Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда

·24·Дунё
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда

Швецияда экология ва инновация уйғунлашган ноодатий лойиҳа ишга туширилди. Corvid Cлеанинг стартапи кўчаларни тозалашнинг янги усулини жорий қилиб, бу вазифани қарғалар ёрдамида бажаришни йўлга қўйди.

Лойиҳа доирасида махсус ўргатилган қарғалар ерда ётган сигарет қолдиқларини йиғиб, уларни махсус автоматларга ташлайди. Ҳар бир “тозалаш” учун эса қушлар ем билан мукофотланади. Шу тариқа улар ўзига хос “иш ҳақи” олади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, қарғалар жуда ақлли ва тез ўрганадиган қушлар ҳисобланади. Улар янги вазифаларни қисқа вақт ичида ўзлаштириб, ҳатто бошқа қарғаларнинг ҳаракатларини кузатиб, уларга тақлид қилиш орқали бу кўникмаларни мустаҳкамлайди.

Мазкур лойиҳа натижасида бир нечта муаммо бир вақтнинг ўзида ҳал этилмоқда: кўчалар тоза сақланади, шаҳар хизматлари харажатлари камаяди ва қарғалар ҳам фойдали “меҳнат” билан шуғулланади.

Энг қизиғи, бу тажриба келажакда бошқа шаҳарларда ҳам қўлланилиши мумкинлиги айтилмоқда. Агар лойиҳа муваффақиятли давом этса, қарғалар инсонларга ёрдам берадиган “экологик ходимлар”га айланиши эҳтимолдан холи эмас.

ШвецияCorvid Cleaning
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиДубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилдиБугун, 08:24Туркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиТуркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиКеча, 21:53Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиИстанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиКеча, 21:48Лондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиЛондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиКеча, 21:44Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Кеча, 19:31Ҳиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиҲиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиКеча, 18:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди