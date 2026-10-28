Ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль қўлга киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида якунланган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 4 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритди.
- Суҳроб Раҳматуллаев, Асадбек Султанбоев, Назокат Мардонова ва Ислом Салихов финал баҳсларида ғалаба қозониб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
- Мафтуна Янгиева ҳамда Сардорбек Баҳромхўжаев эса мусобақани кумуш медал билан якунлади.
Черногориянинг Будва шаҳрида бокс бўйича ёшлар ўртасида ўтказилган Жаҳон чемпионати ўз якунига етди. Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари мусобақанинг финал баҳсларида юксак матонат, чинакам чемпионлик характери ва юқори техник маҳорат намойиш этиб, 4 та олтин ҳамда 2 та кумуш медалини қўлга киритди.
Айниқса, супер оғир вазндаги «Марказий Осиё классикоси» ва қизлар ўртасидаги кескин тўқнашувлар бутун мусобақанинг энг ёрқин воқеликларига айланди. Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, ёш боксчиларимиз дунё аренасида мамлакат бокс мактабининг етакчи эканини яна бир бор исботлади.
Олтин зарбалар: Янги жаҳон чемпионлари
Финал босқичида рақибларидан устун келиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилган ҳамюртларимиз:
Суҳроб Раҳматуллаев (-75 кг): Эронлик Муҳаммад Солиҳ Месбаҳига қарши ўта шиддатли ва кескин кечган баҳсда ўз маҳоратини кўрсатиб, ҳакамларнинг 3:2 ҳисобидаги қарори билан мутлақ жаҳон чемпионига айланди;
Асадбек Султанбоев (-90 кг): Украиналик Владислав Науменкога қарши тўлиқ уч раунд давомида рингда яккаҳокимлик қилди ва 5:0 ҳисобида якдил ғалабага эришиб, олтин медалга эга чиқди;
Назокат Мардонова (-51 кг): Америкалик Руби Лопесга қарши жангда қарши ҳужумда ҳаракат қилиш бўйича ҳақиқий «мастер-класс» намойиш этди ва ҳақли тарзда 4:1 ҳисобида рақибасини таслим этиб, дунё биринчилигининг бош совринини қўлга киритди;
Ислом Салихов (+90 кг): Қозоғистонлик Владислав Саможоновга қарши кечган «Марказий Осиё дербиси»да ҳақиқий ирода кўрсатди; дастлабки раундда рақиб устунлик қилган бўлса, Ислом иккинчи ва учинчи раундларда ташаббусни бутунлай ўз қўлига олди ҳамда 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Жаҳон чемпиони номига сазовор бўлди.
Муросасиз финаллар ва кумуш медаллар
Мусобақанинг ҳал қилувчи баҳсларида охиригача курашиб, терма жамоамиз ҳисобига кумуш медалларни қўшиб қўйган спортчиларимиз:
Мафтуна Янгиева (-70 кг): АҚШ вакиласи Марлей Макнеллига қарши муросасиз жанг олиб бориб, барча имкониятини ишга солди, аммо якунда 1:4 ҳисобида имкониятни бой бериб, жаҳон вице-чемпионига айланди;
Сардорбек Баҳромхўжаев (-85 кг): Россиялик Кирилл Коршаков билан кечган кескин қарама-қаршиликда 0:5 ҳисобида мағлубиятга учраб, мусобақани фахрли кумуш медаль билан тамомлади.
Ёш чарм қўлқоп усталаримизнинг Будва шаҳрида қайд этган мазкур улкан натижаси миллий боксимизнинг келажак авлоди ишончли қўлларда эканини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…