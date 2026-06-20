Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқди
Google компанияси Samsung Galaxy смартфонлари фойдаланувчилари учун қурилмаларнинг барқарор ишлашини таъминловчи бир қатор муҳим тизим компонентларини янгилашни бошлади. Ушбу янгиланишлар Android операцион тизимининг негизини ташкил этувчи элементларга тегишли бўлиб, смартфонларнинг хавфсизлиги ва иловаларнинг узлуксиз ишлаши учун жуда муҳим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий ўзгаришлар Android Сйстем СафетйКоре, Android Сйстем ВебВиев ва Google Play Сервисес каби базавий компонентларни қамраб олган. Бу элементлар тизимнинг "саҳна ортидаги" қисми бўлиб, фойдаланувчи интерфейсида бевосита кўринмаса-да, деярли барча ўрнатилган дастурлар ва хизматларнинг тўғри ишлашига жавоб беради.
Хавфсизлик ва барқарорликни оширишixbt.com маълумотига кўра, Google ушбу янгиланишлар учун расмий ўзгаришлар рўйхатини (чангелог) эълон қилмаган. Бироқ, соҳа мутахассисларининг таъкидлашича, бундай апдейтлар одатда тизимдаги хатоликларни тузатиш, аниқланган заифликларни ёпиш ва умумий унумдорликни оширишга қаратилади. Шунингдек, бу қадам Android тизимига келажакда қўшиладиган янги функциялар учун замин тайёрлайди.
Ушбу компонентларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, улар Google Play дўконидаги стандарт янгиланишлар бўлимида ҳар доим ҳам кўринмайди. Кўпинча янгиланиш жараёни фонда, яни фойдаланувчининг иштирокисиз амалга оширилади. Шу сабабли кўплаб Samsung эгалари ўз қурилмаларига янги версиялар ўрнатилганини сезмасликлари ҳам мумкин.
Ҳудудий қамров ва тарқалиш босқичлариҲозирги вақтда янги версиялар Samsung компаниясининг One UI 8.5 ва One UI 9 қобиқларида ишловчи қурилмаларида пайдо бўла бошлаган. Дастлабки босқичда ушбу янгиланишлар Ҳиндистондаги фойдаланувчилар учун очиқланди. Бу Google ва Samsung томонидан янгиланишларни босқичма-босқич жорий этиш стратегиясининг бир қисмидир.
Ўзбекистондаги Samsung Galaxy фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгиланишлар яқин кунларда тақдим этилиши кутилмоқда. Одатда, глобал миқёсдаги тарқалиш бир неча ҳафтадан бир ойгача давом этиши мумкин. Мутахассислар тизим хизматларини доимо янгилаб туришни тавсия этадилар, чунки бу шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
Шуни таъкидлаш жоизки, Android Сйстем ВебВиев компоненти кўплаб иловаларда веб-контентни кўриш имконини беради. Унинг янгиланиши браузерга кирмасдан туриб очиладиган ҳаволаларнинг тезкорлиги ва хавфсизлигини оширади. Google Play Сервисес эса Google хизматларини (хариталар, тўлов тизимлари, билдиришномалар) учинчи томон иловалари билан боғлаб турувчи асосий кўприк вазифасини ўтайди.
…