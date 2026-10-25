Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди

·56·Спорт
Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Мухтасар Алиева ярим финал йўлланмасини қўлга киритиб, камида бронза медалини нақд қилди.
  • 48 килограммгача вазн тоифасида рингга чиққан ўзбекистонлик боксчи чорак финалда россиялик Алина Тишковани ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди.

Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing халқаро ташкилоти шафелигида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги муҳим муваффақиятни расмийлаштирди.

48 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган иқтидорли боксчи қиз Мухтасар Алиева чорак финал босқичида Россия вакили Алина Тишковага қарши жанг олиб борди ва ишончли ғалабани қўлга киритди.

Ҳакамларнинг якдил қарори ва кафолатланган медал

Ярим финал йўлланмаси ва турнир медалини кафолатлаш учун кечган уч раундлик баҳс тўлиқ ҳамюртимизнинг устунлиги остида кечди:

  • Жангнинг бориши: Мухтасар Алиева уч раунд давомида аниқ зарбалар, юқори тезлик ва техник устунликни намойиш этиб, россиялик рақибасига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Бир овоздан ғалаба: Тўқнашув якунида барча ҳакамлар якдиллик билан ғалабани Алиевага берди;

  • Медаль нақд: Ушбу зафар эвазига ҳамюртимиз Жаҳон чемпионатининг ярим финалига чиқиб, камида бронза медалини нақд қилди;

  • Рақиба совринсиз қолди: Россиялик Алина Тишкова эса медаллар учун пойгадан чиқиб, Будвадаги иштирокини чорак финалда якунлашга мажбур бўлди.

World Boxing U-19 Жаҳон чемпионати ҳақида қисқача

Жорий мусобақа ёшлар бокси оламидаги энг йирик ва нуфузли глобал турнирлардан бири ҳисобланади:

  • Муддат ва жой: U-19 жаҳон биринчилиги 2026 йилнинг 16–27 октябрь кунлари Будва (Черногория) шаҳрида ўтказилмоқда;

  • Иштирокчилар миқёси: Мусобақада дунёнинг 69 та мамлакатидан жами 474 нафар энг сара ёш боксчилар баҳс олиб бормоқда;

  • Мусобақа формати: Боксчилар 20 та вазн тоифасида (ўғил болалар ва қизлар ўртасида 10 тадан) жаҳон чемпиони унвони учун рингга кўтарилмоқда.

Мухтасар АлиеваWorld BoxingБокс бўйича ёшлар ўртасида жаҳон чемпионатиБудва
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиЗулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиБугун 12:55Аброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашдиАброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашдиБугун 12:38Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиЎзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиБугун 12:12Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юбордиРингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди20 октябр 07:22«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади18 июн 21:26Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бокс бўйича Жаҳон чемпионатига қандай таркибда борди?Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бокс бўйича Жаҳон чемпионатига қандай таркибда борди?15 октябр 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди