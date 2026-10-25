Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Мухтасар Алиева ярим финал йўлланмасини қўлга киритиб, камида бронза медалини нақд қилди.
- 48 килограммгача вазн тоифасида рингга чиққан ўзбекистонлик боксчи чорак финалда россиялик Алина Тишковани ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди.
Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing халқаро ташкилоти шафелигида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги муҳим муваффақиятни расмийлаштирди.
48 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган иқтидорли боксчи қиз Мухтасар Алиева чорак финал босқичида Россия вакили Алина Тишковага қарши жанг олиб борди ва ишончли ғалабани қўлга киритди.
Ҳакамларнинг якдил қарори ва кафолатланган медал
Ярим финал йўлланмаси ва турнир медалини кафолатлаш учун кечган уч раундлик баҳс тўлиқ ҳамюртимизнинг устунлиги остида кечди:
Жангнинг бориши: Мухтасар Алиева уч раунд давомида аниқ зарбалар, юқори тезлик ва техник устунликни намойиш этиб, россиялик рақибасига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Бир овоздан ғалаба: Тўқнашув якунида барча ҳакамлар якдиллик билан ғалабани Алиевага берди;
Медаль нақд: Ушбу зафар эвазига ҳамюртимиз Жаҳон чемпионатининг ярим финалига чиқиб, камида бронза медалини нақд қилди;
Рақиба совринсиз қолди: Россиялик Алина Тишкова эса медаллар учун пойгадан чиқиб, Будвадаги иштирокини чорак финалда якунлашга мажбур бўлди.
World Boxing U-19 Жаҳон чемпионати ҳақида қисқача
Жорий мусобақа ёшлар бокси оламидаги энг йирик ва нуфузли глобал турнирлардан бири ҳисобланади:
Муддат ва жой: U-19 жаҳон биринчилиги 2026 йилнинг 16–27 октябрь кунлари Будва (Черногория) шаҳрида ўтказилмоқда;
Иштирокчилар миқёси: Мусобақада дунёнинг 69 та мамлакатидан жами 474 нафар энг сара ёш боксчилар баҳс олиб бормоқда;
Мусобақа формати: Боксчилар 20 та вазн тоифасида (ўғил болалар ва қизлар ўртасида 10 тадан) жаҳон чемпиони унвони учун рингга кўтарилмоқда.
Изоҳлар 0
…