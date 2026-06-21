«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Х (Твиттер) тармоғидаги нуфузли Liverpool Hub саҳифаси тарқатган хабарга кўра, Англиянинг «Ливерпуль» клуби Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Туркиянинг «Башакшеҳир» клуби яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Трансфер овозаси тафсилотлари
Инглиз гранди скаутлари ўзбек футболи юлдузини мана шундай йирик мусобақада алоҳида назоратга олишган:
Эътибор марказида: Файзуллаев ҳам «Башакшеҳир» клуби, ҳам миллий жамоа сафидаги мазмунли ва шиддатли ўйинлари билан «Ливерпуль» техник штабининг диққатини тортган.
ЖЧ-2026даги порлаш: Айни пайтда Аббосбек Ўзбекистон терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида фаол иштирок этмоқда. У 1-тур доирасида Колумбия терма жамоаси дарвозасини ишғол қилиб, ўзининг юқори даражадаги футболчи эканлигини яна бир бор исботлади.
Навбатдаги муҳим имконият
Агар инглиз клуби скаутлари Аббосбекни кузатишда давом этишса, ЖЧ-2026 якунида ушбу қизиқиш жиддий ва расмий таклифга айланиши ҳеч гап эмас.
Эслатиб ўтамиз, Файзуллаев ва Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги жуда масъулиятли баҳсни 23 июнь куни соат 22:00 да Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалияга қарши ўтказади. Бу ўйин нафақат терма жамоамиз учун очко олиш, балки европалик скаутлар қаршисида футболчимизнинг маҳоратини яна бир бор кўрсатиб қўйиши учун ажойиб имкониятдир.
…