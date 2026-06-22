Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди

·0·Маданият
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди

Нафиса Назарбоева халқаро гўзаллик танловида юртимиз номидан муносиб иштирок этиб, бош совринни қўлга киритди.

23 ёшли модел Ливанда бўлиб ўтган нуфузли “Miss World Next Top Model” танловида қатнашиб, 30 дан ортиқ мамлакатдан келган иштирокчиларни ортда қолдирди. Ушбу натижа Ўзбекистон номининг халқаро майдонда яна бир бор эътироф этилишига сабаб бўлди.

Мазкур танлов ҳар йили Ливанда ташкил этилиб, дунёнинг турли бурчакларидан келган профессионал моделлар ва гўзаллик соҳаси вакилларини бирлаштиради. Унда иштирокчиларнинг нафақат ташқи кўриниши, балки интеллекти, саҳна маданияти, ўзини тутиши ва профессионаллиги ҳам юқори даражада баҳоланади.

Нафиса Назарбоеванинг ушбу ғалабаси нафақат унинг шахсий ютуғи, балки Ўзбекистон учун ҳам муҳим муваффақият сифатида эътироф этилмоқда. Бу эса мамлакатимиз ёшлари орасида мода ва гўзаллик соҳасига бўлган қизиқиш ортиб бораётганидан дарак беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳад Қаюм танқидчиларга жавоб берди: “Билмай туриб гапириш осон”Аҳад Қаюм танқидчиларга жавоб берди: “Билмай туриб гапириш осон”Бугун, 21:53Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)Бугун, 17:52Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 11:27Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кеча, 20:24Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Кеча, 19:58Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Кеча, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...