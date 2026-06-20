«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблари

·0·Спорт
«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблари

Эртага Хитойнинг Гуиянг шаҳрида ўтаётган «World Boxing» кубогининг энг ҳаяжонли палласи — финал жанглари бошланади. Вайронкор таркиб билан етиб келган Ўзбекистон терма жамоаси 7 нафар вакили билан олтин медаллар учун рингга кўтарилади.

Жуфтликларга эътибор қаратсак, бизни ҳам аёллар, ҳам эркаклар тоифасида бир-биридан шиддатли тўқнашувлар кутмоқда. Айниқса, -50 кг вазндаги маҳаллий ва қозоғистонлик боксчилар ўртасидаги анъанавий дерби (Жалилов ва жаҳон чемпиони Ташкенбай баҳси) ҳамда Олимпиада ва жаҳон чемпиони Абдумалик Халоковнинг жанги бутун турнирнинг безаги бўлиши шубҳасиз.

Эртанги тарихий жангларнинг тўлиқ ва қулай жадвали:

Вазн тоифаси

Ўзбекистонлик боксчи

Рақиб ва унинг давлати

Тоифаси

-48 кг

Фарзона Фозилова

Жёти (Ҳиндистон)

Аёллар

-50 кг

Асилбек Жалилов

Санжар Ташкенбай (Қозоғистон)

Эркаклар

-57 кг

Нигина Ўктамова

Прачи (Ҳиндистон)

Аёллар

-60 кг

Абдумалик Халоков

Луиз Габриел (Бразилия)

Эркаклар

-80 кг

Жавоҳир Умматалиев

Вандерлей Переира (Бразилия)

Эркаклар

-90 кг

Тўрабек Хабибуллаев

Исаак Окоҳ (Англия)

Эркаклар

+80 кг

Олтиной Сотимбоева

Йилиан Жан (Хитой)

Аёллар

Мусобақа тартиби ва вақти:

  • Жангларнинг бошланиши: Эртага эрталаб соат 09:00 дан бошлаб.

  • Тартиб: Барча баҳслар мухлисларга қулай бўлиши учун иккита алоҳида дастурга (сессияга) бўлинган ҳолда ўтказилади.

Ўзбек бокс мактабининг ҳақиқий кучини яна бир бор дунёга кўрсатиш учун рингга тушадиган барча йигит-қизларимизга зафарлар тилаймиз. Олтин медаллар муборак бўлсин, олға Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиРеал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 23:00Ўзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқарадиЎзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқарадиБугун, 22:48Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиТони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиБугун, 22:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Бугун, 22:13Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди