«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратди

·54·Спорт
«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Астон Вилла» сафарда «Нюкасл» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувдаги ягона голни 36-дақиқада Манзамби киритди.
  • «Астон Вилла» ҳимояси ўйин давомида дахлсизлигини сақлаб қолди ва 3 очко билан қайтди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг «Астон Вилла» турнир жадвалида 12-ўринга кўтарилди.

Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Астон Вилла» жамоаси курашувчан «Ньюкасл» устидан 1:0 ҳисобида минимал ва муҳим ғалабани қўлга киритди.

«Сент-Жеймс Парк» стадионида кечган кескин беллашувда бирмингҳэмликлар ўзларига берилган қулай имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳимояни бенуқсон ушлаб қолди ва ортга 3 очко билан қайтди.

36-дақиқадаги ечим ва уч очко тақдири

Учрашув тақдири биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал бўлди:

  • Манзамбидан ғалаба тўпи: 36-дақиқада меҳмонларнинг фаол ҳужуми гол билан якунланди — Манзамби рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, бирмингҳэмликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • «Қарғалар» босими ва бесамар уринишлар: «Ньюкасл» ҳисобни тенглаштириш учун бутун ўйин давомида фаол босим уюштирди, бироқ Сузуки қўриқлаётган дарвоза дахлсиз қолди;

  • Тактик ҳимоя: «Астон Вилла» мураббийлар штаби иккинчи бўлимда киритилган ўзгаришлар билан ҳимоя чизиғини мустаҳкамлади ва ғалабали ҳисобни сақлаб қолди.

Ўйин баённомаси

АПЛ. 7-тур

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 0:1

Гол: Манзамби (36).

  • «Ньюкасл»: Горничек, Майли, Тиав, Ботман, Ҳолл, Нико Гонсалес, Жоэлинтон (Берн, 90), Уиллок (Осула, 56), Барнс, Висса, Фернандес-Пардо (Туре, 56).

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Ван-Биссака (Торрес, 77), Кэш, Линделёф, Мингс, Камара, Гомес (Баркли, 72), Алиссон (Макгинн, 46), Манзамби, Буэндия (Горецка, 72), Жексон.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу сафар зафаридан сўнг турнир жадвалининг ўрта қисмида очколар тақсимоти тенглашди:

  • «Астон Вилла» 12-ўринга кўтарилди: Қўлга киритилган 3 очко эвазига бирмингҳэмликлар ўз очколари сонини 8 тага етказиб олиб, 12-поғонани банд этди;

  • «Ньюкасл» 11-поғонада: Худди шундай 8 очко тўплаган «қарғалар» қўшимча кўрсаткичларга кўра 11-ўринда қолмоқда.

Астон ВиллаНьюкаслАнглия Премьер‑лигасиМанзамби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили11 октябр 14:48Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилдиЭрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди11 октябр 14:03“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнНьюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнКеча 20:17«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»«Челси» Гарначони ижарага берди: янги клуби — «Астон Вилла»23 июл 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...