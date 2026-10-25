Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Зулфиқор Адҳамжонов ярим финалга йўл олди.
- 70 килограммгача бўлган вазн тоифасида рингга чиққан ўзбекистонлик спортчи чорак финалда украиналик Александр Кравченкони 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Ушбу ғалаба орқали Адҳамжонов мусобақанинг камида бронза медалини нақд қилди.
- Турнирда дунёнинг 69 мамлакатидан 474 нафар ёш боксчи иштирок этмоқда.
Черногориянинг Будва шаҳрида World Boxing халқаро ташкилоти шафелигида давом этаётган 19 ёшгача бўлган боксчилар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги муваффақиятли одимни ташлади.
70 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган умидли чарм қўлқоп устаси Зулфиқор Адҳамжонов чорак финал доирасида украиналик рақиби Александр Кравченкога қарши баҳс олиб борди ва ёрқин ғалабага эришди.
Ҳакамларнинг 4:1 ҳисобидаги қарори ва кафолатланган медаль
Мусобақанинг энг муҳим босқичларидан бири ҳисобланган чорак финал учрашуви шиддатли ва муросасиз темпда кечди:
Кескин курашлар: Ҳар икки боксчи уч раунд давомида очиқ ва агрессив жанг намойиш этиб, рингда фаол ҳужумкорлик кўрсатди;
Адҳамжоновнинг устунлиги: Ўзбекистонлик боксчининг аниқ зарбалари, масофани тўғри танлаши ва ташаббусни ўз қўлида сақлаб қолиши жанг тақдирини ҳал қилди;
Ҳакамлар қарори: Уч раунд якунига кўра, ҳакамлар 4:1 ҳисобида Зулфиқор Адҳамжоновнинг устунлигини қайд этишди;
Ярим финал йўлланмаси: Ушбу муҳим зафар эвазига ҳамюртимиз ярим финал йўлланмасини қўлга киритиб, камида бронза медалини нақд қилди.
World Boxing U-19 Жаҳон чемпионати тафсилотлари
Будва рингларида жаҳоннинг энг иқтидорли ёш спортчилари куч синашмоқда:
Мусобақа муддати: Турнир 2026 йилнинг 16–27 октябрь кунлари Черногорияда бўлиб ўтмоқда;
Иштирокчилар салмоғи: Дунёнинг 69 мамлакатидан ташриф буюрган жами 474 нафар ёш чарм қўлқоп устаси беллашувларда иштирок этмоқда;
Вазн тоифалари: Беллашувлар жами 20 та вазн тоифасида — ўғил болалар ва қизлар ўртасида 10 тадан йўналишда кечмоқда.
Изоҳлар 0
…