iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда

·0·Техно
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда

Apple компанияси ҳали iPhone 16 сериясининг муваффақиятини мустаҳкамлаб улгурмасдан, тармоқларда бўлажак авлод қурилмалари ҳақидаги маълумотлар тарқала бошлади. Хусусан, нуфузли инсайдер Мажин Бу ўзининг саҳифасида iPhone 18 моделининг илк сифатли макет тасвирини эълон қилди. Ушбу сурат янги авлод смартфонларининг ташқи кўриниши аввалги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатда бундай макетлар ғилоф ва ҳимоя ойналари ишлаб чиқарувчилари учун олдиндан тақдим этилади. Суратда кумушранг корпусли қурилмани кўриш мумкин, унинг орқа панелида йирик оқ рангли тўртбурчак қўшимча ва юқори қисмида жойлашган қўшалоқ камера блоки диққатни тортади. Бу дизайн Apple анъанавий равишда фойдаланиб келаётган квадрат шаклидаги камера модулларидан воз кечиши мумкинлигига ишора қилмоқда.

Чиқиш муддати ва кутилаётган ўзгаришлар

MacRumors нашрининг маълумотларига кўра, iPhone 18 смартфонининг тақдимоти 2027-йилнинг баҳорига қадар амалга ошмаслиги мумкин. Агар ушбу тахминлар ўзини оқласа, iPhone 17 туркуми Apple тарихидаги энг узоқ вақт — 18 ойдан ортиқ муддат давомида асосий стандарт модел бўлиб қолади. Бу эса компаниянинг маҳсулот чиқариш сиклида ўзгаришлар қилаётганидан далолат беради.

Шу билан бирга, ТечДроидер нашри ҳам 2026-йилда кутилаётган iPhone линияси ҳақида маълумотлар улашди. Тармоққа сиздирилган суратларда iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари билан бир қаторда, Apple бренди остидаги илк букламафон (фолдабле iPhone) макетини ҳам кўриш мумкин. Кутилишича, букланувчи смартфон 2026-йилнинг кузида флагманлар билан бирга намойиш этилади.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарларни тарқатган Мажин Бу аввал ҳам Apple маҳсулотлари ҳақида аниқ прогнозлар берган. У iPad мини техник хусусиятлари, iPhone 12 ранглар гаммаси ва iPhone 15 моделларидаги айрим нуқсонларни биринчилардан бўлиб очиқлаган эди. Шунингдек, у iPhone 16 макетларини ҳам расмий тақдимотдан анча олдин тўғри кўрсатиб берган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ушбу янгиликлар қурилмаларни янгилаш режасини тузишда муҳим аҳамиятга эга. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, дизайндаги кескин ўзгаришлар ва букламафоннинг пайдо бўлиши бозордаги талабга сезиларли таъсир кўрсатиши муқаррар. Ҳозирча бу маълумотлар расмий тасдиқланмаган бўлса-да, инсайдерларнинг обрўси ушбу суратларга жиддий қарашга ундайди.

AppleiPhone 18СмартфонТехнологияИнсайдер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинWildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинБугун, 13:25Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиSamsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиБугун, 12:26Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаTesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаБугун, 11:51Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди