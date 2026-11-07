Суперлигада бронза учун шиддатли кураш: “Навбаҳор” сафарда “Қизилқум” тўсиғидан ўтди
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Навоий шаҳрида кечган кескин тўқнашувда Наманганнинг «Навбаҳор» клуби сафарда «Қизилқум» устидан 1:0 ҳисобида минимал, аммо жуда қимматли ғалабани қўлга киритди.
Учрашув тақдирини биринчи бўлим охирларида яратилган ягона аниқ ҳужум ва совуққон якун ҳал қилди.
Ҳал қилувчи 39-дақиқа: Ғиёсов ва Холматов дуэтидан гол
Беллашув давомида ҳар икки жамоа тартибли ҳимоя ва эҳтиёткор тактикага урғу берди:
Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи палла: Ўйиннинг 39-дақиқасида «лочинлар» рақиб мудофаа чизиғидаги бўшлиқни топиб, тезкор ҳужум уюштирди. Муҳаммадали Ғиёсов томонидан узатилган аниқ тўпни ярим ҳимоячи Диёр Холматов дарвозага аниқ йўллаб, ҳисобни очди — 0:1;
Навоийликларнинг босими: Иккинчи бўлимда «Қизилқум» мувозанатни тиклаш учун қатор ҳужумлар ташкил этди, бироқ Наманган жамоасининг миллий терма жамоа аъзоси Ўткир Юсупов бошчилигидаги мудофаа чизиғи ишончли ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.
Турнир жадвалидаги вазият: «Навбаҳор» 55 очкога етди
Мазкур ғалаба мавсум якуни яқинлашган паллада наманганликларнинг медаллар учун пойгадаги мавқеини сезиларли даражада оширди:
Кучли учликда мустаҳкам ўрин: Сафардан муҳим 3 очко билан қайтган «Навбаҳор» ўз ҳисобидаги очколари сонини 55 тага етказди ва Суперлига жадвалида 3-поғонадаги ўрнини янада мустаҳкамлади;
«Қизилқум» ўртамиёналар қаторида: Ўз майдонида очко йўқотган Навоий жамоаси эса 35 очко билан турнир жадвалининг 9-поғонасида қолди.
Изоҳлар 0
…