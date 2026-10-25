Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олди

·60·Спорт
Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасининг 8 нафар боксчиси ярим финал босқичига чиқди.
  • Ҳамюртларимиз ушбу натижа билан камида бронза медалларини нақд қилиб, Россия ва Қозоғистон билан бир қаторда мусобақанинг етакчилари сафидан жой олди.
  • Ўзбекистонлик спортчилар Ирландия, АҚШ, Хитой ва Куба каби бокс державаларини ортда қолдириб, эндиликда финал йўлланмаси учун курашни давом эттиради.

Айни кунларда Черногориянинг Будва шаҳрида бокс бўйича ёшлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати қизғин паллага кирди. Дунёнинг энг кучли ёш чарм қўлқоп усталари куч синашаётган мусобақада Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси юксак тайёргарлик ва маҳорат намойиш этиб, ҳал қилувчи ярим финал босқичига йўлланмани қўлга киритди ҳамда камида бронза медалларини нақд қилди.

Ўзбекистон — етакчилар сафида: Ярим финал кўрсаткичлари

Ўзбекистон Бокс федерацияси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, ҳамюртларимиз ярим финалчилар сони бўйича дунёнинг энг кучли терма жамоалари билан елкама-елка бормоқда:

  • Россия ва Қозоғистон билан кескин рақобат: Мусобақанинг энг кўп ярим финалчиси Россия (9 нафар), Ўзбекистон (8 нафар) ва Қозоғистон (8 нафар) ҳисобига тўғри келмоқда;

  • Европа ва Американи ортда қолдириб: Ўзбек бокс мактаби вакиллари Ирландия (6), АҚШ (5), Хитой (5), Англия (4) ва Куба (1) каби бокс державаларидан анча олдинда бормоқда;

  • Олтин медаллар сари юриш: Ярим финалга чиққан барча боксчиларимиз ўз вазн тоифаларида Жаҳон чемпионатининг камида бронза медалини кафолатлаб улгурди, эндиги бош мақсад — финал ва олтин медаллар.

Ярим финалга чиққан давлатлар рейтинги (боксчилар сони бўйича):

  • Россия — 9 нафар

  • Ўзбекистон — 8 нафар

  • Қозоғистон — 8 нафар

  • Ирландия — 6 нафар

  • АҚШ, Хитой — 5 нафардан

  • Англия, Бразилия, Украина, Ҳиндистон — 4 нафардан

  • Жазоир, Италия — 3 нафардан

  • Озарбайжон, Қирғизистон — 2 нафардан

  • Куба, Аргентина, Арманистон, Испания, Эрон, Греция, Грузия, Шотландия, Венгрия, Канада, Япония, Венесуэла, Туркия — 1 нафардан.

Мусобақанинг ҳал қилувчи ярим финал жанглари яқин соатларда старт олади ва ҳамюртларимиз финал йўлланмаси учун рингга кўтарилади.

Бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатиБудваЎзбекистон бокс федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқдаБокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқда23 октябр 16:15Зулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиЗулфиқор Адҳамжонов украиналик рақибини мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиБугун 12:55Аброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашдиАброрбек Шарипов 3-раундда дисквалификация қилинди ва мусобақа билан хайрлашдиБугун 12:38Мухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиМухтасар Алиева россиялик Тишковани мағлуб этиб, ЖЧ медалини нақд қилдиБугун 12:26Рингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юбордиРингда сенсация: Ўзбекистонлик боксчи қозоғистонлик рақибини турнирдан чиқариб юборди20 октябр 07:22Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгалладиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади2 октябр 15:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди