Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида «Вилла Парк» стадионида «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мавсумдаги илк очко йўқотишига учраган «Манчестер Сити» футболчиларининг ўйини қизғин муҳокама қилинмоқда.
Николас Жексоннинг дубли бирмингҳемликларга сенсацион ғалаба келтирган бўлса, Эрлинг Ҳоланднинг голи «шаҳарликлар»ни қутқариб қолишга камлик қилди. «Манчестер Сити» фаолиятини яқиндан ёритувчи нуфузли cityxtra.co.uk портали таҳлилчилари жамоа аъзоларининг мазкур баҳсдаги ҳаракатларига индивидуал баҳо бериб, ўйинчиларни 10 баллик шкалада баҳолаб чиқди.
Мудофаа ва дарвоза: Мутлақ қулаш ва Абдуқодир Ҳусановнинг универсаллиги
«Сити»нинг ҳимоя чизиғи ва посбони экспертлар томонидан энг кўп танқидга учраган чизиқ бўлди, аммо ўзбекистонлик ҳимоячи бу фонда мустаҳкам кўринди:
Абдуқодир Ҳусанов — 6/10: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси биринчи бўлимда одатдагидан кўра дадилроқ ҳаракат қилиб, ҳужумларга фаол қўшилди. Танаффусдан кейин эса тактик ўзгаришлар туфайли майдон марказига сурилди ва позицион жиҳатдан деярли хатога йўл қўймади;
Жанлуижи Доннарумма — 3/10 (Антиқаҳрамон): Тўпни ўйинга киритишда ҳаддан ташқари кўп вақт йўқотиб, бурчак зарбаси келиб чиқишига сабабчи бўлди ва дастлабки голда суст ҳаракат қилди. Иккинчи голдаги хатоси эса даҳшатли даражада баҳоланди — посбон ўз ўйинини зудлик билан яхшилаши шарт;
Марк Гехи — 3/10: Николас Жексоннинг дастлабки голида бош айбдорга айланди. Бутун бўлим давомида «Вилла» ҳужумчисини тўхтатишга қийналиб, сариқ карточка олди ва танаффусдаёқ алмаштирилди;
Рубен Диаш — 6/10: Ўтказиб юборилган тезкор голдан кейин жамоа саросимага тушган лаҳзаларда рақиб зарбасини ажойиб сейв билан бартараф этди;
Йошко Гвардиол — 6/10: Ҳисоб 1:1 бўлиб турганда дарвоза тўсинини пойлади. Унинг стандартдан сўнг йўллаган бош зарбаси эса ноаниқ кетди — совуққонлик етишмади.
Ярим ҳимоя ва қанотлар: Махсус топшириқлар ва омадсиз ҳаракатлар
Майдон маркази ва вингерларнинг ўйини кескинлик билан ажралиб турди:
Илиман Ндиайе — 7/10 (Учрашувнинг энг яхши футболчиси): Биринчи бўлимда икки бор голга яқин келиб, устунни нишонга олди, сўнгра ҳисобни тенглаштирган голли узатмага муаллифлик қилди. Бу унинг «Сити» либосидаги энг мазмунли 60 дақиқаси бўлди;
Эллиот Андерсон — 6/10: Курашларга бой ўйинда фаол бўлди, бироқ одатдагидан кўра кўпроқ хатоларга йўл қўйди;
Энцо Фернандес — 5/10: На ҳужумни кучайтира олди ва на мудофаага етарлича ёрдам бера олган энг омадсиз ўйинларидан бирини ўтказди;
Райан Шерки — 5/10: Яхши имкониятдан фойдалана олмади, тактик фол учун огоҳлантирилгач, танаффусда захирага олинди;
Жереми Доку — 5/10: Қанотда Шерки ва Гвардиолга қулай пас берди, бироқ ҳимоячи Мэтти Кэш уни деярли «ёпиб қўйди», муҳим лаҳзаларда эса Доку шошма-шошарликка йўл қўйди.
Ҳужум ва захирадан тушганлар
Олд чизиқдаги вазият ва захира кучларининг баҳолари қуйидагича кўриниш олди:
Эрлинг Ҳоланд — 7/10: Ҳал қилувчи паллада юқорига сакраб, боши билан классик гол урди ва мувозанатни тиклади. Аммо қолган дақиқаларда унга шериклари томонидан сифатли паслар умуман етказиб берилмади;
Рико Льюис — 5/10: Иккинчи бўлимда янги позицияда ҳаракат қилди, аммо якуний қарорларда аниқлик етишмади;
Фил Фоден — 5/10: Майдонга тушганидан сўнг рақиб ҳимоясига мутлақо хавф туғдира олмади ва кўринмай қолди;
Райан Макэйду — 6/10: Ҳисобда ортда қолаётган паллада ёш ўйинчига яхши имконият берилди; у серғайрат кўринди, аммо ўйин натижасига таъсир ўтказа олмади.
Изоҳлар 0
…