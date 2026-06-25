Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!
Жаҳон чемпионатининг дастлабки икки турида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ҳимоядаги ўйини мухлислар ва мутахассисларда кўплаб ҳақли эътирозларни уйғотди. Жамоамиз ҳимоя чизиғи мусобақадаги энг заиф ва энг кўп гол ўтказиб юбораётган тизимлардан бири бўлиб турибди.
Аммо мана шундай оғир ва мураккаб шароитда ҳам ўз ўйини билан ажралиб чиқиб, хорижлик экспертларнинг тилидан тушмаётган бир қаҳрамонимиз бор. У — 18 ёшли истеъдодли ҳимоячи Беҳруз Каримов.
Скаутлик радарларида: Алехандро Парранинг эътирофи
Бу сафар ёш футболчимизнинг ҳаракатларига таниқли футбол таҳлилчиси ва скаути Алехандро Парра алоҳида тўхталиб ўтди ва Европа клубларини бу йигитни кўздан қочирмасликка чақирди.
«Ўзбекистоннинг ҳимоядаги ўйини жуда ёмон кўриниш олмоқда — деярли бутун жаҳон чемпионатидаги энг заиф ҳимоялардан бири бўлиб кўринмоқда. Лекин шундай шароитда ҳам Беҳруз Каримовни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин.
У Колумбияга қарши ўйинда ҳам жуда яхши ҳаракат қилганди, жисмоний куч ва тўғри позиция танлаш борасида юқори даражани намоён этди. Мана шу икки жиҳат уни тез орада Европага олиб чиқиши аниқ. Каримов — катта истеъдод», — деб ёзди Алехандро Парра.
Юлдузларга қарши жанг ва аввалги олқишлар
Эслатиб ўтамиз, бу Беҳруз шаънига айтилаётган биринчи мақтов эмас. Бундан олдин венгриялик машҳур журналист ва футбол таҳлилчиси Бенце Бочак ҳам Каримовнинг ўйинига юқори баҳо берган эди.
Ўшанда эксперт 18 ёшли ҳимоячимизнинг жаҳон футболи юлдузлари — Луис Диас (Колумбия) ва Нуну Мендеш (Португалия) каби тезкор ва хавфли вакилларга қарши қўрқмасдан, жуда муносиб ҳаракат қилганини алоҳида таъкидлаганди. Бочакнинг фикрича, европалик скаутлар аллақачон Беҳрузни ўз дафтарчаларига қайд қилиб бўлишган.
Каримовнинг мундиалдаги барқарорлиги:
Жамоавий натижалар ҳавас қиларли бўлмаса-да, мураббийлар штаби Беҳрузга тўлиқ ишонч билдирмоқда ва у майдонда борини бериб ўйнаяпти:
Рақиб ва ҳисоб
Каримовнинг майдондаги вақти
Ўйин ҳақида қисқача
Колумбия (1:3)
90 дақиқа (Тўлиқ ўйин)
Жисмоний куч ва тўғри позиция танлашда яққол ажралиб турди.
Португалия (0:5)
89 дақиқа (Охирида алмаштирилди)
Рақибнинг юлдузли ва важоҳатли ҳужумларига қарши охиригача курашди.
Терма жамоамиз учун турнир оғир ўтаётган бўлса-да, Беҳруз Каримов каби ёш ўсиб келаётган футболчиларимизнинг бундай катта саҳнада тажриба тўплаётгани ва Европа эътиборига тушаётгани келажагимиз учун жуда муҳим. Умид қиламизки, бу катта юриш Беҳруз учун Европанинг гранд клубларига эшик очади!
…