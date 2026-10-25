Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида ўтаётган ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасининг 8 нафар боксчиси ярим финал босқичига чиқди.
- Ҳамюртларимиз ушбу натижа билан камида бронза медалларини нақд қилиб, Россия ва Қозоғистон билан бир қаторда мусобақанинг етакчилари сафидан жой олди.
- Ўзбекистонлик спортчилар Ирландия, АҚШ, Хитой ва Куба каби бокс державаларини ортда қолдириб, эндиликда финал йўлланмаси учун курашни давом эттиради.
Айни кунларда Черногориянинг Будва шаҳрида бокс бўйича ёшлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати қизғин паллага кирди. Дунёнинг энг кучли ёш чарм қўлқоп усталари куч синашаётган мусобақада Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси юксак тайёргарлик ва маҳорат намойиш этиб, ҳал қилувчи ярим финал босқичига йўлланмани қўлга киритди ҳамда камида бронза медалларини нақд қилди.
Ўзбекистон — етакчилар сафида: Ярим финал кўрсаткичлари
Ўзбекистон Бокс федерацияси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, ҳамюртларимиз ярим финалчилар сони бўйича дунёнинг энг кучли терма жамоалари билан елкама-елка бормоқда:
Россия ва Қозоғистон билан кескин рақобат: Мусобақанинг энг кўп ярим финалчиси Россия (9 нафар), Ўзбекистон (8 нафар) ва Қозоғистон (8 нафар) ҳисобига тўғри келмоқда;
Европа ва Американи ортда қолдириб: Ўзбек бокс мактаби вакиллари Ирландия (6), АҚШ (5), Хитой (5), Англия (4) ва Куба (1) каби бокс державаларидан анча олдинда бормоқда;
Олтин медаллар сари юриш: Ярим финалга чиққан барча боксчиларимиз ўз вазн тоифаларида Жаҳон чемпионатининг камида бронза медалини кафолатлаб улгурди, эндиги бош мақсад — финал ва олтин медаллар.
Ярим финалга чиққан давлатлар рейтинги (боксчилар сони бўйича):
Россия — 9 нафар
Ўзбекистон — 8 нафар
Қозоғистон — 8 нафар
Ирландия — 6 нафар
АҚШ, Хитой — 5 нафардан
Англия, Бразилия, Украина, Ҳиндистон — 4 нафардан
Жазоир, Италия — 3 нафардан
Озарбайжон, Қирғизистон — 2 нафардан
Куба, Аргентина, Арманистон, Испания, Эрон, Греция, Грузия, Шотландия, Венгрия, Канада, Япония, Венесуэла, Туркия — 1 нафардан.
Мусобақанинг ҳал қилувчи ярим финал жанглари яқин соатларда старт олади ва ҳамюртларимиз финал йўлланмаси учун рингга кўтарилади.
Изоҳлар 0
…