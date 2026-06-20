Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқди

·0·Техно
Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқди

Google компанияси Samsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари учун қурилмаларнинг барқарор ишлашини таъминловчи бир қатор муҳим тизим компонентларини янгилашни бошлади. Ушбу янгиланишлар Android операцион тизимининг негизини ташкил этувчи элементларга тегишли бўлиб, смартфонларнинг хавфсизлиги ва иловаларнинг узлуксиз ишлаши учун жуда муҳим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий ўзгаришлар Android Сйстем СафетйКоре, Android Сйстем ВебВиев ва Google Play Сервисес каби базавий компонентларни қамраб олган. Бу элементлар тизимнинг "саҳна ортидаги" қисми бўлиб, фойдаланувчи интерфейсида бевосита кўринмаса-да, деярли барча ўрнатилган дастурлар ва хизматларнинг тўғри ишлашига жавоб беради.

Хавфсизлик ва барқарорликни ошириш

ixbt.com маълумотига кўра, Google ушбу янгиланишлар учун расмий ўзгаришлар рўйхатини (чангелог) эълон қилмаган. Бироқ, соҳа мутахассисларининг таъкидлашича, бундай апдейтлар одатда тизимдаги хатоликларни тузатиш, аниқланган заифликларни ёпиш ва умумий унумдорликни оширишга қаратилади. Шунингдек, бу қадам Android тизимига келажакда қўшиладиган янги функциялар учун замин тайёрлайди.

Ушбу компонентларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, улар Google Play дўконидаги стандарт янгиланишлар бўлимида ҳар доим ҳам кўринмайди. Кўпинча янгиланиш жараёни фонда, яни фойдаланувчининг иштирокисиз амалга оширилади. Шу сабабли кўплаб Samsung эгалари ўз қурилмаларига янги версиялар ўрнатилганини сезмасликлари ҳам мумкин.

Ҳудудий қамров ва тарқалиш босқичлари

Ҳозирги вақтда янги версиялар Samsung компаниясининг One UI 8.5 ва One UI 9 қобиқларида ишловчи қурилмаларида пайдо бўла бошлаган. Дастлабки босқичда ушбу янгиланишлар Ҳиндистондаги фойдаланувчилар учун очиқланди. Бу Google ва Samsung томонидан янгиланишларни босқичма-босқич жорий этиш стратегиясининг бир қисмидир.

Ўзбекистондаги Samsung Galaxy фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгиланишлар яқин кунларда тақдим этилиши кутилмоқда. Одатда, глобал миқёсдаги тарқалиш бир неча ҳафтадан бир ойгача давом этиши мумкин. Мутахассислар тизим хизматларини доимо янгилаб туришни тавсия этадилар, чунки бу шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

Шуни таъкидлаш жоизки, Android Сйстем ВебВиев компоненти кўплаб иловаларда веб-контентни кўриш имконини беради. Унинг янгиланиши браузерга кирмасдан туриб очиладиган ҳаволаларнинг тезкорлиги ва хавфсизлигини оширади. Google Play Сервисес эса Google хизматларини (хариталар, тўлов тизимлари, билдиришномалар) учинчи томон иловалари билан боғлаб турувчи асосий кўприк вазифасини ўтайди.

GoogleSamsungGalaxyAndroidЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиБугун, 22:20Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиБугун, 21:58Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиБугун, 21:56Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиКвант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 20:56Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларApple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларБугун, 20:20SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаSpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаБугун, 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди