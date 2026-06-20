Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушди
Хитойнинг Юннан провинциясида қайта тикланувчи энергия соҳасида муҳим қадам ташланди. Кунмин шаҳри яқинидаги Сюндян туманида жойлашган Датанг Жулонглианг шамол электр станциясининг кенгайтирилган лойиҳаси расман умумий электр тармоғига уланди. Бу лойиҳа денгиз сатидан ўртача 3200 метр баландликдаги платода барпо этилгани билан мамлакат энергетика тарихида ўзига хос ўрин тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Баланд тоғли ҳудудларнинг мураккаб релефи ва ўзгарувчан иқлим шароити одатдаги шамол турбиналарининг барқарор ишлашига тўсқинлик қилади. Бироқ мазкур лойиҳа доирасида ўрнатилган 11,1 МВ қувватга эга янги турбиналар айнан сийрак ҳаво ва кеча-кундуз ўртасидаги кескин ҳарорат фарқларига мослаштирилган ҳолда ишлаб чиқилган. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда.
Технологик имкониятлар ва самарадорликЯнги турбиналарнинг техник кўрсаткичлари ҳайратланарли даражада. Биргина турбина парракларининг айланиш майдони тахминан беш яримта стандарт футбол майдонига тенг. Бундай кенг кўламли конструкция шамол энергиясини тутиш самарадорлигини аввалги авлод қурилмаларига қараганда сезиларли даражада ошириш имконини беради.
Лойиҳа таркибига ҳар бири 11,1 МВ қувватли 12 та ва 8,34 МВ қувватли 3 та энергия блоки киритилган бўлиб, умумий ўрнатилган қувват 158,22 МВни ташкил этади. Электр энергиясини узлуксиз етказиб бериш мақсадида ҳудудда 40 километрдан ортиқ узунликдаги юқори кучланишли электр узатиш линиялари ҳам барпо этилган.
Экологик нуқтаи назардан ушбу станция Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Тўлиқ қувват билан ишга тушгач, қурилмалар йилига 476 миллион кВ/соат тоза электр энергияси ишлаб чиқаради. Бу миқдор деярли 200 минг хонадонни бир йил давомида электр билан таъминлаш учун кифоя қилади.
Атроф-муҳитни муҳофаза қилишМазкур лойиҳанинг ишга туширилиши анъанавий энергия манбаларидан воз кечиш йўлидаги муҳим босқичдир. Ҳисоб-китобларга кўра, янги шамол станцияси туфайли ҳар йили ўн минглаб тонна стандарт кўмир тежалади ва атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид газлари миқдори кескин камаяди.
Хитойнинг ушбу тажрибаси баланд тоғли ҳудудларда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш нафақат экологик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам самарали эканини исботламоқда. Мураккаб иқлим шароитларига қарамай, инновацион технологиялар табиат кучларини инсоният манфаатига хизмат қилдириш имконини бермоқда.
…