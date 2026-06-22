Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Нафиса Назарбоева халқаро гўзаллик танловида юртимиз номидан муносиб иштирок этиб, бош совринни қўлга киритди.
23 ёшли модел Ливанда бўлиб ўтган нуфузли “Miss World Next Top Model” танловида қатнашиб, 30 дан ортиқ мамлакатдан келган иштирокчиларни ортда қолдирди. Ушбу натижа Ўзбекистон номининг халқаро майдонда яна бир бор эътироф этилишига сабаб бўлди.
Мазкур танлов ҳар йили Ливанда ташкил этилиб, дунёнинг турли бурчакларидан келган профессионал моделлар ва гўзаллик соҳаси вакилларини бирлаштиради. Унда иштирокчиларнинг нафақат ташқи кўриниши, балки интеллекти, саҳна маданияти, ўзини тутиши ва профессионаллиги ҳам юқори даражада баҳоланади.
Нафиса Назарбоеванинг ушбу ғалабаси нафақат унинг шахсий ютуғи, балки Ўзбекистон учун ҳам муҳим муваффақият сифатида эътироф этилмоқда. Бу эса мамлакатимиз ёшлари орасида мода ва гўзаллик соҳасига бўлган қизиқиш ортиб бораётганидан дарак беради.
…