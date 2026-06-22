Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди

·0·Спорт
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди

ФИФА тарихида илк маротаба уч мамлакат — АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионати тобора қизғин ва муросасиз паллага кириб бормоқда. Мусобақанинг дастлабки кунларидаёқ мундиални тарк этадиган илк омадсизлар ва кейинги босқич йўлланмасини нақд қилган терма жамоалар номи аниқланиб улгурди.

Бироқ айни дамда бутун дунё футбол жамоатчилиги ва экспертларининг диққат-эътибори «К» гуруҳидаги иккинчи турнинг марказий учрашувига қаратилган.

Сирли Ўзбекистон ва ярадор фаворит Португалия

Бўлажак баҳсда футбол ҳамжамияти учун имкониятлари ва тактик юришлари ҳанузгача "махфий" бўлиб турган мусобақа дебютанти — Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳнинг ва асл қудратда турнирнинг бош фаворити ҳисобланган Португалияга қарши майдонга тушади. Португалияликлар дастлабки турда ўзлари кутган ўйинни кўрсата олишмади ва бор салоҳиятларини намойиш этишда оқсашди. Шу сабабли икки томон учун ҳам бу баҳс жуда кўп нарсани ҳал қилади.

Ушбу учрашувга бўлган қизиқишнинг кундан-кунга кучайиб бораётганига энг катта сабабчилардан бири, шубҳасиз, Криштиану Роналдудир.

Роналдунинг сўнгги имконияти ва танқидлар тўлқини

Худди Лионель Месси каби ўз фаолиятида олтинчи маротаба Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган португалиялик афсонанинг бой коллекциясида фақатгина биргина соврин — Жаҳон кубоги етишмаяпти. Шимолий Америка яшил майдонларида ўтаётган ушбу мундиал 41 ёшли Криштиану учун сўнгги имкониятдир. Боиси, унинг яна тўрт йил кутиб, кейинги Жаҳон чемпионатига боришига ҳеч ким ишонмайди.

Илк турдаги омадсизликдан сўнг Роналду кескин танқидлар остида қолиб кетди:

  • Кўпчилик мухлислар бош мураббий Роберто Мартинесдан Ўзбекистонга қарши баҳсда фахрий ҳужумчини захирада қолдиришни талаб қилмоқда.

  • Танқидчилар унинг ўрнига майдонда шижоатли ва тезкор ёшларга имконият бериш вақти келганини таъкидлашмоқда.

Бироқ Криштиану Роналду осонликча енгиладиганлар сирасидан эмас. У терма жамоадаги мутлақ нуфузи ва ваколатларидан фойдаланган ҳолда, ҳар бир учрашувда тўлиқ ҳаракат қилишга қарор қилган.

Инстаграмдаги баёнот ва 230-рекорд ўйин

Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши кечадиган баҳс Криштиану Роналду учун Португалия либосидаги 230-юбилей учрашув сифатида тарихга киради. Мана шундай масъулиятли паллада афсонавий футболчи ўз ижтимоий тармоқлари орқали мухлисларга қатъий баёнот билан чиқди.

Роналду ўзининг Instagram саҳифасига машғулот жараёнидан бир нечта шиддатли суратларни жойлаштирди ва расм остига қисқа ҳамда лўнда қилиб шундай ёзди:

«Бор эътиборимиз зиммамиздаги вазифамизга қаратамиз!»

Экспертлар ва мухлислар ўртасида турли баҳслар давом этаётган бир пайтда, Криштиану ва унинг жамоаси Ўзбекистонга қарши учрашувга юқори иштиёқ билан тайёргарлик кўрмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 20:00Жаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиЖаҳон чемпионати: Гарри Кейн, Лионель Месси ва Мбаппе ўртасидаги "Олтин бутса" пойгасиБугун, 19:19Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 18:12Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»Бугун, 17:22Челси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиЧелси Майк Менян трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 17:17Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди