Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Жахон чемпионати доирасида Шотландияга қарши кечган баҳсдан сўнг жамоа юлдузи Неймар ҳақида ўзининг илиқ фикрларини билдириб ўтди. Узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтган ҳужумчининг ҳаракатлари ва унинг футболга бўлган чексиз муҳаббати тажрибали мутахассисни ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маями шаҳридаги «Ҳард Рокк Стадиум» ўйингоҳида бўлиб ўтган учрашувда Бразилия 3:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Винисиус Жуниор дубл қайд этган, Матеус Кунҳа эса битта гол муаллифига айланган баҳснинг 72-дақиқасида Неймар майдонга тушди. Бу афсонавий «ўнинчи рақам» учун кетма-кет тўртинчи бор жаҳон биринчилигида иштирок этиш имкониятини тақдим этди.
Goal.com хабар беришича, Неймар 2023-йилнинг октябрь ойидан буён миллий терма жамоа сафида кўриниш бермаётган эди. Oraдан роппа-роса 981 кун ўтиб, у яна «сариқ либос»да майдонга қайтди. Карло Анчелотти футболчининг реабилитация жараёнига профессионал ёндашгани ва жисмоний ҳолатини тиклаш учун кўрсатган матонатини алоҳида эътироф этди.
Неймарнинг қайтиши ва мотивация масаласи«У майдонга тушишга лойиқ эди, чунки тикланиш жараёнини жуда жиддий ва профессионал тарзда ўтказди», — деди Анчелотти ўйиндан кейинги матбуот анжуманида. Мураббийнинг сўзларига кўра, Неймар ҳатто ўз фаолиятининг сўнгги босқичида бўлса-да, майдонда ёш болалардагидек катта иштиёқ билан ҳаракат қилмоқда.
Испаниялик журналистларнинг Неймарга қўшимча мотивация керакми деган саволига Анчелотти қатъий жавоб қайтарди. Унинг таъкидлашича, «Селекао» сафида ўйнашнинг ўзи ҳар қандай футболчи учун улкан шараф ва қўшимча турткига ҳожат йўқ. Неймар учун футбол шунчаки касб эмас, балки ҳаёт мазмуни эканлиги унинг ҳар бир ҳаракатида сезилиб туради.
Статистик маълумотларга кўра, Неймарнинг жаҳон чемпионатларидаги мероси салмоқли: у шу пайтгача турнир доирасида 8 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилган. Шотландия устидан қозонилган ғалаба Бразилияни «К» гуруҳида пешқадам сифатида плей-офф босқичига олиб чиқди.
Кейинги рақиб ким бўлади?Эндиликда Бразилия терма жамоаси Хюстон шаҳрига йўл олади ва у ерда нимчорак финал доирасидаги баҳсда иштирок этади. Кейинги босқичда уларга Нидерландия, Япония ёки Швеция терма жамоаларидан бири рақиблик қилиши кутилмоқда. Анчелотти турнирнинг ҳал қилувчи палласи бошланаётганини ва рақиб ким бўлишидан қатъи назар, ўйин анча мураккаб кечишини тушуниб турибди.
Италиялик мутахассис бошчилигидаги Бразилия ўзининг ҳужумкор ва жозибадор футболини намойиш этишда давом этмоқда. Неймар каби тажрибали етакчининг сафга қайтиши жамоанинг ички муҳитига ижобий таъсир кўрсатиши ва ҳал қилувчи баҳсларда ғалаба омили бўлиши кутилмоқда.
…