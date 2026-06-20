Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!
Хитойнинг Гуиянг шаҳрида ўтказилаётган янги халқаро ташкилот — «World Boxing» кубоги ўзининг ҳал қилувчи палласига етиб келди. Ўзбекистон бокс федерацияси берган расмий маълумотларга кўра, турнирнинг финал босқичида ўзбек бокс мактаби вакиллари сон жиҳатдан мутлақ етакчиликни қўлга киритишди.
Дунёнинг кўплаб кучли мамлакатлари иштирок этган ушбу мусобақада қайси давлатдан нечта спортчи бош соврин учун жанг қилиш ҳуқуқини қўлга киритгани билан қуйидаги жадвалда танишишингиз мумкин:
«World Boxing» кубоги финалчилари рейтинги
Давлатлар
Финалчилар сони
Бозордаги мавқеи ва ҳолати
Ўзбекистон
7 нафар
Турнир етакчиси! Энг катта таркиб билан олтинга даъвогар
Хитой
6 нафар
Мезбон сифатида муносиб рақобат кўрсатмоқда
Қозоғистон
5 нафар
Кучли учликни анъанавий тарзда якунлаб турибди
Франция
4 нафар
Европа қитъаси давлатлари орасида энг яхши натижа
Ҳиндистон
4 нафар
Сўнгги йиллардаги ўсишни финалда ҳам исботлади
Бразилия
3 нафар
Жанубий Американинг турнирдаги бош умиди
Англия
2 нафар
Британиялик икки вакил рингга чиқади
АҚШ
2 нафар
Шимолий Американинг асосий зарбдор кучи
Италия
2 нафар
Европа боксининг навбатдаги вакиллари
Озарбайжон
1 нафар
Кавказ мактабининг ягона финалчиси
Болгария
1 нафар
Чекланган таркиб билан максимал натижа
Германия
1 нафар
Немис боксчиси олтин учун курашади
Канада
1 нафар
Финалнинг кутилмаган иштирокчиларидан бири
Тайпей
1 нафар
Осиёлик яна бир вакил медаллар учун баҳсда
Геосиёсий устунлик (Ринг қироллари):
Финал босқичига энг кўп боксчи чиқарган кучли учликнинг барчаси (Ўзбекистон, Хитой ва Қозоғистон) Осиё қитъаси вакилларидир. Айниқса, ҳамюртларимизнинг 7 та вакил билан финалга етиб келиши ўзбек боксининг дунёдаги ўрни ва салоҳияти ҳануз энг юқори чўққида эканини яққол намойиш этмоқда.
Олдинда бизни шиддатли ва муросасиз финал жанглари кутмоқда. Юртимиз шарафини ҳимоя қиладиган барча боксчиларимизга олтин медалларни қўлга киритиб, Гуиянг рингида Ўзбекистон мадҳиясини баралла янгратишларини тилаб қоламиз! Ўзбекистон, олға!
…