“Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни қандай мағлуб этди (видео)
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида ҳафтанинг энг кескин ва шов-шувли баҳсларидан бири бўлиб ўтди. Бирмингҳемнинг «Астон Вилла» клуби ўз майдонида амалдаги грандлардан бири бўлган «Манчестер Сити»ни қабул қилиб, кутилмаганда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов манчестерликлар асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа давомида ҳимоя марказида фаол ҳаракат қилди.
Жексондан дубль ва Ҳоланднинг тезкор жавоби
«Вилла Парк» стадионида кечган беллашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори суръат ва шиддатли ҳужумлар остида бошланди:
Тезкор гол: Мезбонлар учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ ҳисобни очишга муваффақ бўлишди — Николас Жексон рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, дарвозани ишғол қилди (1:0);
Ҳоланд мувозанатни тиклади: Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар фаолликни оширишди ва 52-дақиқада норвегиялик тўпурар Эрлинг Ҳоланд мувозанатни тиклаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Ғалаба тўпи: Бироқ орадан атиги саккиз дақиқа ўтиб, 60-дақиқада яна ўша Николас Жексон ўзининг иккинчи голини урди ва бирмингҳемликларга муҳим 3 очко тақдим этган ғалаба тўпи муаллифига айланди.
Абдуқодир Ҳусанов ҳимоя марказида
Ўзбекистонлик ёш иқтидор эгаси Абдуқодир Ҳусанов яна бир бор «Манчестер Сити» мудофаа қўрғонининг асосий ўйинчиси сифатида ишончни оқлашга ҳаракат қилди. У тўқнашув давомида рақибнинг бир нечта хавфли ҳужумларини қайтарган бўлса-да, «шаҳарликлар» сафардан очкосиз қайтишга мажбур бўлди.
Ўйин қайдномаси:
Англия Премьер-лигаси. 8-тур
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1
Голлар: Жексон 6, 60 — Ҳоланд 52.
«Астон Вилла»: Сузуки, Матссен, Торрес, Кеш (55), Линделёф, Макгинн (Буэндия, 66), Манзамби (Баркли, 66), Эдвард (Мбаэ, 59), Камара, Гомеш (Горецка, 82), Жексон (Мажо, 82).
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Гехи (Люис, 46), Диаш, Ҳусанов, Гвардиол, Шерки (Фоден, 46), Ндиае (Макайду, 69), Фернандес, Доку, Андерсон (74), Ҳоланд.
Изоҳлар 0
…