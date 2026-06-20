Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди

·0·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби Бавария ярим ҳимоячиси Майкл Олисе атрофида айланаётган трансфер миш-мишларига нисбатан кутилмаган ва кескин муносабат билдирди. Сўнгги кунларда Европа спорт нашрларида "Қироллик клуби" франциялик иқтидор эгаси учун катта миқдорда маблағ ажратишга тайёрлиги ҳақидаги хабарлар тарқалган эди. Бироқ, Мадрид гранди бундай маълумотларни расман рад этиб, футболчи билан ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Одатда трансфер бозоридаги ҳар бир миш-мишга муносабат билдирмайдиган Реал Мадрид бу сафар вазиятга ойдинлик киритишни лозим топди. Goal.com нашрининг хабар беришича, клуб раҳбарияти Майкл Олисе борасида на футболчининг агентлари, на Бавария раҳбарияти билан алоқага чиққан. Ушбу баёнот трансфер ойнаси қизиган паллада миш-мишларга чек қўйиш ва жамоанинг диққат-эътиборини мавсумолди тайёргарликка қаратиш мақсадида эълон қилинди.

Клубнинг расмий баёноти ва муносабати

Реал Мадрид матбуот хизмати томонидан эълон қилинган ҳужжатда шундай дейилади: "Турли оммавий ахборот воситаларида клубимизнинг Бавария ўйинчиси Майкл Олисе хизматларига қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарларга жавобан, Реал Мадрид К.Ф. шуни маълум қиладики, биз ушбу футболчи, унинг вакиллари ёки у билан боғлиқ бўлган бирон-бир шахс билан бевосита ёки билвосита алоқада бўлмаганмиз".

Майкл Олисе ўтган мавсумда Бундеслигада феноменал ўйин кўрсатиб, барча мусобақаларда 52 та учрашувда майдонга тушди. Унинг ҳисобида 22 та гол ва ҳайратланарли 31 та голли узатма мавжуд. Бундай статистика Флорентино Перезнинг навбатдаги "Галактико" лойиҳаси учун мос келиши тахмин қилинган эди, аммо Мадрид клуби ўзининг ҳозирги ҳужум чизиғидан қониқиш ҳосил қилмоқда.

Шуниси эътиборлики, Реал Мадрид ва Бавария клублари ўртасида узоқ йиллик профессионал ва дўстона муносабатлар мавжуд. Испания клуби ўз баёнотида ушбу алоқаларни алоҳида таъкидлаб, ҳар қандай трансфер масаласида расмий каналларни четлаб ўтмаслигини ва Мюнхен клубига бўлган ҳурмати юқори эканлигини қайд этди. Бу каби расмий радномалар илгари Килиан Мбаппе трансфери атрофидаги шов-шувлар вақтида ҳам кузатилган эди.

Хабарларга кўра, аввалроқ Флорентино Перез 150 миллион евролик таклиф ҳақида гапирганда, айнан Майкл Олисе назарда тутилгани айтилган эди. Бироқ кейинчалик клуб бу маблағ Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун мўлжалланганини тушунтириб ўтди. Ҳозирда Реал Мадрид ўз таркибини шакллантириб бўлган ва янги йирик харидлар режалаштирилмаган кўринади.

Ушбу ҳолат замонавий футболда трансфер миш-мишларининг нақадар тез тарқалиши ва клублар баъзан ўз нуфузини ҳамда бошқа жамоалар билан муносабатларини ҳимоя қилиш учун очиқ баёнот беришга мажбур бўлишини яна бир бор исботлади. Майкл Олисе эса камида кейинги мавсумда Бавария шарафини ҳимоя қилишда давом этиши кутилмоқда.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқарадиЎзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқарадиБугун, 22:48Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиТони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиБугун, 22:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Бугун, 22:13Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиЛуис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиБугун, 21:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди