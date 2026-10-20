Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди

·82·Спорт
Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Ўзбекистонлик Суҳроб Раҳматуллаев қозоғистонлик Амир Ramазан устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Уч раунд давом этган жангда Раҳматуллаев масофани аниқ назорат қилиб, рақибининг ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлди.

Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing шафелиги остида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ўзбек ва қозоқ бокс мактабларининг навбатдаги принципиал тўқнашуви бўлиб ўтди.

Мусобақанинг 1/16 финал босқичи доирасида 75 килограммгача бўлган вазн тоифасида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Суҳроб Раҳматуллаев қозоғистонлик маҳоратли чарм қўлқоп устаси Амир Рамазанга қарши рингга кўтарилди.

Рингда мутлақ устунлик: 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба

Кескин ва шиддатли зарбалар остида кечган уч раундлик баҳсда ўзбекистонлик спортчи тўлиқ устунликни намойиш этди:

  • Биринчи раунддан бошланган ташаббус: Раҳматуллаев жангда масофани аниқ назорат қилиб, тезкор ва кучли комбинациялар ёрдамида рақибининг ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлди;

  • Ҳакамларнинг якдил қарори: Жанг якунига кўра, ён ҳакамларнинг барчаси бир овоздан — 5:0 ҳисобида ғалабани ҳамюртимиз Суҳроб Раҳматуллаевга беришди;

  • Кейинги босқич йўлланмаси: Ушбу муҳим муваффақият эвазига ўзбекистонлик боксчи жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига йўл олди, қозоғистонлик Амир Рамазан эса медаль ва чемпионлик учун курашни муддатидан олдин тарк этди.

World Boxing жаҳон чемпионати: Мусобақа кўлами ва фактлар

Будва шаҳрида ташкил этилган ушбу нуфузли мусобақа келажак Олимпиада юлдузларини аниқлаб бермоқда:

  • Ёш тоифаси ва қамров: Мазкур мусобақа 19 ёшгача (U-19) бўлган боксчилар ўртасида ташкил этилган бўлиб, 16 октябрда бошланган ва 27 октябрга қадар давом этади;

  • Иштирокчилар сони: Турнирда жаҳоннинг 69 та миллий федерациясидан ташриф буюрган жами 474 нафар энг сара спортчи совринли ўринлар учун баҳс олиб бормоқда.

Суҳроб Раҳматуллаевнинг бу ёрқин ғалабаси миллий жамоамизнинг жаҳон биринчилигидаги зафарли одимларини муносиб тарзда давом эттирди.

Суҳроб РаҳматуллаевАмир РамазанWorld Boxing U-19 чемпионатыБудва
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиЎзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилди10 сентябр 07:04Тўрабек Ҳабибуллаевнинг Осиё ўйинларидаги рақиби Нурбек Оралбай сафдан чиқдиТўрабек Ҳабибуллаевнинг Осиё ўйинларидаги рақиби Нурбек Оралбай сафдан чиқди10 октябр 19:37«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди12 август 20:10 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49Роландо Ромеро: "100 миллион доллар эвазига ҳатто ўз отамнинг ҳам юзига ураман"Роландо Ромеро: "100 миллион доллар эвазига ҳатто ўз отамнинг ҳам юзига ураман"23 август 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия