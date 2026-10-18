«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Астон Вилла» сафарда «Нюкасл» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 36-дақиқада Манзамби киритди.
- «Астон Вилла» ҳимояси ўйин давомида дахлсизлигини сақлаб қолди ва 3 очко билан қайтди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Астон Вилла» турнир жадвалида 12-ўринга кўтарилди.
Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Астон Вилла» жамоаси курашувчан «Ньюкасл» устидан 1:0 ҳисобида минимал ва муҳим ғалабани қўлга киритди.
«Сент-Жеймс Парк» стадионида кечган кескин беллашувда бирмингҳэмликлар ўзларига берилган қулай имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳимояни бенуқсон ушлаб қолди ва ортга 3 очко билан қайтди.
36-дақиқадаги ечим ва уч очко тақдири
Учрашув тақдири биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал бўлди:
Манзамбидан ғалаба тўпи: 36-дақиқада меҳмонларнинг фаол ҳужуми гол билан якунланди — Манзамби рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, бирмингҳэмликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
«Қарғалар» босими ва бесамар уринишлар: «Ньюкасл» ҳисобни тенглаштириш учун бутун ўйин давомида фаол босим уюштирди, бироқ Сузуки қўриқлаётган дарвоза дахлсиз қолди;
Тактик ҳимоя: «Астон Вилла» мураббийлар штаби иккинчи бўлимда киритилган ўзгаришлар билан ҳимоя чизиғини мустаҳкамлади ва ғалабали ҳисобни сақлаб қолди.
Ўйин баённомаси
АПЛ. 7-тур
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 0:1
Гол: Манзамби (36).
«Ньюкасл»: Горничек, Майли, Тиав, Ботман, Ҳолл, Нико Гонсалес, Жоэлинтон (Берн, 90), Уиллок (Осула, 56), Барнс, Висса, Фернандес-Пардо (Туре, 56).
«Астон Вилла»: Сузуки, Ван-Биссака (Торрес, 77), Кэш, Линделёф, Мингс, Камара, Гомес (Баркли, 72), Алиссон (Макгинн, 46), Манзамби, Буэндия (Горецка, 72), Жексон.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу сафар зафаридан сўнг турнир жадвалининг ўрта қисмида очколар тақсимоти тенглашди:
«Астон Вилла» 12-ўринга кўтарилди: Қўлга киритилган 3 очко эвазига бирмингҳэмликлар ўз очколари сонини 8 тага етказиб олиб, 12-поғонани банд этди;
«Ньюкасл» 11-поғонада: Худди шундай 8 очко тўплаган «қарғалар» қўшимча кўрсаткичларга кўра 11-ўринда қолмоқда.
Изоҳлар 0
…