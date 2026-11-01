“Вилла Парк”да дуранг: Сузукининг автоголи “Астон Вилла”ни ғалабадан маҳрум қилди

·18·Спорт
“Вилла Парк”да дуранг: Сузукининг автоголи “Астон Вилла”ни ғалабадан маҳрум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигаси 9-турида «Астон Вилла» ўз майдонида Лондоннинг «Фулҳем» клубини қабул қилиб, 1:1 ҳисобида дурангга имзо чекди.
  • Мезбонлар ҳисобини 39-дақиқада Николас Джексон очди.
  • Иккинчи бўлимда 64-дақиқада мезбонлар посбони Зион Suzuki автогол уриб, меҳмонларга бир очко тақдим этди.
  • Ушбу натижадан сўнг «Астон Вилла» 12 очко билан 9-поғонада, «Фулҳем» эса 9 очко билан 15-ўринда қолди.

Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида Бирмингҳемда кечган қизиқарли қарама-қаршиликда «Астон Вилла» ўз майдонида Лондоннинг «Фулҳэм» клубини қабул қилди. «Вилла Парк» стадионида кечган кескин курашларда тўла беллашувда томонлар 1:1 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекишди.

Учрашувда ҳисоб мезбонларнинг янги тўпурари Николас Жексон томонидан очилган бўлса-да, иккинчи бўлимда юз берган кутилмаган автогол меҳмонларга бир очко тақдим этди.

Ўйин хроникаси: Жексоннинг маҳорати ва Сузукининг омадсизлиги

Баҳс дастлабки дақиқалардан бошлаб иккала жамоанинг фаол ҳужумлари остида кечди:

  • Жексон ҳисобни очди (39-дақиқа): Биринчи бўлим якуни арафасида босимни оширган «Астон Вилла» ўз мақсадига етди — Николас Жексон жарима майдони ичида совуққонлик намойиш этиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Ҳал қилувчи автогол (64-дақиқа): Иккинчи бўлимда ҳисобни тенглаштириш учун олдинга ўтган лондонликларнинг ҳужумларидан бирида мезбонлар посбони Зион Сузуки кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди — 1:1;

  • Сўнгги босим: Қолган дақиқаларда Унаи Эмери бир нечта ҳужумкор ўзгаришларни амалга оширган бўлса-да, Бернд Лено қўриқлаётган дарвозага иккинчи голни уриш насиб этмади.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу дуранг жамоаларнинг турнир жадвалидаги жойлашувига қуйидагича таъсир кўрсатди:

  • «Астон Вилла» кучли ўнликда: Бирмингҳемликлар очколари сонини 12 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 9-поғонасида бормоқда;

  • «Фулҳэм» 15-ўринда: Қимматли бир сафар очкосини қўлга киритган «дачачилар» ўз ҳисобидаги очколарни 9 тага етказиб, 15-ўринни эгаллаб турибди.

Протокол ва таркиблар

  • АПЛ. 9-тур

  • «Астон Вилла» — «Фулҳэм» 1:1

  • Голлар: Жексон (39) — Сузуки (64, автогол).

Асосий таркиблар:

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Линделёф, Пау Торрес, Кэш, Камара (Баркли, 79), Горецка (Мбайе, 67), Матсен, Эдгардс, Макгинн (Гарначо, 87), Манзамби (Жоао Гомес, 67), Жексон.

  • «Фулҳэм»: Лено, Кастань (Ларссон, 87), Аффенгрубер, Бэсси, Робинсон, Чарлз, Берге, Бобб (Тете, 79), Кинг (Паласиос, 79), Ивоби (Карни, 75), Гонсало Гарсия (Муниз, 87).

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!АПЛда "совуқ душ": «Брайтон» 1-турдаёқ «Астон Вилла»ни янчиб ташлади!23 август 20:40«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?10 июл 13:51Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқда21 август 14:13Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйди14 июл 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози