Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди

·43·Спорт
Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Зулфиқор Адҳамжонов ярим финалга йўл олди.
  • 70 килограммгача бўлган вазн тоифасида рингга чиққан ўзбекистонлик спортчи чорак финалда украиналик Александр Кравченкони 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ушбу ғалаба орқали Адҳамжонов мусобақанинг камида бронза медалини нақд қилди.
  • Турнирда дунёнинг 69 мамлакатидан 474 нафар ёш боксчи иштирок этмоқда.

Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing халқаро ташкилоти шафелигида давом этаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги муваффақиятли одимни ташлади.

70 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган умидли чарм қўлқоп устаси Зулфиқор Адҳамжонов чорак финал доирасида украиналик рақиби Александр Кравченкога қарши баҳс олиб борди ва ёрқин ғалабага эришди.

Ҳакамларнинг 4:1 ҳисобидаги қарори ва кафолатланган медаль

Мусобақанинг энг муҳим босқичларидан бири ҳисобланган чорак финал учрашуви шиддатли ва муросасиз темпда кечди:

  • Кескин курашлар: Ҳар икки боксчи уч раунд давомида очиқ ва агрессив жанг намойиш этиб, рингда фаол ҳужумкорлик кўрсатди;

  • Адҳамжоновнинг устунлиги: Ўзбекистонлик боксчининг аниқ зарбалари, масофани тўғри танлаши ва ташаббусни ўз қўлида сақлаб қолиши жанг тақдирини ҳал қилди;

  • Ҳакамлар қарори: Уч раунд якунига кўра, ҳакамлар 4:1 ҳисобида Зулфиқор Адҳамжоновнинг устунлигини қайд этишди;

  • Ярим финал йўлланмаси: Ушбу муҳим зафар эвазига ҳамюртимиз ярим финал йўлланмасини қўлга киритиб, камида бронза медалини нақд қилди.

World Boxing U-19 Жаҳон чемпионати тафсилотлари

Будва рингларида жаҳоннинг энг иқтидорли ёш спортчилари куч синашмоқда:

  • Мусобақа муддати: Турнир 2026 йилнинг 16–27 октябрь кунлари Черногорияда бўлиб ўтмоқда;

  • Иштирокчилар салмоғи: Дунёнинг 69 мамлакатидан ташриф буюрган жами 474 нафар ёш чарм қўлқоп устаси беллашувларда иштирок этмоқда;

  • Вазн тоифалари: Беллашувлар жами 20 та вазн тоифасида — ўғил болалар ва қизлар ўртасида 10 тадан йўналишда кечмоқда.

Зулфиқор АдҳамжоновWorld BoxingБокс бўйича ёшлар ўртасида Жаҳон чемпионатиБудва
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиМухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиБугун 12:26Аброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашдиАброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашдиБугун 12:38Ўзбек бокси ҳукмронлиги: Жаҳон чемпионатининг 2-кунида барча боксчиларимиз ғалаба қозондиЎзбек бокси ҳукмронлиги: Жаҳон чемпионатининг 2-кунида барча боксчиларимиз ғалаба қозонди18 октябр 18:26Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиЎзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиБугун 12:12Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юбордиРингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди20 октябр 07:22«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади18 июн 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди