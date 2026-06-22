iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Apple компанияси ҳали iPhone 16 сериясининг муваффақиятини мустаҳкамлаб улгурмасдан, тармоқларда бўлажак авлод қурилмалари ҳақидаги маълумотлар тарқала бошлади. Хусусан, нуфузли инсайдер Мажин Бу ўзининг саҳифасида iPhone 18 моделининг илк сифатли макет тасвирини эълон қилди. Ушбу сурат янги авлод смартфонларининг ташқи кўриниши аввалги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Одатда бундай макетлар ғилоф ва ҳимоя ойналари ишлаб чиқарувчилари учун олдиндан тақдим этилади. Суратда кумушранг корпусли қурилмани кўриш мумкин, унинг орқа панелида йирик оқ рангли тўртбурчак қўшимча ва юқори қисмида жойлашган қўшалоқ камера блоки диққатни тортади. Бу дизайн Apple анъанавий равишда фойдаланиб келаётган квадрат шаклидаги камера модулларидан воз кечиши мумкинлигига ишора қилмоқда.
Чиқиш муддати ва кутилаётган ўзгаришларMacRumors нашрининг маълумотларига кўра, iPhone 18 смартфонининг тақдимоти 2027-йилнинг баҳорига қадар амалга ошмаслиги мумкин. Агар ушбу тахминлар ўзини оқласа, iPhone 17 туркуми Apple тарихидаги энг узоқ вақт — 18 ойдан ортиқ муддат давомида асосий стандарт модел бўлиб қолади. Бу эса компаниянинг маҳсулот чиқариш сиклида ўзгаришлар қилаётганидан далолат беради.
Шу билан бирга, ТечДроидер нашри ҳам 2026-йилда кутилаётган iPhone линияси ҳақида маълумотлар улашди. Тармоққа сиздирилган суратларда iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари билан бир қаторда, Apple бренди остидаги илк букламафон (фолдабле iPhone) макетини ҳам кўриш мумкин. Кутилишича, букланувчи смартфон 2026-йилнинг кузида флагманлар билан бирга намойиш этилади.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарларни тарқатган Мажин Бу аввал ҳам Apple маҳсулотлари ҳақида аниқ прогнозлар берган. У iPad мини техник хусусиятлари, iPhone 12 ранглар гаммаси ва iPhone 15 моделларидаги айрим нуқсонларни биринчилардан бўлиб очиқлаган эди. Шунингдек, у iPhone 16 макетларини ҳам расмий тақдимотдан анча олдин тўғри кўрсатиб берган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгиликлар қурилмаларни янгилаш режасини тузишда муҳим аҳамиятга эга. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, дизайндаги кескин ўзгаришлар ва букламафоннинг пайдо бўлиши бозордаги талабга сезиларли таъсир кўрсатиши муқаррар. Ҳозирча бу маълумотлар расмий тасдиқланмаган бўлса-да, инсайдерларнинг обрўси ушбу суратларга жиддий қарашга ундайди.
…