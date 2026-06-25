Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!
Янги мавсумда ҳам Туркия Суперлигасида зафар қучишни, ҳам Европа Чемпионлар лигасида муваффақиятли иштирок этишни мақсад қилган «Фенербаҳче» клуби ҳужум чизиғини чин маънода портлатмоқчи! Истанбулликлар жамоанинг ҳужумкорлигини ошириш ва олдинги чизиқдаги рақобатни кучайтириш учун ўтган мавсумда Туркия Суперлигаси тўпурари бўлган ҳамюртимиз Элдор Шомуродовни ўзларининг бош трансфер нишони сифатида белгилаб олишди.
Ақлбовар қилмас таклиф: 3 та юлдуз + Нақд пул!
«Фенербаҳче» клуби президенти Азиз Йилдирим ўзбек ҳужумчисига шахсан қизиқиш билдирмоқда. Жамоа бош мураббийи Исмоил Картал ҳам Элдорнинг номзодини тўлиқ маъқуллаганидан сўнг, клуб раҳбарияти «Истанбул Башакшеҳир» учун умуман кутилмаган ва даҳшатли таклиф тайёрлади.
Шомуродовни қўлга киритиш учун «Фенербаҳче» бир йўла учта топ-футболчисини воз кечишга тайёр:
Ченгиз Ундер (Туркия миллий терма жамоаси аъзоси)
Чағлар Суюнжу (Туркия миллий терма жамоаси аъзоси)
Родриго Бекао (Бразилиялик тажрибали ҳимоячи)
Бундан ташқари, Азиз Йилдирим ушбу уч юлдузнинг устига «Башакшеҳир»ни қониқтирадиган даражада каттагина бадал пули ҳам қўшиб беришни режалаштирган. «Фенербаҳче» раҳбарияти Элдорни олиш орқали ҳужумни кучайтириш билан бирга, ҳозирги таркибдаги айрим ҳужумчилардан воз кечиб, жамоани қисқартирмоқчи.
Элдорнинг нархи осмонга учди: 5.8 миллиондан 15 миллионгача!
Туркиянинг нуфузли sporx.com ва fotomac.com.tr сайтларининг хабар беришича, Азиз Йилдирим клуб президентлиги сайлови олдидан мухлисларга берган ваъдасини бажариш, яъни жамоага Ведат Мурики ва Элдор Шомуродов жуфтлигини олиб келиш учун бор кучини сафарбар қилган.
Бироқ «Башакшеҳир» ўз тўпурарини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Зеро, улар Элдорни «Рома»дан сотиб олиш учун анчагина харажат қилишган эди.
Шомуродов трансфери рақамларда:
Трансфер босқичлари ва ҳолати
Сумма (Еврода)
Ўтган ёздаги бир йиллик ижара ҳақи
3 миллион €
«Рома»дан тўлиқ сотиб олиш бадали
2,8 миллион €
«Башакшеҳир» сарфлаган жами маблағ
5,8 миллион €
Элдорнинг Transfermarktдаги ҳозирги қиймати
7 миллион €
«Башакшеҳир» сўраётган янги рекорд нарх
15 миллион €
Якунланган мавсумда рақиблар дарвозасига нақд 22 та гол урган Элдорнинг бозори айни пайтда жуда қизиган. Аввалига ҳужумчи учун 10 миллион евро сўраган «Башакшеҳир» раҳбарияти, унга бўлган даъвогарлар сони ортиб бораётганини кўриб, нархни бирданига 15 миллион еврога кўтариб олди.
Музокаралар ҳафта охирида бошланади
Азиз Йилдирим шу ҳафта охирида «Истанбул Башакшеҳир» хўжайини Гёксел Гюмюшдағ билан шахсан учрашиб, илк расмий таклифни ўртага ташлайди.
Лекин «Фенербаҳче» бу йўлда жиддий курашишига тўғри келади. Чунки Элдор Шомуродовга Туркиянинг яна бир гранди «Трабзонспор» ҳамда Саудия Арабистони клубларидан ҳам жуда жозибали ва молиявий томонлама бақувват чорловлар мавжуд. Кўрамиз, ҳамюртимиз янги мавсумни қайси гранд сафида бошларкин? Навбатдаги янгиликларни бизда кузатиб боринг!
…