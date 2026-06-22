Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
ФИФА тарихида илк маротаба уч мамлакат — АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионати тобора қизғин ва муросасиз паллага кириб бормоқда. Мусобақанинг дастлабки кунларидаёқ мундиални тарк этадиган илк омадсизлар ва кейинги босқич йўлланмасини нақд қилган терма жамоалар номи аниқланиб улгурди.
Бироқ айни дамда бутун дунё футбол жамоатчилиги ва экспертларининг диққат-эътибори «К» гуруҳидаги иккинчи турнинг марказий учрашувига қаратилган.
Сирли Ўзбекистон ва ярадор фаворит Португалия
Бўлажак баҳсда футбол ҳамжамияти учун имкониятлари ва тактик юришлари ҳанузгача "махфий" бўлиб турган мусобақа дебютанти — Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳнинг ва асл қудратда турнирнинг бош фаворити ҳисобланган Португалияга қарши майдонга тушади. Португалияликлар дастлабки турда ўзлари кутган ўйинни кўрсата олишмади ва бор салоҳиятларини намойиш этишда оқсашди. Шу сабабли икки томон учун ҳам бу баҳс жуда кўп нарсани ҳал қилади.
Ушбу учрашувга бўлган қизиқишнинг кундан-кунга кучайиб бораётганига энг катта сабабчилардан бири, шубҳасиз, Криштиану Роналдудир.
Роналдунинг сўнгги имконияти ва танқидлар тўлқини
Худди Лионель Месси каби ўз фаолиятида олтинчи маротаба Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган португалиялик афсонанинг бой коллекциясида фақатгина биргина соврин — Жаҳон кубоги етишмаяпти. Шимолий Америка яшил майдонларида ўтаётган ушбу мундиал 41 ёшли Криштиану учун сўнгги имкониятдир. Боиси, унинг яна тўрт йил кутиб, кейинги Жаҳон чемпионатига боришига ҳеч ким ишонмайди.
Илк турдаги омадсизликдан сўнг Роналду кескин танқидлар остида қолиб кетди:
Кўпчилик мухлислар бош мураббий Роберто Мартинесдан Ўзбекистонга қарши баҳсда фахрий ҳужумчини захирада қолдиришни талаб қилмоқда.
Танқидчилар унинг ўрнига майдонда шижоатли ва тезкор ёшларга имконият бериш вақти келганини таъкидлашмоқда.
Бироқ Криштиану Роналду осонликча енгиладиганлар сирасидан эмас. У терма жамоадаги мутлақ нуфузи ва ваколатларидан фойдаланган ҳолда, ҳар бир учрашувда тўлиқ ҳаракат қилишга қарор қилган.
Инстаграмдаги баёнот ва 230-рекорд ўйин
Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши кечадиган баҳс Криштиану Роналду учун Португалия либосидаги 230-юбилей учрашув сифатида тарихга киради. Мана шундай масъулиятли паллада афсонавий футболчи ўз ижтимоий тармоқлари орқали мухлисларга қатъий баёнот билан чиқди.
Роналду ўзининг Instagram саҳифасига машғулот жараёнидан бир нечта шиддатли суратларни жойлаштирди ва расм остига қисқа ҳамда лўнда қилиб шундай ёзди:
«Бор эътиборимиз зиммамиздаги вазифамизга қаратамиз!»
Экспертлар ва мухлислар ўртасида турли баҳслар давом этаётган бир пайтда, Криштиану ва унинг жамоаси Ўзбекистонга қарши учрашувга юқори иштиёқ билан тайёргарлик кўрмоқда.
…