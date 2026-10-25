“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Навоийда кечган марказий учрашувлардан бирида «Қизилқум» ўз майдонида Тошкентнинг «Локомотив» жамоасини қабул қилди. Турнир жадвалида ёнма-ён бораётган принципиал рақиблар тўқнашуви муросасиз ва курашларга бой ўтиб, 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Ҳар икки томон ҳам фаол ҳужумкорлик намойиш этган бўлса-да, учрашувдаги барча голлар биринчи бўлимнинг ўзидаёқ киритилди.
Тезкор старт ва биринчи бўлимдаги мувозанат
Ўйин бошиданоқ мезбонларнинг кескин босими кузатилди, аммо «темирйўлчилар» ташаббусни бой бермади:
3-дақиқадаги тезкор гол: Ўйин эндигина бошланган бир пайтда Жамбули Жигаурининг қулай узатмасини Шаҳзодбек Раҳматуллаев голга айлантириб, «Қизилқум»ни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди (1:0);
Тўплиевдан жавоб зарбаси: Гол ўтказиб юборган тошкентликлар фаолликни оширди ва 40-дақиқада Сардор Мирзаевнинг аниқ пасидан сўнг Билол Тўплиев мувозанатни тиклади (1:1);
Иккинчи бўлимдаги ҳимоявий интизом: Иккинчи 45 дақиқаликда мураббийлар қатор ўзгаришларни амалга оширганига қарамай, дарвозалар дахлсиз қолди ва жамоалар бир очкодан қаноатланишга мажбур бўлди.
Турнир жадвалидаги вазият
Қўлга киритилган бир очко ҳар икки клубнинг жадвалдаги ўрнини мустаҳкам сақлаб қолди:
«Локомотив» еттинчи ўринда: Ушбу натижадан сўнг пойтахтликлар ўз очколари сонини 40 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 7-поғонасида қолди;
«Қизилқум»нинг таъқиби: Навоий жамоаси эса 34 очко билан турнир жадвалида бевосита «темирйўлчилар»нинг ортидан — 8-ўринда боришни давом эттирмоқда.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 25-тур
«Қизилқум» — «Локомотив» 1:1
Голлар: Шаҳзодбек Раҳматуллаев 3 — Билол Тўплиев 40.
«Қизилқум»: Раҳматов, Раҳматуллаев (Туропов, 80), Кенжабоев (Жуманқўзиев, 58), Кумборович, Шукуриллаев, Жигаури (Абдуғаффоров, 80), Ризақулов, Рўзиев (Чабрадзе, 80), Дуглас, Раҳматиллоев (Бозоров, 63), Жўрақўзиев.
«Локомотив»: Козлов, Тўплиев (Шодибоев, 46), Абдухолиқов, Шушняр, Мирзаев (Нуруллоев, 82), Кучеренко, Туропов (Реимов, 67), Муҳаммадиев (Йўлдошев, 67), Зотеев, Нишич (Иванов, 67), Яхшибоев.
Изоҳлар 0
…