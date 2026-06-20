Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди

·0·Дунё
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди

Колумбияга қарши баҳс вақтида Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлаганлар орасида нафақат мухлислар, балки бир мушук ҳам бор эди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода уй мушуги телевизор экранидан кўз узмай, учрашувни катта қизиқиш билан кузатаётгани акс этган.

Видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, минглаб томошалар ва изоҳларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар мушукнинг ўйинга бўлган “жиддий муносабати”ни ҳазил билан муҳокама қилмоқда.

“Терма жамоамиз учун фақат одамлар эмас, мушуклар ҳам қайғуряпти”, “Жаҳон чемпионати ҳаяжони ҳаммага бирдек таъсир қилди”, “Энг содиқ мухлис топилди”, каби изоҳлар видеога ёзилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришдиЯқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришдиБугун, 14:2521 июнь — йилда бир марта кузатиладиган энг узун кун21 июнь — йилда бир марта кузатиладиган энг узун кунБугун, 13:30Норвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келдиНорвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келдиБугун, 02:04“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!Кеча, 23:17Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиРим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиКеча, 22:22Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиЛукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиКеча, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди