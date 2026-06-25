Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказилади

·0·Техно
Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказилади

Хитой космик технологиялар соҳасида янги даврни бошлаш арафасида турибди. Мамлакат ўзининг кўп марта фойдаланишга мўлжалланган Лонг Марч 10Б ракетасини илк бор орбитага учиришга тайёргарлик кўрмоқда. Авиация ва денгиз хавфсизлиги бўйича эълон қилинган огоҳлантиришларга кўра, ушбу муҳим парвоз жорий йилнинг 10-июльидан 13-июльига қадар бўлган вақт оралиғида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лонг Марч 10Б — бу керосин ва суюқ кислород билан ишлайдиган икки босқичли ракета бўлиб, у Хитойнинг келажакдаги ойдаги миссиялари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Мазкур ракета аслида тайконавтларни Ер орбитасига ва кейинчалик Ойга етказиш учун мўлжалланган Лонг Марч 10А моделининг юк ташувчи версияси ҳисобланади. Хайнан оролидаги тижорат космодромидан амалга ошириладиган ушбу парвоз янги сериядаги ракеталарнинг орбитал имкониятларини текширишда ҳал қилувчи босқич бўлади.

Қайта фойдаланиш технологияси ва денгиздаги операция

СпасеНевс нашри хабарига кўра, мазкур миссиянинг энг ҳаяжонли қисми ракетанинг биринчи босқичини Ерга қайтариб қўндиришга уриниш бўлади. Ҳозирда ракетанинг ўзи старт майдончасига етказилган, океаннинг тахминий қўниш ҳудудига эса махсус кема йўл олган. Ушбу кема тўрли тутиб қолиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, у пастга тушаётган ракета қисмини денгиз сатида хавфсиз қабул қилиб олиши керак.

Агар ушбу синов муваффақиятли якунланса, бу Хитойнинг ракета босқичларини қайтариб олиш борасидаги учинчи уриниши сифатида тарихга киради. Аввалроқ ЛандСпасе компаниясининг Жуқуе-3 ва Шанхай космик технологиялар академияси (САСТ) томонидан ишлаб чиқилган Лонг Марч 12А ракеталари билан ҳам шундай тажрибалар ўтказилган эди. Бироқ айнан Лонг Марч 10 серияси давлат миқёсидаги стратегик лойиҳа эканлиги билан ажралиб туради.

Ой миссияси ва иқтисодий самарадорлик

Лонг Марч 10 дастури Хитойнинг коинотни ўзлаштириш стратегиясида марказий ўринни эгаллайди. Кўп марта фойдаланиш мумкин бўлган технологияларнинг жорий этилиши коинотга юк ташиш таннархини сезиларли даражада камайтиради. Бу эса парвозлар частотасини ошириш ва халқаро космик бозорда рақобатбардошликни кучайтириш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, апрель ойида ушбу ракетанинг парвоз олди бош репетицияси ўтказилган эди, бироқ номаълум сабабларга кўра асосий старт кечиктирилган. Мутахассисларнинг фикрича, Лонг Марч 10Б муваффақияти Хитойга 2030-йилга қадар ўз тайконавтларини Ой юзасига тушириш режаларини амалга оширишда улкан ишонч бағишлайди. Ҳозирда бутун дунё космик ҳамжамияти 10-июль куни Хайнанда юз берадиган воқеаларни диққат билан кузатмоқда.

ХитойКоинотРакетаЛонг МарчТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиAMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиБугун, 21:57Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиБугун, 21:54Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиРипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиБугун, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди