Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!

·1·Спорт
Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!

Жаҳон чемпионатининг дастлабки икки турида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ҳимоядаги ўйини мухлислар ва мутахассисларда кўплаб ҳақли эътирозларни уйғотди. Жамоамиз ҳимоя чизиғи мусобақадаги энг заиф ва энг кўп гол ўтказиб юбораётган тизимлардан бири бўлиб турибди.

Аммо мана шундай оғир ва мураккаб шароитда ҳам ўз ўйини билан ажралиб чиқиб, хорижлик экспертларнинг тилидан тушмаётган бир қаҳрамонимиз бор. У — 18 ёшли истеъдодли ҳимоячи Беҳруз Каримов.

Скаутлик радарларида: Алехандро Парранинг эътирофи

Бу сафар ёш футболчимизнинг ҳаракатларига таниқли футбол таҳлилчиси ва скаути Алехандро Парра алоҳида тўхталиб ўтди ва Европа клубларини бу йигитни кўздан қочирмасликка чақирди.

«Ўзбекистоннинг ҳимоядаги ўйини жуда ёмон кўриниш олмоқда — деярли бутун жаҳон чемпионатидаги энг заиф ҳимоялардан бири бўлиб кўринмоқда. Лекин шундай шароитда ҳам Беҳруз Каримовни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин.

У Колумбияга қарши ўйинда ҳам жуда яхши ҳаракат қилганди, жисмоний куч ва тўғри позиция танлаш борасида юқори даражани намоён этди. Мана шу икки жиҳат уни тез орада Европага олиб чиқиши аниқ. Каримов — катта истеъдод», — деб ёзди Алехандро Парра.

Юлдузларга қарши жанг ва аввалги олқишлар

Эслатиб ўтамиз, бу Беҳруз шаънига айтилаётган биринчи мақтов эмас. Бундан олдин венгриялик машҳур журналист ва футбол таҳлилчиси Бенце Бочак ҳам Каримовнинг ўйинига юқори баҳо берган эди.

Ўшанда эксперт 18 ёшли ҳимоячимизнинг жаҳон футболи юлдузлари — Луис Диас (Колумбия) ва Нуну Мендеш (Португалия) каби тезкор ва хавфли вакилларга қарши қўрқмасдан, жуда муносиб ҳаракат қилганини алоҳида таъкидлаганди. Бочакнинг фикрича, европалик скаутлар аллақачон Беҳрузни ўз дафтарчаларига қайд қилиб бўлишган.

Каримовнинг мундиалдаги барқарорлиги:

Жамоавий натижалар ҳавас қиларли бўлмаса-да, мураббийлар штаби Беҳрузга тўлиқ ишонч билдирмоқда ва у майдонда борини бериб ўйнаяпти:

Рақиб ва ҳисоб

Каримовнинг майдондаги вақти

Ўйин ҳақида қисқача

Колумбия (1:3)

90 дақиқа (Тўлиқ ўйин)

Жисмоний куч ва тўғри позиция танлашда яққол ажралиб турди.

Португалия (0:5)

89 дақиқа (Охирида алмаштирилди)

Рақибнинг юлдузли ва важоҳатли ҳужумларига қарши охиригача курашди.

Терма жамоамиз учун турнир оғир ўтаётган бўлса-да, Беҳруз Каримов каби ёш ўсиб келаётган футболчиларимизнинг бундай катта саҳнада тажриба тўплаётгани ва Европа эътиборига тушаётгани келажагимиз учун жуда муҳим. Умид қиламизки, бу катта юриш Беҳруз учун Европанинг гранд клубларига эшик очади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 09:07Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Бугун, 08:58Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Бугун, 08:46Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Бугун, 08:36Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Бугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»