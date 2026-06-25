Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!

·57·Спорт
Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!

Янги мавсумда ҳам Туркия Суперлигасида зафар қучишни, ҳам Европа Чемпионлар лигасида муваффақиятли иштирок этишни мақсад қилган «Фенербаҳче» клуби ҳужум чизиғини чин маънода портлатмоқчи! Истанбулликлар жамоанинг ҳужумкорлигини ошириш ва олдинги чизиқдаги рақобатни кучайтириш учун ўтган мавсумда Туркия Суперлигаси тўпурари бўлган ҳамюртимиз Элдор Шомуродовни ўзларининг бош трансфер нишони сифатида белгилаб олишди.

Ақлбовар қилмас таклиф: 3 та юлдуз + Нақд пул!

«Фенербаҳче» клуби президенти Азиз Йилдирим ўзбек ҳужумчисига шахсан қизиқиш билдирмоқда. Жамоа бош мураббийи Исмоил Картал ҳам Элдорнинг номзодини тўлиқ маъқуллаганидан сўнг, клуб раҳбарияти «Истанбул Башакшеҳир» учун умуман кутилмаган ва даҳшатли таклиф тайёрлади.

Шомуродовни қўлга киритиш учун «Фенербаҳче» бир йўла учта топ-футболчисини воз кечишга тайёр:

  • Ченгиз Ундер (Туркия миллий терма жамоаси аъзоси)

  • Чағлар Суюнжу (Туркия миллий терма жамоаси аъзоси)

  • Родриго Бекао (Бразилиялик тажрибали ҳимоячи)

Бундан ташқари, Азиз Йилдирим ушбу уч юлдузнинг устига «Башакшеҳир»ни қониқтирадиган даражада каттагина бадал пули ҳам қўшиб беришни режалаштирган. «Фенербаҳче» раҳбарияти Элдорни олиш орқали ҳужумни кучайтириш билан бирга, ҳозирги таркибдаги айрим ҳужумчилардан воз кечиб, жамоани қисқартирмоқчи.

Элдорнинг нархи осмонга учди: 5.8 миллиондан 15 миллионгача!

Туркиянинг нуфузли sporx.com ва fotomac.com.tr сайтларининг хабар беришича, Азиз Йилдирим клуб президентлиги сайлови олдидан мухлисларга берган ваъдасини бажариш, яъни жамоага Ведат Мурики ва Элдор Шомуродов жуфтлигини олиб келиш учун бор кучини сафарбар қилган.

Бироқ «Башакшеҳир» ўз тўпурарини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Зеро, улар Элдорни «Рома»дан сотиб олиш учун анчагина харажат қилишган эди.

Шомуродов трансфери рақамларда:

Трансфер босқичлари ва ҳолати

Сумма (Еврода)

Ўтган ёздаги бир йиллик ижара ҳақи

3 миллион €

«Рома»дан тўлиқ сотиб олиш бадали

2,8 миллион €

«Башакшеҳир» сарфлаган жами маблағ

5,8 миллион €

Элдорнинг Transfermarktдаги ҳозирги қиймати

7 миллион €

«Башакшеҳир» сўраётган янги рекорд нарх

15 миллион €

Якунланган мавсумда рақиблар дарвозасига нақд 22 та гол урган Элдорнинг бозори айни пайтда жуда қизиган. Аввалига ҳужумчи учун 10 миллион евро сўраган «Башакшеҳир» раҳбарияти, унга бўлган даъвогарлар сони ортиб бораётганини кўриб, нархни бирданига 15 миллион еврога кўтариб олди.

Музокаралар ҳафта охирида бошланади

Азиз Йилдирим шу ҳафта охирида «Истанбул Башакшеҳир» хўжайини Гёксел Гюмюшдағ билан шахсан учрашиб, илк расмий таклифни ўртага ташлайди.

Лекин «Фенербаҳче» бу йўлда жиддий курашишига тўғри келади. Чунки Элдор Шомуродовга Туркиянинг яна бир гранди «Трабзонспор» ҳамда Саудия Арабистони клубларидан ҳам жуда жозибали ва молиявий томонлама бақувват чорловлар мавжуд. Кўрамиз, ҳамюртимиз янги мавсумни қайси гранд сафида бошларкин? Навбатдаги янгиликларни бизда кузатиб боринг!

ФенербаҳчеЭлдор ШомуродовИстанбул БашакшеҳирАзиз ЙилдиримРома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Қодиров Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларини кескин танқид қилдиАлишер Қодиров Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларини кескин танқид қилдиБугун, 09:43Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 09:15Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 09:07Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Бугун, 08:58Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Бугун, 08:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»