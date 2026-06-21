Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Швецияда экология ва инновация уйғунлашган ноодатий лойиҳа ишга туширилди. Corvid Cлеанинг стартапи кўчаларни тозалашнинг янги усулини жорий қилиб, бу вазифани қарғалар ёрдамида бажаришни йўлга қўйди.
Лойиҳа доирасида махсус ўргатилган қарғалар ерда ётган сигарет қолдиқларини йиғиб, уларни махсус автоматларга ташлайди. Ҳар бир “тозалаш” учун эса қушлар ем билан мукофотланади. Шу тариқа улар ўзига хос “иш ҳақи” олади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, қарғалар жуда ақлли ва тез ўрганадиган қушлар ҳисобланади. Улар янги вазифаларни қисқа вақт ичида ўзлаштириб, ҳатто бошқа қарғаларнинг ҳаракатларини кузатиб, уларга тақлид қилиш орқали бу кўникмаларни мустаҳкамлайди.
Мазкур лойиҳа натижасида бир нечта муаммо бир вақтнинг ўзида ҳал этилмоқда: кўчалар тоза сақланади, шаҳар хизматлари харажатлари камаяди ва қарғалар ҳам фойдали “меҳнат” билан шуғулланади.
Энг қизиғи, бу тажриба келажакда бошқа шаҳарларда ҳам қўлланилиши мумкинлиги айтилмоқда. Агар лойиҳа муваффақиятли давом этса, қарғалар инсонларга ёрдам берадиган “экологик ходимлар”га айланиши эҳтимолдан холи эмас.
…