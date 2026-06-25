Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...

·55·Спорт
Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоа таркибини янада кучайтириш мақсадида клуб раҳбариятига янги трансфер талаби билан мурожаат қилди. Бу ҳақда Испаниянинг Marca нашри хабар берди.

Манба маълумотига кўра, ёзги трансфер ойнасида бир нечта муҳим келишувлар амалга оширилганига қарамай, португалиялик мутахассис жамоа таркиби ҳали тўлиқ шаклланмаган, деб ҳисобламоқда.

Моуриньо трансфер ойнаси ёпилгунга қадар яна икки футболчини жамоага олиб келишни сўраган. Мураббийга марказий ҳимоячи ва марказий ярим ҳимоячи кераклиги айтилмоқда.

Португалиялик мутахассис янги мавсум олдидан ҳар бир чизиқда кучли рақобат бўлишини истамоқда. Шу сабаб у ҳимоя маркази ва майдон ўртасини янада мустаҳкамлашни устувор вазифа сифатида белгилаган.

Эслатиб ўтамиз, «Реал» шу кунга қадар ёзги трансфер ойнасида учта янги футболчини ўз сафига қўшиб олди.

Мадрид клуби «Челси»дан ҳимоячи Марк Кукурельяни, «Ливерпуль»дан Иброҳим Конатени ва «Манчестер Сити»дан ярим ҳимоячи Бернарду Силвани трансфер қилди.

Энди клуб раҳбарияти Моуриньонинг сўровини қаноатлантириб, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар яна икки келишувни амалга оширадими-йўқми — асосий савол шунда.

Жозе МоуриньоРеалМарк КукурельяИброҳим КонатеБернарду Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Бугун, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 23:02Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирЖозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирБугун, 22:38Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиПедри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиБугун, 22:37Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 22:37Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди