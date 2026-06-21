«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди

·55·Спорт
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди

Х (Твиттер) тармоғидаги нуфузли Liverpool Hub саҳифаси тарқатган хабарга кўра, Англиянинг «Ливерпуль» клуби Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Туркиянинг «Башакшеҳир» клуби яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Трансфер овозаси тафсилотлари

Инглиз гранди скаутлари ўзбек футболи юлдузини мана шундай йирик мусобақада алоҳида назоратга олишган:

  • Эътибор марказида: Файзуллаев ҳам «Башакшеҳир» клуби, ҳам миллий жамоа сафидаги мазмунли ва шиддатли ўйинлари билан «Ливерпуль» техник штабининг диққатини тортган.

  • ЖЧ-2026даги порлаш: Айни пайтда Аббосбек Ўзбекистон терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида фаол иштирок этмоқда. У 1-тур доирасида Колумбия терма жамоаси дарвозасини ишғол қилиб, ўзининг юқори даражадаги футболчи эканлигини яна бир бор исботлади.

Навбатдаги муҳим имконият

Агар инглиз клуби скаутлари Аббосбекни кузатишда давом этишса, ЖЧ-2026 якунида ушбу қизиқиш жиддий ва расмий таклифга айланиши ҳеч гап эмас.

Эслатиб ўтамиз, Файзуллаев ва Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги жуда масъулиятли баҳсни 23 июнь куни соат 22:00 да Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалияга қарши ўтказади. Бу ўйин нафақат терма жамоамиз учун очко олиш, балки европалик скаутлар қаршисида футболчимизнинг маҳоратини яна бир бор кўрсатиб қўйиши учун ажойиб имкониятдир.

ЛиверпульАббосбек ФайзуллаевЎзбекистонБашакшехирКриштиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиМиср терма жамоаси устози Муҳаммад Салах билан юзага келган келишмовчиликларга изоҳ бердиБугун, 20:36Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБугун, 19:36Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиЛамине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди