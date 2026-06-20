Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушди

·0·Техно
Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушди

Хитойнинг Юннан провинциясида қайта тикланувчи энергия соҳасида муҳим қадам ташланди. Кунмин шаҳри яқинидаги Сюндян туманида жойлашган Датанг Жулонглианг шамол электр станциясининг кенгайтирилган лойиҳаси расман умумий электр тармоғига уланди. Бу лойиҳа денгиз сатидан ўртача 3200 метр баландликдаги платода барпо этилгани билан мамлакат энергетика тарихида ўзига хос ўрин тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Баланд тоғли ҳудудларнинг мураккаб релефи ва ўзгарувчан иқлим шароити одатдаги шамол турбиналарининг барқарор ишлашига тўсқинлик қилади. Бироқ мазкур лойиҳа доирасида ўрнатилган 11,1 МВ қувватга эга янги турбиналар айнан сийрак ҳаво ва кеча-кундуз ўртасидаги кескин ҳарорат фарқларига мослаштирилган ҳолда ишлаб чиқилган. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда.

Технологик имкониятлар ва самарадорлик

Янги турбиналарнинг техник кўрсаткичлари ҳайратланарли даражада. Биргина турбина парракларининг айланиш майдони тахминан беш яримта стандарт футбол майдонига тенг. Бундай кенг кўламли конструкция шамол энергиясини тутиш самарадорлигини аввалги авлод қурилмаларига қараганда сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Лойиҳа таркибига ҳар бири 11,1 МВ қувватли 12 та ва 8,34 МВ қувватли 3 та энергия блоки киритилган бўлиб, умумий ўрнатилган қувват 158,22 МВни ташкил этади. Электр энергиясини узлуксиз етказиб бериш мақсадида ҳудудда 40 километрдан ортиқ узунликдаги юқори кучланишли электр узатиш линиялари ҳам барпо этилган.

Экологик нуқтаи назардан ушбу станция Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Тўлиқ қувват билан ишга тушгач, қурилмалар йилига 476 миллион кВ/соат тоза электр энергияси ишлаб чиқаради. Бу миқдор деярли 200 минг хонадонни бир йил давомида электр билан таъминлаш учун кифоя қилади.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш

Мазкур лойиҳанинг ишга туширилиши анъанавий энергия манбаларидан воз кечиш йўлидаги муҳим босқичдир. Ҳисоб-китобларга кўра, янги шамол станцияси туфайли ҳар йили ўн минглаб тонна стандарт кўмир тежалади ва атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид газлари миқдори кескин камаяди.

Хитойнинг ушбу тажрибаси баланд тоғли ҳудудларда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш нафақат экологик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам самарали эканини исботламоқда. Мураккаб иқлим шароитларига қарамай, инновацион технологиялар табиат кучларини инсоният манфаатига хизмат қилдириш имконини бермоқда.

ХитойТехнологияШамол ЭнергиясиЭкологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиБугун, 21:58Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиБугун, 21:56Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиКвант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 20:56Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларApple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларБугун, 20:20SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаSpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаБугун, 20:00Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаҲина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди