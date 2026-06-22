1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
2021 йил ноябрь ойида Перу археологлари Лима шаҳридан тахминан 25 километр узоқликдаги Кажамарқуилла археологик ҳудудида ноёб топилма аниқланганини эълон қилди. Қадимий шаҳар майдони остида жойлашган овал шаклдаги ерости қабридан яхши сақланиб қолган мумия топилган.
Мутахассисларнинг маълумотига кўра, мумия арқонлар билан боғланган, танаси ҳомила ҳолатига ўхшаш тарзда букилган ва қўллари юзини ёпган ҳолатда бўлган. Шунингдек, жасад бир неча қатлам матолар билан ўралган ҳолда дафн этилган.
Дастлабки тадқиқотлар ушбу инсон 18–30 ёшлар атрофидаги йигит бўлганини кўрсатмоқда. Олимлар унинг савдогар ёки ўша давр жамиятида муҳим мавқега эга шахс бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Мумия тахминан 800–1200 йил аввал, яъни Инка империясидан олдинги даврга тегишли экани айтилмоқда. Тадқиқотчилар бундай дафн усули ўша замон халқларининг диний қарашлари ва маросимлари билан боғлиқ бўлганини таъкидлашмоқда.
…