Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?

·0·Спорт
Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида «Вилла Парк» стадионида «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мавсумдаги илк очко йўқотишига учраган «Манчестер Сити» футболчиларининг ўйини қизғин муҳокама қилинмоқда.

Николас Жексоннинг дубли бирмингҳемликларга сенсацион ғалаба келтирган бўлса, Эрлинг Ҳоланднинг голи «шаҳарликлар»ни қутқариб қолишга камлик қилди. «Манчестер Сити» фаолиятини яқиндан ёритувчи нуфузли cityxtra.co.uk портали таҳлилчилари жамоа аъзоларининг мазкур баҳсдаги ҳаракатларига индивидуал баҳо бериб, ўйинчиларни 10 баллик шкалада баҳолаб чиқди.

Мудофаа ва дарвоза: Мутлақ қулаш ва Абдуқодир Ҳусановнинг универсаллиги

«Сити»нинг ҳимоя чизиғи ва посбони экспертлар томонидан энг кўп танқидга учраган чизиқ бўлди, аммо ўзбекистонлик ҳимоячи бу фонда мустаҳкам кўринди:

  • Абдуқодир Ҳусанов — 6/10: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси биринчи бўлимда одатдагидан кўра дадилроқ ҳаракат қилиб, ҳужумларга фаол қўшилди. Танаффусдан кейин эса тактик ўзгаришлар туфайли майдон марказига сурилди ва позицион жиҳатдан деярли хатога йўл қўймади;

  • Жанлуижи Доннарумма — 3/10 (Антиқаҳрамон): Тўпни ўйинга киритишда ҳаддан ташқари кўп вақт йўқотиб, бурчак зарбаси келиб чиқишига сабабчи бўлди ва дастлабки голда суст ҳаракат қилди. Иккинчи голдаги хатоси эса даҳшатли даражада баҳоланди — посбон ўз ўйинини зудлик билан яхшилаши шарт;

  • Марк Гехи — 3/10: Николас Жексоннинг дастлабки голида бош айбдорга айланди. Бутун бўлим давомида «Вилла» ҳужумчисини тўхтатишга қийналиб, сариқ карточка олди ва танаффусдаёқ алмаштирилди;

  • Рубен Диаш — 6/10: Ўтказиб юборилган тезкор голдан кейин жамоа саросимага тушган лаҳзаларда рақиб зарбасини ажойиб сейв билан бартараф этди;

  • Йошко Гвардиол — 6/10: Ҳисоб 1:1 бўлиб турганда дарвоза тўсинини пойлади. Унинг стандартдан сўнг йўллаган бош зарбаси эса ноаниқ кетди — совуққонлик етишмади.

Ярим ҳимоя ва қанотлар: Махсус топшириқлар ва омадсиз ҳаракатлар

Майдон маркази ва вингерларнинг ўйини кескинлик билан ажралиб турди:

  • Илиман Ндиайе — 7/10 (Учрашувнинг энг яхши футболчиси): Биринчи бўлимда икки бор голга яқин келиб, устунни нишонга олди, сўнгра ҳисобни тенглаштирган голли узатмага муаллифлик қилди. Бу унинг «Сити» либосидаги энг мазмунли 60 дақиқаси бўлди;

  • Эллиот Андерсон — 6/10: Курашларга бой ўйинда фаол бўлди, бироқ одатдагидан кўра кўпроқ хатоларга йўл қўйди;

  • Энцо Фернандес — 5/10: На ҳужумни кучайтира олди ва на мудофаага етарлича ёрдам бера олган энг омадсиз ўйинларидан бирини ўтказди;

  • Райан Шерки — 5/10: Яхши имкониятдан фойдалана олмади, тактик фол учун огоҳлантирилгач, танаффусда захирага олинди;

  • Жереми Доку — 5/10: Қанотда Шерки ва Гвардиолга қулай пас берди, бироқ ҳимоячи Мэтти Кэш уни деярли «ёпиб қўйди», муҳим лаҳзаларда эса Доку шошма-шошарликка йўл қўйди.

Ҳужум ва захирадан тушганлар

Олд чизиқдаги вазият ва захира кучларининг баҳолари қуйидагича кўриниш олди:

  • Эрлинг Ҳоланд — 7/10: Ҳал қилувчи паллада юқорига сакраб, боши билан классик гол урди ва мувозанатни тиклади. Аммо қолган дақиқаларда унга шериклари томонидан сифатли паслар умуман етказиб берилмади;

  • Рико Льюис — 5/10: Иккинчи бўлимда янги позицияда ҳаракат қилди, аммо якуний қарорларда аниқлик етишмади;

  • Фил Фоден — 5/10: Майдонга тушганидан сўнг рақиб ҳимоясига мутлақо хавф туғдира олмади ва кўринмай қолди;

  • Райан Макэйду — 6/10: Ҳисобда ортда қолаётган паллада ёш ўйинчига яхши имконият берилди; у серғайрат кўринди, аммо ўйин натижасига таъсир ўтказа олмади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?10 октябр 14:26Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиҲусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқазди1 август 19:52Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?1 август 23:36Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди