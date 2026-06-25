Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчи
Футбол оламидаги энг ҳаяжонли, асабларни титратадиган ва драмаларга бой лаҳзалар — бу шубҳасиз пенальтилар сериясидир. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи якунланиб, ҳаёт-мамот ўйинлари (плей-офф) бошланиш арафасида турганда, ФИФА кутилмаган ва жуда жиддий янгиликни тайёрламоқда.
Маълум бўлишича, ФИФА футбол қоидаларини белгиловчи олий орган — Халқаро футбол ассоциациялари кенгаши (IFAB) билан пенальтилар серияси тартибини ўзгартириш бўйича тезкор музокаралар олиб бормоқда. Энг ҳайратланарлиси, ушбу ўзгариш мусобақа аллақачон бошланиб кетганига қарамай, айнан шу ЖЧ-2026 плей-офф босқичидаёқ кучга кириши мумкин!
Эскича ва янгича тартиб: Нима ўзгаради?
Агар сиз шу пайтгача пенальтилар серияси олдидан ҳакам одатда нега икки марта танга ташлашига эътибор бермаган бўлсангиз, қуйидаги жадвал орқали фарқни осонгина тушуниб оласиз:
Ҳозирги тартиб (Иккита қуръа)
ФИФА таклиф қилаётган янги тизим (Битта қуръа)
1-танга ташлаш: Қайси жамоа биринчи бўлиб зарба беришини (ёки серияни бошлаб беришни) аниқлайди.
Ягона қуръа: Танга фақат бир марта ташланади. Унда ғолиб чиққан жамоа сардори биринчи бўлиб ўз устунлигини танлаш ҳуқуқига эга бўлади.
2-танга ташлаш: Пенальтилар серияси стадиондаги қайси дарвозага тепилишини белгилайди.
Қуръа ғолиби ё биринчи/иккинчи бўлиб тепишни ёки серия қайси дарвозада ўтишини танлайди. Мағлуб томонга эса қолган вариант қолади.
Нима учун бу тизим жорий этилмоқда?
ФИФА вакилларининг ишонч билдиришича, ушбу ўзгариш пенальтилар сериясини янада адолатли ва стратегик қилади.
Амалдаги қоида бўйича, иккала қуръада ҳам омади келган жамоа ҳам ўз мухлислари турган дарвозани, ҳам биринчи бўлиб тепиш имкониятини қўлга киритиб, рақибга руҳий томонлама жуда катта босим ўтказиши мумкин эди. Янги тизимда эса қуръада ютқазган жамоа ҳам камида битта муҳим танловга эга бўлади.
Муҳим факт: Футбол қоидаларига расмий ўзгартириш киритиш ваколати фақатгина IFAB ташкилотига тегишли. Агар улар ФИФАнинг ушбу ташаббусини яқин кунларда маъқуллашса, ЖЧ-2026 плей-офф баҳслариданоқ футбол тарихидаги янгича қуръа тизимига гувоҳ бўламиз. Вазиятни кузатишда давом этамиз!
…