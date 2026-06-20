Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Колумбияга қарши баҳс вақтида Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлаганлар орасида нафақат мухлислар, балки бир мушук ҳам бор эди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода уй мушуги телевизор экранидан кўз узмай, учрашувни катта қизиқиш билан кузатаётгани акс этган.
Видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, минглаб томошалар ва изоҳларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар мушукнинг ўйинга бўлган “жиддий муносабати”ни ҳазил билан муҳокама қилмоқда.
“Терма жамоамиз учун фақат одамлар эмас, мушуклар ҳам қайғуряпти”, “Жаҳон чемпионати ҳаяжони ҳаммага бирдек таъсир қилди”, “Энг содиқ мухлис топилди”, каби изоҳлар видеога ёзилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…