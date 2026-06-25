Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчи

·52·Спорт
Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчи

Футбол оламидаги энг ҳаяжонли, асабларни титратадиган ва драмаларга бой лаҳзалар — бу шубҳасиз пенальтилар сериясидир. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи якунланиб, ҳаёт-мамот ўйинлари (плей-офф) бошланиш арафасида турганда, ФИФА кутилмаган ва жуда жиддий янгиликни тайёрламоқда.

Маълум бўлишича, ФИФА футбол қоидаларини белгиловчи олий орган — Халқаро футбол ассоциациялари кенгаши (IFAB) билан пенальтилар серияси тартибини ўзгартириш бўйича тезкор музокаралар олиб бормоқда. Энг ҳайратланарлиси, ушбу ўзгариш мусобақа аллақачон бошланиб кетганига қарамай, айнан шу ЖЧ-2026 плей-офф босқичидаёқ кучга кириши мумкин!

Эскича ва янгича тартиб: Нима ўзгаради?

Агар сиз шу пайтгача пенальтилар серияси олдидан ҳакам одатда нега икки марта танга ташлашига эътибор бермаган бўлсангиз, қуйидаги жадвал орқали фарқни осонгина тушуниб оласиз:

Ҳозирги тартиб (Иккита қуръа)

ФИФА таклиф қилаётган янги тизим (Битта қуръа)

1-танга ташлаш: Қайси жамоа биринчи бўлиб зарба беришини (ёки серияни бошлаб беришни) аниқлайди.

Ягона қуръа: Танга фақат бир марта ташланади. Унда ғолиб чиққан жамоа сардори биринчи бўлиб ўз устунлигини танлаш ҳуқуқига эга бўлади.

2-танга ташлаш: Пенальтилар серияси стадиондаги қайси дарвозага тепилишини белгилайди.

Қуръа ғолиби ё биринчи/иккинчи бўлиб тепишни ёки серия қайси дарвозада ўтишини танлайди. Мағлуб томонга эса қолган вариант қолади.

Нима учун бу тизим жорий этилмоқда?

ФИФА вакилларининг ишонч билдиришича, ушбу ўзгариш пенальтилар сериясини янада адолатли ва стратегик қилади.

Амалдаги қоида бўйича, иккала қуръада ҳам омади келган жамоа ҳам ўз мухлислари турган дарвозани, ҳам биринчи бўлиб тепиш имкониятини қўлга киритиб, рақибга руҳий томонлама жуда катта босим ўтказиши мумкин эди. Янги тизимда эса қуръада ютқазган жамоа ҳам камида битта муҳим танловга эга бўлади.

Муҳим факт: Футбол қоидаларига расмий ўзгартириш киритиш ваколати фақатгина IFAB ташкилотига тегишли. Агар улар ФИФАнинг ушбу ташаббусини яқин кунларда маъқуллашса, ЖЧ-2026 плей-офф баҳслариданоқ футбол тарихидаги янгича қуръа тизимига гувоҳ бўламиз. Вазиятни кузатишда давом этамиз!

ФИФАХалқаро футбол ассоциациялари кенгашиЖаҳон чемпионати 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун, 14:34«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 14:34Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 14:31Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди