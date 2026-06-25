Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилди
Google корпорацияси молия ва инвестициялар оламида ўз позициясини мустаҳкамлаш мақсадида Android операцион тизими фойдаланувчилари учун Google Финансе алоҳида мобил иловасини ишга туширди. Мазкур қадам технологик гигантнинг нафақат ахборот қидируви, балки профессионал молиявий таҳлил ва активларни бошқариш соҳасида ҳам етакчиликка интилаётганидан далолат беради. Эндиликда фойдаланувчилар реал вақт режимидаги бозор маълумотлари ва шахсий инвестиция портфелларини ягона платформада кузатиб боришлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илованинг асосий функцияларидан бири — сунъий интеллект асосида ишловчи “Кей Моментс” (Муҳим лаҳзалар) хусусиятидир. У акциялар нархи нима сабабдан ўзгараётганини тушунтириб беради ва бозорнинг энг муҳим тенденцияларини таҳлил қилади. Шунингдек, илова орқали жонли молиявий янгиликларни кузатиш ва фойдаланувчининг шахсий қизиқишларига мослаштирилган кузатув рўйхатларини (ватчлист) бошқариш имконияти мавжуд.
Сунъии интеллект ва янги имкониятларGoogle Финансе веб-версияси ҳам сезиларли даражада янгиланди ва бета-тест босқичидан муваффақиятли ўтди. Эндиликда бутун дунё бўйлаб фойдаланувчилар ўз инвестиция портфелларини (портфолиос) ягона бошқарув панелида кўришлари мумкин. Мавжуд портфеллар автоматик равишда янги тизимга ўтказилади, янгиларини эса файл юклаш ёки чатботга оддий матн орқали инвестициялар ҳақида маълумот бериш орқали яратиш мумкин.
Сунъии интеллект имкониятлари фойдаланувчиларга ўз портфелларини чуқурроқ таҳлил қилишга ёрдам беради. Масалан, фойдаланувчи чатботдан “Менинг портфелимда қайси секторлар етарли даражада ифодаланмаган?” деб сўраши мумкин. Сунъии интеллект нафақат саволларга жавоб беради, балки бозор ўзгаришлари бўйича таҳлилий брифинглар тайёрлаш ёки активлар унумдорлиги ҳақида қисқача хулосалар бериш каби вазифаларни автоматик тарзда бажаради.
Рақобат ва келажакдаги режаларGoogle Финансе мобил иловасининг чиқарилиши Яҳоо Финансе ва Robinhood каби оммабоп молия платформаларига тўғридан-тўғри рақобат туғдиради. Google шунчаки акциялар нархини кўрсатувчи сервисдан тўлиқ қонли молия экотизимига айланишни мақсад қилган. Яқин ойларда иловага компанияларнинг чораклик ҳисобот йиғилишларини (эарнингс каллс) жонли эфирда тинглаш функцияси ҳам қўшилиши кутилмоқда.
Ҳозирча илова фақат Android фойдаланувчилари учун мавжуд бўлса-да, компания яқин ойларда iOS версиясини ҳам чиқаришни вада қилмоқда. Веб-версияда тақдим этилган барча сунъии интеллект функциялари тез орада мобил иловага ҳам интеграция қилинади. Бу эса ўзбекистонлик инвесторлар ва молия ихлосмандлари учун ҳам жаҳон бозорларини кузатишда қулай ва замонавий воситага айланади.
…