Дуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатди
Машҳур хонанда Дуа Липа ва актёр Каллум Тёрнер Сицилияда бўлиб ўтган ҳашаматли никоҳ маросимидан олинган расмий суратларни илк бор жамоатчиликка тақдим қилди.
30 ёшли хонанда Instagram саҳифасида бир нечта фотосуратлардан иборат тўпламни эълон қилиб, унга «Mr & Mrs» деб изоҳ қолдирди.
Маълум бўлишича, Дуа Липа ушбу маросимда Chanel мода уйи томонидан махсус тайёрланган юқори даражадаги кутюр келинлик либосини кийган. Либос патлар ва ялтироқ безаклар билан безатилган бўлиб, у Париждаги машҳур ательеларда қўл меҳнати билан тайёрланган.
Келиннинг фатаси ҳам қўлда ишланган бўлиб, унга мунчоқлар, патлар ва органза безаклари қўшилган. Образ махсус тайёрланган оқ атлас туфлилар билан тўлдирилган.
36 ёшли Каллум Тёрнер эса Louis Vuitton бренди томонидан тайёрланган махсус костюмда кўриниш берган.
Жуфтликнинг яқиндан олинган самимий суратларида улар бир-бирига меҳр кўрсатаётгани, тўй масканида суратга тушаётгани ҳамда шампан билан байрам қилаётгани акс этган.
Аввалроқ манбалар Сицилиядаги уч кунлик никоҳ маросими ниҳоятда ҳашаматли ўтиши ва жуфтлик бутун бошли меҳмонхонани банд қилганини маълум қилган эди.
Бундан аввал эса улар 2026 йил май ойида Лондондаги Old Marylebone Town Hall биносида фуқаролик никоҳидан ўтган.
Жуфтлик кейинчалик Италиянинг Палермо шаҳри яқинида жойлашган Villa Valguarnera мажмуасида яқинлари билан уч кунлик тантанали байрам ўтказган.
Дуа Липа ва Каллум Тёрнер муносабатлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар 2024 йил январь ойида тарқалган эди. Улар «Masters of Air» лойиҳасининг кечки тадбирида бирга рақс тушаётган пайтда кўрилган.
Манбаларнинг айтишича, жуфтлик ўша вақтнинг ўзидаёқ бир-бирига қаттиқ меҳр қўйган бўлган. Орадан уч ой ўтиб, улар Нью-Йоркда бирга кўриниш берган.
Хонанда эса 2025 йил июнь ойида расман унаштирилганини тасдиқлаган эди.
…