“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди

·0·Спорт
“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Навоийда кечган марказий учрашувлардан бирида «Қизилқум» ўз майдонида Тошкентнинг «Локомотив» жамоасини қабул қилди. Турнир жадвалида ёнма-ён бораётган принципиал рақиблар тўқнашуви муросасиз ва курашларга бой ўтиб, 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Ҳар икки томон ҳам фаол ҳужумкорлик намойиш этган бўлса-да, учрашувдаги барча голлар биринчи бўлимнинг ўзидаёқ киритилди.

Тезкор старт ва биринчи бўлимдаги мувозанат

Ўйин бошиданоқ мезбонларнинг кескин босими кузатилди, аммо «темирйўлчилар» ташаббусни бой бермади:

  • 3-дақиқадаги тезкор гол: Ўйин эндигина бошланган бир пайтда Жамбули Жигаурининг қулай узатмасини Шаҳзодбек Раҳматуллаев голга айлантириб, «Қизилқум»ни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Тўплиевдан жавоб зарбаси: Гол ўтказиб юборган тошкентликлар фаолликни оширди ва 40-дақиқада Сардор Мирзаевнинг аниқ пасидан сўнг Билол Тўплиев мувозанатни тиклади (1:1);

  • Иккинчи бўлимдаги ҳимоявий интизом: Иккинчи 45 дақиқаликда мураббийлар қатор ўзгаришларни амалга оширганига қарамай, дарвозалар дахлсиз қолди ва жамоалар бир очкодан қаноатланишга мажбур бўлди.

Турнир жадвалидаги вазият

Қўлга киритилган бир очко ҳар икки клубнинг жадвалдаги ўрнини мустаҳкам сақлаб қолди:

  • «Локомотив» еттинчи ўринда: Ушбу натижадан сўнг пойтахтликлар ўз очколари сонини 40 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 7-поғонасида қолди;

  • «Қизилқум»нинг таъқиби: Навоий жамоаси эса 34 очко билан турнир жадвалида бевосита «темирйўлчилар»нинг ортидан — 8-ўринда боришни давом эттирмоқда.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 25-тур

«Қизилқум» — «Локомотив» 1:1

  • Голлар: Шаҳзодбек Раҳматуллаев 3 — Билол Тўплиев 40.

  • «Қизилқум»: Раҳматов, Раҳматуллаев (Туропов, 80), Кенжабоев (Жуманқўзиев, 58), Кумборович, Шукуриллаев, Жигаури (Абдуғаффоров, 80), Ризақулов, Рўзиев (Чабрадзе, 80), Дуглас, Раҳматиллоев (Бозоров, 63), Жўрақўзиев.

  • «Локомотив»: Козлов, Тўплиев (Шодибоев, 46), Абдухолиқов, Шушняр, Мирзаев (Нуруллоев, 82), Кучеренко, Туропов (Реимов, 67), Муҳаммадиев (Йўлдошев, 67), Зотеев, Нишич (Иванов, 67), Яхшибоев.

Ўзбекистон СуперлигасиҚизилқумЛокомотивФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди10 июн 21:474 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!22 сентябр 06:03«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди10 сентябр 21:37Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!26 август 21:59«Локомотив» ва «Насаф» очколарни бўлишиб олди — турнир жадвалидаги ҳолат«Локомотив» ва «Насаф» очколарни бўлишиб олди — турнир жадвалидаги ҳолат17 октябр 19:59Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетди28 июл 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди