Макгрегор Холлоуэйга кескин гапирди: «Бир кучли зарбам етарли»
ММА юлдузи Конор Макгрегор америкалик UFC жангчиси Макс Холлоуэйга қарши бўлажак баҳс олдидан рақиби ҳақида кескин фикрлар билдирди.
Ирландиялик жангчининг таъкидлашича, Холлоуэй фаолияти давомида жуда кўп зарба ва жароҳат олган. Макгрегор эса бу сафар рақибини нокаут қилиш учун битта кучли зарба етарли бўлишига ишонмоқда.
«Макс фаолияти давомида қанча жароҳат олганини биламан. Энди уни енгиш учун биргина кучли зарбам кифоя. Холлоуэй менинг даражам эмас — на маҳорат, на ақлан, на жисмонан», — деди Макгрегор.
У ўзини тезлик, куч, жанговар тафаккур ва чидамлилик борасида ҳам рақибидан устун деб ҳисоблашини таъкидлади.
«Тезлик, куч, жанговар IQ, чидамлилик, соғлиқ ва тетиклик — барчасида мен яхшироқман», — дея қўшимча қилди у.
Макгрегор аввалги тўқнашувни ҳам эслаб, ўша баҳсда Холлоуэй устидан тўлиқ устунлик қилганини айтди. Ирландиялик бу сафар ҳам шунга ўхшаш сценарийни такрорлашни режалаштирмоқда.
«Олдинги жангимизда мен Макс устидан тўлиқ ҳукмронлик қилганман ва буни яна қилишни режалаштиряпман. Менга шунчаки ғалаба етарли эмас. У томошабоп ва кўзни қувонтирадиган бўлиши керак. Айнан шундай бўлади», — деди у.
Шунингдек, Макгрегор ҳозир ўзини фаолиятидаги энг яхши даврига қайтаётгандек ҳис қилаётганини ҳам таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Конор Макгрегор ва Макс Холлоуэй ўртасидаги жанг 12 июль куни «UFC 329» турнири доирасида бўлиб ўтади.
…