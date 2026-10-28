Ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль қўлга киритилди

·95·Спорт
Ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль қўлга киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида якунланган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 4 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритди.
  • Суҳроб Раҳматуллаев, Асадбек Султанбоев, Назокат Мардонова ва Ислом Салихов финал баҳсларида ғалаба қозониб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
  • Мафтуна Янгиева ҳамда Сардорбек Баҳромхўжаев эса мусобақани кумуш медал билан якунлади.

Черногориянинг Будва шаҳрида бокс бўйича ёшлар ўртасида ўтказилган Жаҳон чемпионати ўз якунига етди. Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари мусобақанинг финал баҳсларида юксак матонат, чинакам чемпионлик характери ва юқори техник маҳорат намойиш этиб, 4 та олтин ҳамда 2 та кумуш медалини қўлга киритди.

Айниқса, супер оғир вазндаги «Марказий Осиё классикоси» ва қизлар ўртасидаги кескин тўқнашувлар бутун мусобақанинг энг ёрқин воқеликларига айланди. Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, ёш боксчиларимиз дунё аренасида мамлакат бокс мактабининг етакчи эканини яна бир бор исботлади.

Олтин зарбалар: Янги жаҳон чемпионлари

Финал босқичида рақибларидан устун келиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилган ҳамюртларимиз:

  • Суҳроб Раҳматуллаев (-75 кг): Эронлик Муҳаммад Солиҳ Месбаҳига қарши ўта шиддатли ва кескин кечган баҳсда ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳакамларнинг 3:2 ҳисобидаги қарори билан мутлақ жаҳон чемпионига айланди;

  • Асадбек Султанбоев (-90 кг): Украиналик Владислав Науменкога қарши тўлиқ уч раунд давомида рингда яккаҳокимлик қилди ва 5:0 ҳисобида якдил ғалабага эришиб, олтин медалга эга чиқди;

  • Назокат Мардонова (-51 кг): Америкалик Руби Лопесга қарши жангда қарши ҳужумда ҳаракат қилиш бўйича ҳақиқий «мастер-класс» намойиш этди ва ҳақли тарзда 4:1 ҳисобида рақибасини таслим этиб, дунё биринчилигининг бош совринини қўлга киритди;

  • Ислом Салихов (+90 кг): Қозоғистонлик Владислав Саможоновга қарши кечган «Марказий Осиё дербиси»да ҳақиқий ирода кўрсатди; дастлабки раундда рақиб устунлик қилган бўлса, Ислом иккинчи ва учинчи раундларда ташаббусни бутунлай ўз қўлига олди ҳамда 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Жаҳон чемпиони номига сазовор бўлди.

Муросасиз финаллар ва кумуш медаллар

Мусобақанинг ҳал қилувчи баҳсларида охиригача курашиб, терма жамоамиз ҳисобига кумуш медалларни қўшиб қўйган спортчиларимиз:

  • Мафтуна Янгиева (-70 кг): АҚШ вакиласи Марлей Макнеллига қарши муросасиз жанг олиб бориб, барча имкониятини ишга солди, аммо якунда 1:4 ҳисобида имкониятни бой бериб, жаҳон вице-чемпионига айланди;

  • Сардорбек Баҳромхўжаев (-85 кг): Россиялик Кирилл Коршаков билан кечган кескин қарама-қаршиликда 0:5 ҳисобида мағлубиятга учраб, мусобақани фахрли кумуш медаль билан тамомлади.

Ёш чарм қўлқоп усталаримизнинг Будва шаҳрида қайд этган мазкур улкан натижаси миллий боксимизнинг келажак авлоди ишончли қўлларда эканини яна бир бор кўрсатди.

Бокс бўйича ёшлар ўртасида Жаҳон чемпионатиЎзбекистон бокс федерациясиБудва-2024Бокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиЗулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди25 октябр 12:55Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиМухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди25 октябр 12:26Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиЎзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олди25 октябр 12:12Бокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқдаБокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқда23 октябр 16:15Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгалладиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади2 октябр 15:49Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади1 октябр 19:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди