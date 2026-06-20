Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!

·0·Спорт
Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!

Хитойнинг Гуиянг шаҳрида ўтказилаётган янги халқаро ташкилот — «World Boxing» кубоги ўзининг ҳал қилувчи палласига етиб келди. Ўзбекистон бокс федерацияси берган расмий маълумотларга кўра, турнирнинг финал босқичида ўзбек бокс мактаби вакиллари сон жиҳатдан мутлақ етакчиликни қўлга киритишди.

Дунёнинг кўплаб кучли мамлакатлари иштирок этган ушбу мусобақада қайси давлатдан нечта спортчи бош соврин учун жанг қилиш ҳуқуқини қўлга киритгани билан қуйидаги жадвалда танишишингиз мумкин:

«World Boxing» кубоги финалчилари рейтинги

Давлатлар

Финалчилар сони

Бозордаги мавқеи ва ҳолати

Ўзбекистон

7 нафар

Турнир етакчиси! Энг катта таркиб билан олтинга даъвогар

Хитой

6 нафар

Мезбон сифатида муносиб рақобат кўрсатмоқда

Қозоғистон

5 нафар

Кучли учликни анъанавий тарзда якунлаб турибди

Франция

4 нафар

Европа қитъаси давлатлари орасида энг яхши натижа

Ҳиндистон

4 нафар

Сўнгги йиллардаги ўсишни финалда ҳам исботлади

Бразилия

3 нафар

Жанубий Американинг турнирдаги бош умиди

Англия

2 нафар

Британиялик икки вакил рингга чиқади

АҚШ

2 нафар

Шимолий Американинг асосий зарбдор кучи

Италия

2 нафар

Европа боксининг навбатдаги вакиллари

Озарбайжон

1 нафар

Кавказ мактабининг ягона финалчиси

Болгария

1 нафар

Чекланган таркиб билан максимал натижа

Германия

1 нафар

Немис боксчиси олтин учун курашади

Канада

1 нафар

Финалнинг кутилмаган иштирокчиларидан бири

Тайпей

1 нафар

Осиёлик яна бир вакил медаллар учун баҳсда

Геосиёсий устунлик (Ринг қироллари):

Финал босқичига энг кўп боксчи чиқарган кучли учликнинг барчаси (Ўзбекистон, Хитой ва Қозоғистон) Осиё қитъаси вакилларидир. Айниқса, ҳамюртларимизнинг 7 та вакил билан финалга етиб келиши ўзбек боксининг дунёдаги ўрни ва салоҳияти ҳануз энг юқори чўққида эканини яққол намойиш этмоқда.

Олдинда бизни шиддатли ва муросасиз финал жанглари кутмоқда. Юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган барча боксчиларимизга олтин медалларни қўлга киритиб, Гуиянг рингида Ўзбекистон мадҳиясини баралла янгратишларини тилаб қоламиз! Ўзбекистон, олға!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиЛуис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиБугун, 21:36Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБугун, 21:31Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиЛионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиБугун, 21:12Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Бугун, 19:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди