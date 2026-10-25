Аброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик Аброрбек Шарипов дисквалификация туфайли мусобақани тарк этди.
- 80 килограммгача вазн тоифасидаги чорак финал жангида ҳамюртимиз россиялик Прохор Старсевга қарши рингга чиқиб, учинчи раундда рефери томонидан учинчи бор огоҳлантирилгач, баҳсдан четлаштирилди.
Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing халқаро ташкилоти шафелигида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси учун кутилмаган ва баҳсли натижа қайд этилди.
80 килограммгача бўлган вазн тоифасида ярим финал йўлланмаси ҳамда кафолатланган медаллар учун кечган чорак финал тўқнашувида ҳамюртимиз Аброрбек Шарипов россиялик рақиби Прохор Старцев билан куч синашди.
Ҳал қилувчи 3-раунд ва ҳакамнинг кескин қарори
Рингдаги муросасиз кураш шиддатли темпда кечган бўлса-да, баҳснинг тақдири очколар ҳисобигача етиб бормади:
Огоҳлантиришлар таъсири: Жанг давомида қоидабузарликлар кўпайиб, ринг ҳаками ўзбекистонлик боксчига нисбатан бир неча бор эътироз билдирди;
Дисквалификация: 3-раундга келиб, рефери Аброрбек Шариповга учинчи бор расмий огоҳлантириш кўрсатди ва турнир регламентига асосан жангни дарҳол тўхтатиб, ҳамюртимизни дисквалификация (мусобақадан четлаштириш) қилди;
Медаль бой берилди: Натижада Прохор Старцев муддатидан аввал ғалабани тантана қилиб, ярим финалга йўл олди ва камида бронза медалини нақд қилди. Шарипов эса совринли ўринлардан маҳрум бўлиб, чемпионатдаги иштирокини якунлади.
World Boxing U-19 Жаҳон чемпионати миқёси
Будва рингларида давом этаётган мазкур мусобақа дунёнинг бўлажак бокс юлдузларини бир ерга жамлаган:
Муддати ва манзили: U-19 жаҳон биринчилиги 2026 йилнинг 16–27 октябрь кунлари Черногорияда бўлиб ўтмоқда;
Иштирокчилар салмоғи: Дунёнинг 69 та мамлакатидан ташриф буюрган 474 нафар ёш боксчи муросасиз баҳсларда иштирок этмоқда;
Вазн тоифалари: Беллашувлар жами 20 та вазн тоифасида — ўғил болалар ва қизлар ўртасида 10 тадан йўналишда кечмоқда.
Изоҳлар 0
…