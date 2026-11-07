Суперлигада бронза учун шиддатли кураш: “Навбаҳор” сафарда “Қизилқум” тўсиғидан ўтди

·57·Спорт
Суперлигада бронза учун шиддатли кураш: “Навбаҳор” сафарда “Қизилқум” тўсиғидан ўтди

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Навоий шаҳрида кечган кескин тўқнашувда Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда «Қизилқум» устидан 1:0 ҳисобида минимал, аммо жуда қимматли ғалабани қўлга киритди.

Учрашув тақдирини биринчи бўлим охирларида яратилган ягона аниқ ҳужум ва совуққон якун ҳал қилди.

Ҳал қилувчи 39-дақиқа: Ғиёсов ва Холматов дуэтидан гол

Беллашув давомида ҳар икки жамоа тартибли ҳимоя ва эҳтиёткор тактикага урғу берди:

  • Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи палла: Ўйиннинг 39-дақиқасида «лочинлар» рақиб мудофаа чизиғидаги бўшлиқни топиб, тезкор ҳужум уюштирди. Муҳаммадали Ғиёсов томонидан узатилган аниқ тўпни ярим ҳимоячи Диёр Холматов дарвозага аниқ йўллаб, ҳисобни очди — 0:1;

  • Навоийликларнинг босими: Иккинчи бўлимда «Қизилқум» мувозанатни тиклаш учун қатор ҳужумлар ташкил этди, бироқ Наманган жамоасининг миллий терма жамоа аъзоси Ўткир Юсупов бошчилигидаги мудофаа чизиғи ишончли ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.

Турнир жадвалидаги вазият: «Навбаҳор» 55 очкога етди

Мазкур ғалаба мавсум якуни яқинлашган паллада наманганликларнинг медаллар учун пойгадаги мавқеини сезиларли даражада оширди:

  • Кучли учликда мустаҳкам ўрин: Сафардан муҳим 3 очко билан қайтган «Навбаҳор» ўз ҳисобидаги очколари сонини 55 тага етказди ва Суперлига жадвалида 3-поғонадаги ўрнини янада мустаҳкамлади;

  • «Қизилқум» ўртамиёналар қаторида: Ўз майдонида очко йўқотган Навоий жамоаси эса 35 очко билан турнир жадвалининг 9-поғонасида қолди.

Ўзбекистон СуперлигасиНавбаҳорҚизилқумДиёр Холматов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди“Қизилқум” ва “Локомотив” ўзаро баҳсда очколарни бўлишиб олди25 октябр 20:31Темур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирдиТемур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирди1 ноябр 07:37Фарғона водийси дербисида Норчаевнинг ягона голи “Навбаҳор”га муҳим ғалабани келтирдиФарғона водийси дербисида Норчаевнинг ягона голи “Навбаҳор”га муҳим ғалабани келтирди31 октябр 21:59“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади“Навбаҳор” Урганчда 3 очкони қўлга киритиб, кучли учликни мустаҳкамлади26 октябр 21:13Ҳожимирзаев дубли, «Навбаҳор»дан дуранг: 13-тур якунланди...Ҳожимирзаев дубли, «Навбаҳор»дан дуранг: 13-тур якунланди...23 июл 22:304 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!22 сентябр 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози