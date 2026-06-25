Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказилади
Хитой космик технологиялар соҳасида янги даврни бошлаш арафасида турибди. Мамлакат ўзининг кўп марта фойдаланишга мўлжалланган Лонг Марч 10Б ракетасини илк бор орбитага учиришга тайёргарлик кўрмоқда. Авиация ва денгиз хавфсизлиги бўйича эълон қилинган огоҳлантиришларга кўра, ушбу муҳим парвоз жорий йилнинг 10-июльидан 13-июльига қадар бўлган вақт оралиғида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лонг Марч 10Б — бу керосин ва суюқ кислород билан ишлайдиган икки босқичли ракета бўлиб, у Хитойнинг келажакдаги ойдаги миссиялари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Мазкур ракета аслида тайконавтларни Ер орбитасига ва кейинчалик Ойга етказиш учун мўлжалланган Лонг Марч 10А моделининг юк ташувчи версияси ҳисобланади. Хайнан оролидаги тижорат космодромидан амалга ошириладиган ушбу парвоз янги сериядаги ракеталарнинг орбитал имкониятларини текширишда ҳал қилувчи босқич бўлади.
Қайта фойдаланиш технологияси ва денгиздаги операцияСпасеНевс нашри хабарига кўра, мазкур миссиянинг энг ҳаяжонли қисми ракетанинг биринчи босқичини Ерга қайтариб қўндиришга уриниш бўлади. Ҳозирда ракетанинг ўзи старт майдончасига етказилган, океаннинг тахминий қўниш ҳудудига эса махсус кема йўл олган. Ушбу кема тўрли тутиб қолиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, у пастга тушаётган ракета қисмини денгиз сатида хавфсиз қабул қилиб олиши керак.
Агар ушбу синов муваффақиятли якунланса, бу Хитойнинг ракета босқичларини қайтариб олиш борасидаги учинчи уриниши сифатида тарихга киради. Аввалроқ ЛандСпасе компаниясининг Жуқуе-3 ва Шанхай космик технологиялар академияси (САСТ) томонидан ишлаб чиқилган Лонг Марч 12А ракеталари билан ҳам шундай тажрибалар ўтказилган эди. Бироқ айнан Лонг Марч 10 серияси давлат миқёсидаги стратегик лойиҳа эканлиги билан ажралиб туради.
Ой миссияси ва иқтисодий самарадорликЛонг Марч 10 дастури Хитойнинг коинотни ўзлаштириш стратегиясида марказий ўринни эгаллайди. Кўп марта фойдаланиш мумкин бўлган технологияларнинг жорий этилиши коинотга юк ташиш таннархини сезиларли даражада камайтиради. Бу эса парвозлар частотасини ошириш ва халқаро космик бозорда рақобатбардошликни кучайтириш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, апрель ойида ушбу ракетанинг парвоз олди бош репетицияси ўтказилган эди, бироқ номаълум сабабларга кўра асосий старт кечиктирилган. Мутахассисларнинг фикрича, Лонг Марч 10Б муваффақияти Хитойга 2030-йилга қадар ўз тайконавтларини Ой юзасига тушириш режаларини амалга оширишда улкан ишонч бағишлайди. Ҳозирда бутун дунё космик ҳамжамияти 10-июль куни Хайнанда юз берадиган воқеаларни диққат билан кузатмоқда.
…