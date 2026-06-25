Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоа таркибини янада кучайтириш мақсадида клуб раҳбариятига янги трансфер талаби билан мурожаат қилди. Бу ҳақда Испаниянинг Marca нашри хабар берди.
Манба маълумотига кўра, ёзги трансфер ойнасида бир нечта муҳим келишувлар амалга оширилганига қарамай, португалиялик мутахассис жамоа таркиби ҳали тўлиқ шаклланмаган, деб ҳисобламоқда.
Моуриньо трансфер ойнаси ёпилгунга қадар яна икки футболчини жамоага олиб келишни сўраган. Мураббийга марказий ҳимоячи ва марказий ярим ҳимоячи кераклиги айтилмоқда.
Португалиялик мутахассис янги мавсум олдидан ҳар бир чизиқда кучли рақобат бўлишини истамоқда. Шу сабаб у ҳимоя маркази ва майдон ўртасини янада мустаҳкамлашни устувор вазифа сифатида белгилаган.
Эслатиб ўтамиз, «Реал» шу кунга қадар ёзги трансфер ойнасида учта янги футболчини ўз сафига қўшиб олди.
Мадрид клуби «Челси»дан ҳимоячи Марк Кукурельяни, «Ливерпуль»дан Иброҳим Конатени ва «Манчестер Сити»дан ярим ҳимоячи Бернарду Силвани трансфер қилди.
Энди клуб раҳбарияти Моуриньонинг сўровини қаноатлантириб, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар яна икки келишувни амалга оширадими-йўқми — асосий савол шунда.
…