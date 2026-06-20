«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблари
Эртага Хитойнинг Гуиянг шаҳрида ўтаётган «World Boxing» кубогининг энг ҳаяжонли палласи — финал жанглари бошланади. Вайронкор таркиб билан етиб келган Ўзбекистон терма жамоаси 7 нафар вакили билан олтин медаллар учун рингга кўтарилади.
Жуфтликларга эътибор қаратсак, бизни ҳам аёллар, ҳам эркаклар тоифасида бир-биридан шиддатли тўқнашувлар кутмоқда. Айниқса, -50 кг вазндаги маҳаллий ва қозоғистонлик боксчилар ўртасидаги анъанавий дерби (Жалилов ва жаҳон чемпиони Ташкенбай баҳси) ҳамда Олимпиада ва жаҳон чемпиони Абдумалик Халоковнинг жанги бутун турнирнинг безаги бўлиши шубҳасиз.
Эртанги тарихий жангларнинг тўлиқ ва қулай жадвали:
Вазн тоифаси
Ўзбекистонлик боксчи
Рақиб ва унинг давлати
Тоифаси
-48 кг
Фарзона Фозилова
Жёти (Ҳиндистон)
Аёллар
-50 кг
Асилбек Жалилов
Санжар Ташкенбай (Қозоғистон)
Эркаклар
-57 кг
Нигина Ўктамова
Прачи (Ҳиндистон)
Аёллар
-60 кг
Абдумалик Халоков
Луиз Габриел (Бразилия)
Эркаклар
-80 кг
Жавоҳир Умматалиев
Вандерлей Переира (Бразилия)
Эркаклар
-90 кг
Тўрабек Хабибуллаев
Исаак Окоҳ (Англия)
Эркаклар
+80 кг
Олтиной Сотимбоева
Йилиан Жан (Хитой)
Аёллар
Мусобақа тартиби ва вақти:
Жангларнинг бошланиши: Эртага эрталаб соат 09:00 дан бошлаб.
Тартиб: Барча баҳслар мухлисларга қулай бўлиши учун иккита алоҳида дастурга (сессияга) бўлинган ҳолда ўтказилади.
Ўзбек бокс мактабининг ҳақиқий кучини яна бир бор дунёга кўрсатиш учун рингга тушадиган барча йигит-қизларимизга зафарлар тилаймиз. Олтин медаллар муборак бўлсин, олға Ўзбекистон!
…