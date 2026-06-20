Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби Бавария ярим ҳимоячиси Майкл Олисе атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига нисбатан кутилмаган ва кескин муносабат билдирди. Сўнгги кунларда Европа спорт нашрларида "Қироллик клуби" франциялик иқтидор эгаси учун катта миқдорда маблағ ажратишга тайёрлиги ҳақидаги хабарлар тарқалган эди. Бироқ, Мадрид гранди бундай маълумотларни расман рад этиб, футболчи билан ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Одатда трансфер бозоридаги ҳар бир миш-мишга муносабат билдирмайдиган Реал Мадрид бу сафар вазиятга ойдинлик киритишни лозим топди. Goal.com нашрининг хабар беришича, клуб раҳбарияти Майкл Олисе борасида на футболчининг агентлари, на Бавария раҳбарияти билан алоқага чиққан. Ушбу баёнот трансфер ойнаси қизиган паллада миш-мишларга чек қўйиш ва жамоанинг диққат-эътиборини мавсумолди тайёргарликка қаратиш мақсадида эълон қилинди.
Клубнинг расмий баёноти ва муносабатиРеал Мадрид матбуот хизмати томонидан эълон қилинган ҳужжатда шундай дейилади: "Турли оммавий ахборот воситаларида клубимизнинг Бавария ўйинчиси Майкл Олисе хизматларига қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарларга жавобан, Реал Мадрид К.Ф. шуни маълум қиладики, биз ушбу футболчи, унинг вакиллари ёки у билан боғлиқ бўлган бирон-бир шахс билан бевосита ёки билвосита алоқада бўлмаганмиз".
Майкл Олисе ўтган мавсумда Бундеслигада феноменал ўйин кўрсатиб, барча мусобақаларда 52 та учрашувда майдонга тушди. Унинг ҳисобида 22 та гол ва ҳайратланарли 31 та голли узатма мавжуд. Бундай статистика Флорентино Перезнинг навбатдаги "Галактико" лойиҳаси учун мос келиши тахмин қилинган эди, аммо Мадрид клуби ўзининг ҳозирги ҳужум чизиғидан қониқиш ҳосил қилмоқда.
Шуниси эътиборлики, Реал Мадрид ва Бавария клублари ўртасида узоқ йиллик профессионал ва дўстона муносабатлар мавжуд. Испания клуби ўз баёнотида ушбу алоқаларни алоҳида таъкидлаб, ҳар қандай трансфер масаласида расмий каналларни четлаб ўтмаслигини ва Мюнхен клубига бўлган ҳурмати юқори эканлигини қайд этди. Бу каби расмий радномалар илгари Килиан Мбаппе трансфери атрофидаги шов-шувлар вақтида ҳам кузатилган эди.
Хабарларга кўра, аввалроқ Флорентино Перез 150 миллион евролик таклиф ҳақида гапирганда, айнан Майкл Олисе назарда тутилгани айтилган эди. Бироқ кейинчалик клуб бу маблағ Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун мўлжалланганини тушунтириб ўтди. Ҳозирда Реал Мадрид ўз таркибини шакллантириб бўлган ва янги йирик харидлар режалаштирилмаган кўринади.
Ушбу ҳолат замонавий футболда трансфер миш-мишларининг нақадар тез тарқалиши ва клублар баъзан ўз нуфузини ҳамда бошқа жамоалар билан муносабатларини ҳимоя қилиш учун очиқ баёнот беришга мажбур бўлишини яна бир бор исботлади. Майкл Олисе эса камида кейинги мавсумда Бавария шарафини ҳимоя қилишда давом этиши кутилмоқда.
…