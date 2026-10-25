Аброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашди

·74·Спорт
Аброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик Аброрбек Шарипов дисквалификация туфайли мусобақани тарк этди.
  • 80 килограммгача вазн тоифасидаги чорак финал жангида ҳамюртимиз россиялик Прохор Старсевга қарши рингга чиқиб, учинчи раундда рефери томонидан учинчи бор огоҳлантирилгач, баҳсдан четлаштирилди.

Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing халқаро ташкилоти шафелигида ўтказилаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси учун кутилмаган ва баҳсли натижа қайд этилди.

80 килограммгача бўлган вазн тоифасида ярим финал йўлланмаси ҳамда кафолатланган медаллар учун кечган чорак финал тўқнашувида ҳамюртимиз Аброрбек Шарипов россиялик рақиби Прохор Старцев билан куч синашди.

Ҳал қилувчи 3-раунд ва ҳакамнинг кескин қарори

Рингдаги муросасиз кураш шиддатли темпда кечган бўлса-да, баҳснинг тақдири очколар ҳисобигача етиб бормади:

  • Огоҳлантиришлар таъсири: Жанг давомида қоидабузарликлар кўпайиб, ринг ҳаками ўзбекистонлик боксчига нисбатан бир неча бор эътироз билдирди;

  • Дисквалификация: 3-раундга келиб, рефери Аброрбек Шариповга учинчи бор расмий огоҳлантириш кўрсатди ва турнир регламентига асосан жангни дарҳол тўхтатиб, ҳамюртимизни дисквалификация (мусобақадан четлаштириш) қилди;

  • Медаль бой берилди: Натижада Прохор Старцев муддатидан аввал ғалабани тантана қилиб, ярим финалга йўл олди ва камида бронза медалини нақд қилди. Шарипов эса совринли ўринлардан маҳрум бўлиб, чемпионатдаги иштирокини якунлади.

World Boxing U-19 Жаҳон чемпионати миқёси

Будва рингларида давом этаётган мазкур мусобақа дунёнинг бўлажак бокс юлдузларини бир ерга жамлаган:

  • Муддати ва манзили: U-19 жаҳон биринчилиги 2026 йилнинг 16–27 октябрь кунлари Черногорияда бўлиб ўтмоқда;

  • Иштирокчилар салмоғи: Дунёнинг 69 та мамлакатидан ташриф буюрган 474 нафар ёш боксчи муросасиз баҳсларда иштирок этмоқда;

  • Вазн тоифалари: Беллашувлар жами 20 та вазн тоифасида — ўғил болалар ва қизлар ўртасида 10 тадан йўналишда кечмоқда.

Аброрбек ШариповWorld BoxingU-19 бокс бўйича Жаҳон чемпионатиБудва
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиЗулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиБугун 12:55Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиМухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиБугун 12:26Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиЎзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиБугун 12:12Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юбордиРингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди20 октябр 07:22«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади18 июн 21:26“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари6 сентябр 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди