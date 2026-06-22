1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди

·0·Дунё
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди

2021 йил ноябрь ойида Перу археологлари Лима шаҳридан тахминан 25 километр узоқликдаги Кажамарқуилла археологик ҳудудида ноёб топилма аниқланганини эълон қилди. Қадимий шаҳар майдони остида жойлашган овал шаклдаги ерости қабридан яхши сақланиб қолган мумия топилган.

Мутахассисларнинг маълумотига кўра, мумия арқонлар билан боғланган, танаси ҳомила ҳолатига ўхшаш тарзда букилган ва қўллари юзини ёпган ҳолатда бўлган. Шунингдек, жасад бир неча қатлам матолар билан ўралган ҳолда дафн этилган.

Дастлабки тадқиқотлар ушбу инсон 18–30 ёшлар атрофидаги йигит бўлганини кўрсатмоқда. Олимлар унинг савдогар ёки ўша давр жамиятида муҳим мавқега эга шахс бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Мумия тахминан 800–1200 йил аввал, яъни Инка империясидан олдинги даврга тегишли экани айтилмоқда. Тадқиқотчилар бундай дафн усули ўша замон халқларининг диний қарашлари ва маросимлари билан боғлиқ бўлганини таъкидлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Бугун, 11:59Масжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиМасжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиБугун, 11:45Қозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиҚозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиБугун, 11:42Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмонОсмонўпар бинода барпо этилган ўрмонБугун, 10:48Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиИспания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиКеча, 21:16Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Кеча, 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди