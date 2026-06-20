Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)

·0·Маданият
Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)

Ўзбек шоу-бизнесида яна бир қувончли хабар янгради. Севимли хонанда Дилноз оиласида катта шодлик юз бериб, санъаткор қиз фарзандли бўлди.

Маълум қилинишича, чақалоққа Амани деб исм қўйилган. Бу хушхабар ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан илиқ қарши олиниб, хонандага минглаб табриклар йўлланмоқда.

Яқинлари ва мухлислари янги меҳмоннинг дунёга келиши муносабати билан Дилноз ва унинг оиласига бахт-саодат, чақалоққа эса соғлик-саломатлик ва порлоқ келажак тилашмоқда.

Қувончли воқеа санъаткорнинг мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Кўпчилик ижтимоий тармоқларда самимий фикрларини қолдириб, оиланинг қувончига шерик бўлмоқда.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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