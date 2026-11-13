«Челси»дан кетгач порлади: «Астон Вилла» ҳужумчиси октябрь ойида тенгсиз деб топилди

1 дақиқа ўқиш11
«Челси»дан кетгач порлади: «Астон Вилла» ҳужумчиси октябрь ойида тенгсиз деб топилди

Англия Премер-лигаси ташкилотчилари октябрь ойида яққол ажралиб турган энг яхши футболчи номини расман эълон қилди. Унга кўра, «Астон Вилла» ҳужумчиси Николас Жексон АПЛда октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди.

Октябрь ойидаги порлоқ ўйинлар ва голлар

Жорий йилнинг ёзги трансферлар ойнасида «Челси» клубидан «Астон Вилла»га кўчиб ўтган 25 ёшли сенегаллик ҳужумчи янги жамоасида ўзини кўрсатиш учун кўп вақт сарфламади. Октябрь ойида у Англия чемпионатида 4 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 4 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Хусусан, унинг гранд жамоалардан бири — «Манчестер Сити»га (2:1) қарши кечган муҳим баҳсда дублни расмийлаштиргани мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Шунингдек, у «Брентфорд» (2:2) ва «Фулҳэм» (1:1) билан кечган учрашувларда ҳам рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, ўз ҳисобига биттадан гол ёздириб қўйди.

Николас Жексоннинг кўрсаткичлари

Маълумотлар ва тафсилотлар

Эътироф

АПЛда октябрь ойининг энг яхши футболчиси

Октябрь ойидаги статистикаси

4 та ўйин, 4 та гол

Энг унутилмас баҳс

«Манчестер Сити»га қарши ўйинда дубль

Жорий мавсумдаги умумий натижа

Барча турнирларда 14 та учрашув, 9 та гол ва 1 та голли узатма

Мавсумдаги умумий натижалар ва турнир жадвалидаги ҳолат

Умуман олганда, Николас жорий мавсумда барча турнирларни ҳисобга олган ҳолда 14 та учрашувда 9 та гол ва 1 та голли узатма муаллифига айланиб улгурди. Унинг ҳужумдаги фаоллиги ва сермаҳсуллиги «Астон Вилла»нинг умумий ўйинига катта ижобий таъсир кўрсатмоқда. Айни пайтда биринчиликда барқарор ҳаракат қилаётган «Астон Вилла» эса 13 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг 10-ўрнини эгаллаб турибди.

Сизнингча, Николас Жексоннинг «Астон Вилла» сафидаги бундай юқори спорт формаси жамоага мавсум якунига қадар Еврокубок зонасига чиқиш имконини бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари