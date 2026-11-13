«Челси»дан кетгач порлади: «Астон Вилла» ҳужумчиси октябрь ойида тенгсиз деб топилди
Англия Премер-лигаси ташкилотчилари октябрь ойида яққол ажралиб турган энг яхши футболчи номини расман эълон қилди. Унга кўра, «Астон Вилла» ҳужумчиси Николас Жексон АПЛда октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди.
Октябрь ойидаги порлоқ ўйинлар ва голлар
Жорий йилнинг ёзги трансферлар ойнасида «Челси» клубидан «Астон Вилла»га кўчиб ўтган 25 ёшли сенегаллик ҳужумчи янги жамоасида ўзини кўрсатиш учун кўп вақт сарфламади. Октябрь ойида у Англия чемпионатида 4 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 4 та гол киритишга муваффақ бўлди.
Хусусан, унинг гранд жамоалардан бири — «Манчестер Сити»га (2:1) қарши кечган муҳим баҳсда дублни расмийлаштиргани мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Шунингдек, у «Брентфорд» (2:2) ва «Фулҳэм» (1:1) билан кечган учрашувларда ҳам рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, ўз ҳисобига биттадан гол ёздириб қўйди.
Николас Жексоннинг кўрсаткичлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Эътироф
АПЛда октябрь ойининг энг яхши футболчиси
Октябрь ойидаги статистикаси
4 та ўйин, 4 та гол
Энг унутилмас баҳс
«Манчестер Сити»га қарши ўйинда дубль
Жорий мавсумдаги умумий натижа
Барча турнирларда 14 та учрашув, 9 та гол ва 1 та голли узатма
Мавсумдаги умумий натижалар ва турнир жадвалидаги ҳолат
Умуман олганда, Николас жорий мавсумда барча турнирларни ҳисобга олган ҳолда 14 та учрашувда 9 та гол ва 1 та голли узатма муаллифига айланиб улгурди. Унинг ҳужумдаги фаоллиги ва сермаҳсуллиги «Астон Вилла»нинг умумий ўйинига катта ижобий таъсир кўрсатмоқда. Айни пайтда биринчиликда барқарор ҳаракат қилаётган «Астон Вилла» эса 13 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 10-ўрнини эгаллаб турибди.
Сизнингча, Николас Жексоннинг «Астон Вилла» сафидаги бундай юқори спорт формаси жамоага мавсум якунига қадар Еврокубок зонасига чиқиш имконини бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…