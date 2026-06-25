Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атади

·0·Спорт
Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атади

2026 йилги жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида сўнгги икки поғонани эгаллаб турган Конго Демократик Республикаси ва Ўзбекистон миллий терма жамоаларида ҳамон плей-офф босқичига чиқиш имконияти сақланиб қолмоқда.

Гуруҳ босқичининг иккинчи турида ҳар икки жамоа мағлубиятга учради. Ўзбекистон Португалияга 0:5 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса, Конго Демократик Республикаси Колумбияга минимал ҳисобда ютқазди. Шу тариқа, конголиклар кейинги босқич йўлланмасини муддатидан олдин қўлга киритиш имкониятидан фойдалана олмади.

Конго Демократик Республикаси миллий жамоаси бош мураббийи Себастьен Десабр Колумбияга қарши учрашувдаги мағлубият ва Ўзбекистон билан бўладиган ҳал қилувчи баҳс ҳақида фикр билдирди.

«Бу мағлубиятни қабул қилишимиз, бошимизни баланд тутиб, имкони борича тезроқ курашга қайтишимиз керак. Албатта, дуранг қайд этганимиз яхши бўларди, аммо тан олиш лозимки, Колумбия кучлироқ эди.

Улар тўпни жуда яхши назорат қилди, биз эса ўйинга кеч киришдик. Иккинчи бўлимда анча яхшироқ ҳаракат қилдик, аммо бу футбол. Энди бўлиб ўтган воқеаларни таҳлил қилиб, олдинга ҳаракатланишимиз лозим», — деди Десабр.

Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа Португалияга қарши биринчи ўйинда жаҳон чемпионатидаги илк голини урганидан мамнун. Конголиклар буни муҳим тажриба сифатида қабул қилмоқда.

«Биринчи голимиздан хурсандмиз ва буни тажриба орттириш жараёнининг бир қисми деб ҳисоблаймиз. Ўзбекистонга қарши учрашув осон бўлмайди, чунки улар яхши ҳимояланади. Лекин биз майдонда бор кучимизни ишга соламиз. Ҳозир энг муҳими — дам олиш ва куч-қувватни тиклаш», — дея қўшимча қилди мураббий.

Конго Демократик Республикаси футбол федерацияси бош котиби Лилиан Тшимпумпу ҳам Ўзбекистонга қарши учинчи тур учрашувини жамоа учун ҳал қилувчи баҳс деб атади.

«Биз жуда қийин гуруҳга тушдик ва аллақачон мусобақанинг асосий фаворитларига қарши ўйнаб бўлдик. Энди Ўзбекистон билан бўладиган баҳсни терма жамоамиз учун “ҳаёт ўйини” деб аташ мумкин. Футболчиларимиз ҳам бу ҳақда очиқ гапира бошлади.

Менимча, Ўзбекистон айнан бизга қарши учрашувда турнирдаги энг яхши ўйинини намойиш этишга ва илк очколарини қўлга киритишга ҳаракат қилади», — деди Тшимпумпу.

Ҳозирча Колумбия 6 очко билан «К» гуруҳида пешқадамлик қилмоқда. 4 очко тўплаган Португалия иккинчи, 1 очкога эга Конго Демократик Республикаси эса учинчи ўринда бормоқда. Ҳисобида ҳали очко бўлмаган Ўзбекистон гуруҳнинг сўнгги поғонасини эгаллаб турибди.

Конго Демократик Республикаси ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув 28 июнь куни АҚШда бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Бугун, 08:58Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Бугун, 08:46Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Бугун, 08:36Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Бугун, 08:27Мексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиМексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиБугун, 08:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»