Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқди

·0·Спорт
Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби афсонаси Тони Кроос сўнгги пайтларда оммавий ахборот воситалари ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинаётган Жуд Беллингемни қўллаб-қувватлади. Германиялик собиқ ярим ҳимоячи инглиз юлдузини замонавий футболнинг энг мукаммал ўйинчиларидан бири деб атади. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Беллингэм ўтган мавсумдаги фантастик дебютидан сўнг, жорий мавсумда маълум пасайишни бошдан кечирмоқда. Елкаси ва мушакларидаги жароҳатлар унинг барқарор ўйин кўрсатишига тўсқинлик қилмоқда. Испания матбуоти ва ишқибозларнинг бир қисми эса унинг асосий таркибдаги ўрнини ҳам шубҳа остига ола бошлаган эди.

Крооснинг юксак эътирофи

Яқинда Рио Фердинанд билан бўлиб ўтган подкастда иштирок этган Тони Кроос Беллингэм ҳақидаги салбий фикрларга қўшилмаслигини қатъий билдирди. Унинг таъкидлашича, ёш ярим ҳимоячининг Мадридаги биринчи йили кутилганидан ҳам аъло даражада ўтган ва бу барчани ҳайратда қолдирган.

"У дунёдаги энг мукаммал ярим ҳимоячилардан бири. Мен унда жуда кам учрайдиган ва ўзига хос хусусиятларни кўраман. Унинг қобилияти ва майдондаги ҳаракатлари ҳақиқатдан ҳам махсус", — дея таъкидлади фаолиятини якунлаган германиялик юлдуз.

Крооснинг фикрича, жисмоний ҳолат билан боғлиқ муаммолар вақтинчалик характерга эга ва бу футболчининг умумий даражасига соя солмаслиги керак. У Беллингэмнинг профессионализмига шубҳа қилмаслигини ва у ҳали ҳам дунёнинг энг элита ўйинчилари сафида эканини қўшимча қилди.

Сохта хабарлар ва обрўсизлантиришга уриниш

Муҳокамага қўшилган Манчестер Юнайтед собиқ сардори Рио Фердинанд ҳам Беллингэм атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди. Унинг фикрича, айрим доиралар футболчининг обрўсига путур етказиш учун атайлаб ёлғон маълумотлар тарқатмоқда.

"Улар Беллингэм ҳақида ҳақиқатга тўғри келмайдиган тасвирни яратишга уринишмоқда. Ҳатто унинг шахсий ҳаёти ва характери ҳақида турли ҳикояларни тўқиб чиқаришмоқда", — деди Фердинанд. Экспертнинг сўзларига кўра, бундай босим ёш юлдузнинг жуда тез кўтарилиб кетгани билан боғлиқ салбий оқибатдир.

Ҳозирда Реал Мадрид таркибида ўз ўрнини мустаҳкамлашга уринаётган Жуд Беллингем учун бундай нуфузли шахсларнинг қўллови руҳий жиҳатдан жуда муҳим ҳисобланади. Мадрид клуби раҳбарияти ҳам футболчига ишонч билдиришда давом этмоқда ва унинг тез орада ўзининг энг яхши формасига қайтишини кутмоқда.

Реал МадридЖуде БеллингэмТони КроосФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Бугун, 22:13Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиЛуис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиБугун, 21:36Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБугун, 21:31Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиЛионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди