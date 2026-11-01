“Вилла Парк”да дуранг: Сузукининг автоголи “Астон Вилла”ни ғалабадан маҳрум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигаси 9-турида «Астон Вилла» ўз майдонида Лондоннинг «Фулҳем» клубини қабул қилиб, 1:1 ҳисобида дурангга имзо чекди.
- Мезбонлар ҳисобини 39-дақиқада Николас Джексон очди.
- Иккинчи бўлимда 64-дақиқада мезбонлар посбони Зион Suzuki автогол уриб, меҳмонларга бир очко тақдим этди.
- Ушбу натижадан сўнг «Астон Вилла» 12 очко билан 9-поғонада, «Фулҳем» эса 9 очко билан 15-ўринда қолди.
Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида Бирмингҳемда кечган қизиқарли қарама-қаршиликда «Астон Вилла» ўз майдонида Лондоннинг «Фулҳэм» клубини қабул қилди. «Вилла Парк» стадионида кечган кескин курашларда тўла беллашувда томонлар 1:1 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекишди.
Учрашувда ҳисоб мезбонларнинг янги тўпурари Николас Жексон томонидан очилган бўлса-да, иккинчи бўлимда юз берган кутилмаган автогол меҳмонларга бир очко тақдим этди.
Ўйин хроникаси: Жексоннинг маҳорати ва Сузукининг омадсизлиги
Баҳс дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг фаол ҳужумлари остида кечди:
Жексон ҳисобни очди (39-дақиқа): Биринчи бўлим якуни арафасида босимни оширган «Астон Вилла» ўз мақсадига етди — Николас Жексон жарима майдони ичида совуққонлик намойиш этиб, ҳисобни очди (1:0);
Ҳал қилувчи автогол (64-дақиқа): Иккинчи бўлимда ҳисобни тенглаштириш учун олдинга ўтган лондонликларнинг ҳужумларидан бирида мезбонлар посбони Зион Сузуки кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди — 1:1;
Сўнгги босим: Қолган дақиқаларда Унаи Эмери бир нечта ҳужумкор ўзгаришларни амалга оширган бўлса-да, Бернд Лено қўриқлаётган дарвозага иккинчи голни уриш насиб этмади.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу дуранг жамоаларнинг турнир жадвалидаги жойлашувига қуйидагича таъсир кўрсатди:
«Астон Вилла» кучли ўнликда: Бирмингҳемликлар очколари сонини 12 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 9-поғонасида бормоқда;
«Фулҳэм» 15-ўринда: Қимматли бир сафар очкосини қўлга киритган «дачачилар» ўз ҳисобидаги очколарни 9 тага етказиб, 15-ўринни эгаллаб турибди.
Протокол ва таркиблар
АПЛ. 9-тур
«Астон Вилла» — «Фулҳэм» 1:1
Голлар: Жексон (39) — Сузуки (64, автогол).
Асосий таркиблар:
«Астон Вилла»: Сузуки, Линделёф, Пау Торрес, Кэш, Камара (Баркли, 79), Горецка (Мбайе, 67), Матсен, Эдгардс, Макгинн (Гарначо, 87), Манзамби (Жоао Гомес, 67), Жексон.
«Фулҳэм»: Лено, Кастань (Ларссон, 87), Аффенгрубер, Бэсси, Робинсон, Чарлз, Берге, Бобб (Тете, 79), Кинг (Паласиос, 79), Ивоби (Карни, 75), Гонсало Гарсия (Муниз, 87).
Изоҳлар 0
…