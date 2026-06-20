Дуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатди

·0·Маданият
Дуа Липа ҳашаматли тўйидан илк расмий суратларни кўрсатди

Машҳур хонанда Дуа Липа ва актёр Каллум Тёрнер Сицилияда бўлиб ўтган ҳашаматли никоҳ маросимидан олинган расмий суратларни илк бор жамоатчиликка тақдим қилди.

30 ёшли хонанда Instagram саҳифасида бир нечта фотосуратлардан иборат тўпламни эълон қилиб, унга «Mr & Mrs» деб изоҳ қолдирди.

Маълум бўлишича, Дуа Липа ушбу маросимда Chanel мода уйи томонидан махсус тайёрланган юқори даражадаги кутюр келинлик либосини кийган. Либос патлар ва ялтироқ безаклар билан безатилган бўлиб, у Париждаги машҳур ательеларда қўл меҳнати билан тайёрланган.

Dua Lipa va yigitlar shodiyona vaqtida shampan vinosini ochishmoqda.

Келиннинг фатаси ҳам қўлда ишланган бўлиб, унга мунчоқлар, патлар ва органза безаклари қўшилган. Образ махсус тайёрланган оқ атлас туфлилар билан тўлдирилган.

36 ёшли Каллум Тёрнер эса Louis Vuitton бренди томонидан тайёрланган махсус костюмда кўриниш берган.

Жуфтликнинг яқиндан олинган самимий суратларида улар бир-бирига меҳр кўрсатаётгани, тўй масканида суратга тушаётгани ҳамда шампан билан байрам қилаётгани акс этган.

Kostyumdagi yigit va oq ko'ylak hamda fata kiygan qiz quvonch bilan raqs tushishmoqda.

Аввалроқ манбалар Сицилиядаги уч кунлик никоҳ маросими ниҳоятда ҳашаматли ўтиши ва жуфтлик бутун бошли меҳмонхонани банд қилганини маълум қилган эди.

Бундан аввал эса улар 2026 йил май ойида Лондондаги Old Marylebone Town Hall биносида фуқаролик никоҳидан ўтган.

Жуфтлик кейинчалик Италиянинг Палермо шаҳри яқинида жойлашган Villa Valguarnera мажмуасида яқинлари билан уч кунлик тантанали байрам ўтказган.

Дуа Липа ва Каллум Тёрнер муносабатлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар 2024 йил январь ойида тарқалган эди. Улар «Masters of Air» лойиҳасининг кечки тадбирида бирга рақс тушаётган пайтда кўрилган.

Oq-qora suratda kelin-kuyov libosidagi ayol va erkak yonma-yon turibdi.

Манбаларнинг айтишича, жуфтлик ўша вақтнинг ўзидаёқ бир-бирига қаттиқ меҳр қўйган бўлган. Орадан уч ой ўтиб, улар Нью-Йоркда бирга кўриниш берган.

Хонанда эса 2025 йил июнь ойида расман унаштирилганини тасдиқлаган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Бугун, 23:03Ҳижобсиз қўшиқ айтган эронлик хонанда қамчилаш жазосига ҳукм қилиндиҲижобсиз қўшиқ айтган эронлик хонанда қамчилаш жазосига ҳукм қилиндиБугун, 22:52Аббос Файзуллаев кутилмаган сирни очди (видео)Аббос Файзуллаев кутилмаган сирни очди (видео)Бугун, 18:59Ҳабиб Нурмагомедов жаҳон чемпионатида қайси терма жамоага мухлислик қилишини очиқ айтдиҲабиб Нурмагомедов жаҳон чемпионатида қайси терма жамоага мухлислик қилишини очиқ айтдиБугун, 18:26Дурдона Қурбонова терма жамоага қўллов видеоси билан чиқди (видео)Дурдона Қурбонова терма жамоага қўллов видеоси билан чиқди (видео)Бугун, 18:24Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)Бугун, 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...