Ўзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқаради
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳи 2-туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашувда ишлайдиган расмий шахслар (ҳакамлар бригадаси) номи маълум бўлди.
Мазкур ўта муҳим ва шиддатли кечиши кутилаётган баҳс Африка қитъаси ҳакамларига топширилди.
Учрашув ҳакамлари таркиби:
Ҳакамлик вазифаси
Исми шарифи
Вакиллиги (Давлат)
Бош ҳакам
Жалол Жаед
Марокаш
Ёрдамчи ҳакам (қанот)
Закария Бринси
Марокаш
Ёрдамчи ҳакам (қанот)
Мустафо Акаркад
Марокаш
Тўртинчи ҳакам
Абонгайл Том
ЖАР
Бешинчи ҳакам
Захеле Сивела
ЖАР
Африка футболи мактаби назоратида:
Бош ҳакам Жалол Жаед ва унинг қанотлардаги ҳамюртлари халқаро майдонда, хусусан, Африка қитъасининг нуфузли мусобақаларида катта тажриба тўплаган ФИФА ҳакамлари ҳисобланишади. Захирадаги ҳакамлар сифатида ЖАР вакилларининг танланиши ҳам ушбу баҳсга жиддий ёндашилганидан далолат беради.
Учрашув вақти ва эслатма:
Вакилларимиз учун плей-офф йўлида энг ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган ушбу баҳсни ўтказиб юборманг:
Сана: 23 июнь
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 22:00 да
Роберто Мартинес шогирдлари ва Криштиану Роналдунинг ҳужумларига қарши майдонда мардонавор курашадиган йигитларимизга бўлажак ўйинда адолатли ҳакамлик ва тарихий ғалаба ёр бўлишини тилаймиз! Олға, Ўзбекистон!
…