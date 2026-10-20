Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Ўзбекистонлик Суҳроб Раҳматуллаев қозоғистонлик Амир Ramазан устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Уч раунд давом этган жангда Раҳматуллаев масофани аниқ назорат қилиб, рақибининг ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлди.
Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing шафелиги остида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ўзбек ва қозоқ бокс мактабларининг навбатдаги принципиал тўқнашуви бўлиб ўтди.
Мусобақанинг 1/16 финал босқичи доирасида 75 килограммгача бўлган вазн тоифасида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Суҳроб Раҳматуллаев қозоғистонлик маҳоратли чарм қўлқоп устаси Амир Рамазанга қарши рингга кўтарилди.
Рингда мутлақ устунлик: 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба
Кескин ва шиддатли зарбалар остида кечган уч раундлик баҳсда ўзбекистонлик спортчи тўлиқ устунликни намойиш этди:
Биринчи раунддан бошланган ташаббус: Раҳматуллаев жангда масофани аниқ назорат қилиб, тезкор ва кучли комбинациялар ёрдамида рақибининг ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлди;
Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг якунига кўра, ён ҳакамларнинг барчаси бир овоздан — 5:0 ҳисобида ғалабани ҳамюртимиз Суҳроб Раҳматуллаевга беришди;
Кейинги босқич йўлланмаси: Ушбу муҳим муваффақият эвазига ўзбекистонлик боксчи жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига йўл олди, қозоғистонлик Амир Рамазан эса медаль ва чемпионлик учун курашни муддатидан олдин тарк этди.
World Boxing жаҳон чемпионати: Мусобақа кўлами ва фактлар
Будва шаҳрида ташкил этилган ушбу нуфузли мусобақа келажак Олимпиада юлдузларини аниқлаб бермоқда:
Ёш тоифаси ва қамров: Мазкур мусобақа 19 ёшгача (U-19) бўлган боксчилар ўртасида ташкил этилган бўлиб, 16 октябрда бошланган ва 27 октябрга қадар давом этади;
Иштирокчилар сони: Турнирда жаҳоннинг 69 та миллий федерациясидан ташриф буюрган жами 474 нафар энг сара спортчи совринли ўринлар учун баҳс олиб бормоқда.
Суҳроб Раҳматуллаевнинг бу ёрқин ғалабаси миллий жамоамизнинг жаҳон биринчилигидаги зафарли одимларини муносиб тарзда давом эттирди.
Изоҳлар 0
…