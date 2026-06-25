Алишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо берди

·61·Спорт
Алишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо берди

Таниқли футбол мутахассиси Алишер Никимбаев Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳдан чиқиш имкониятлари ҳақида фикр билдирди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, назарий жиҳатдан «оқ бўрилар»да плей-офф босқичига йўл олиш имконияти ҳали сақланиб қолган. Бироқ бунинг учун, аввало, сўнгги турда Конго Демократик Республикаси устидан ғалаба қозониш талаб этилади.

Шу билан бирга, бошқа гуруҳлардаги учинчи ўрин учун курашаётган жамоаларнинг натижалари ҳам Ўзбекистон фойдасига шаклланиши керак. Демак, миллий жамоа нафақат ўз ўйинини ғалаба билан якунлаши, балки рақибларининг очко йўқотишини ҳам кутишига тўғри келади.

Никимбаевнинг фикрича, футболчилар вазиятнинг мураккаблигини ва барча ҳисоб-китобларни яхши тушуниб турибди.

«Футболчилар бу ҳисоб-китобларни ҳаммадан кўра яхшироқ тушунишади. Уларнинг ўзи ҳаммадан яхши англаб турибди, алоҳида тушунтириш шарт эмас. Ҳамма математикани билади, мактабда ўқигансиз-ку», — дея Никимбаевнинг сўзларини келтиради Metaratings.ru.

Эслатиб ўтамиз, гуруҳ босқичининг икки туридан кейин Ўзбекистон миллий жамоаси ҳали очко тўплай олгани йўқ. Жамоанинг тўплар нисбати 1:8ни ташкил этмоқда.

Шу тариқа, Ўзбекистоннинг вазифаси аниқ: Конго ДРни мағлуб этиш ва қолган гуруҳлардаги натижаларни кутиш. Имконият бор, аммо математика бу сафар ҳам «осон режим»да эмас.

Алишер НикимбаевЎзбекистонКонго Демократик РеспубликасиMetaratings.ru
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиАрсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиБугун, 19:57Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиДайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиБугун, 18:56Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 17:53Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаЧелси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаБугун, 17:52Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Бугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди