фердинанд ҳам Беллингэм атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди. Унинг фикрича, айрим доиралар футболчининг обрўсига путур етказиш учун атайлаб ёлғон маълумотлар тарқатмоқда.
"Улар Беллингэм ҳақида ҳақиқатга тўғри келмайдиган тасвирни яратишга уринишмоқда. Ҳатто унинг шахсий ҳаёти ва характери ҳақида турли ҳикояларни тўқиб чиқаришмоқда", — деди Фердинанд. Экспертнинг сўзларига кўра, бундай босим ёш юлдузнинг жуда тез кўтарилиб кетгани билан боғлиқ салбий оқибатдир.
Ҳозирда Реал Мадрид таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлашга уринаётган Жуд Беллингем учун бундай нуфузли шахсларнинг қўллови руҳий жиҳатдан жуда муҳим ҳисобланади. Мадрид клуби раҳбарияти ҳам футболчига ишонч билдиришда давом этмоқда ва унинг тез орада ўзининг энг яхши формасига қайтишини кутмоқда.
…