Олмалиқда сўнгги дақиқадаги драма: «Қизилқум» ОКМК майдонидан муҳим ғалаба билан қайтди
Ўзбекистон Суперлигасининг 28-туридан ўрин олган навбатдаги беллашув Олмалиқ шаҳрида бўлиб ўтди. Унда маҳаллий ОКМК жамоаси Навоийнинг «Қизилқум» клубини қабул қилиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Беллашувнинг асосий вақтида дарвозалар дахлсизлиги сақланиб турди. Бироқ меҳмонлар мураббийлар штабининг 88-дақиқада амалга оширган ўзгариши ўйин тақдирини ҳал қилди: Отабек Жўрақўзиев ўрнига майдонга тушган Роман Папарига атиги уч дақиқа ўтиб — ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада мезбонлар дарвозасини ишғол қилди ва жамоасига ғалаба келтирди.
Турнир жадвалидаги вазият
Мазкур натижадан сўнг «кончилар» 45 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасида қолди (аввалроқ «Пахтакор»ни мағлуб этган «Локомотив» 46 очко билан 4-ўринга кўтарилган эди). Қимматли сафар ғалабасини қўлга киритган «олтин изловчилар» эса очколари сонини 38 тага етказиб, 8-ўринга кўтарилиб олди.
Кўрсаткичлар
ОКМК
«Қизилқум»
Якуний ҳисоб
0
1
Гол муаллифи
—
Роман Папарига (90+1')
Жадвалдаги ўрни
5-ўрин (45 очко)
8-ўрин (38 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
Суперлига. 28-турОКМК — «Қизилқум» 0:1Гол: Роман Папарига (90+1).
ОКМК: 35. Жавоҳир Илёсов, 4. Миржамол Қосимов (21. Хазрат Турсунқулов, 60), 5. Гиорги Папава, 6. Авазбек Ўлмасалиев (8. Абубакр Ризо Турдиалиев, 46), 7. Дилшод Аҳмадалиев, 9. Азиз Холмуродов (88. Сияваш Ҳақназарий, 60), 10. Асадбек Собиржонов, 17. Нодир Абдураззоқов (77. Иван Пешич, 60), 22. Саидафзалхон Ахроров (19. Аҳмадулло Муқумжонов, 72), 28. Арихиро Сентоку, 44. Аброр Каримов.
«Қизилқум»: 1. Фарҳод Раҳматов, 4. Илҳом Ваҳобов (47. Руслан Розиев, 46), 7. Файзуллобек Жуманқўзиев, 8. Шаҳзод Раҳматуллаев (77. Диёр Рахматиллоев, 46), 9. Шаҳзод Туропов, 10. Ислом Кенжабоев (18. Аббосбек Абдуғаффоров, 65), 15. Никола Кумбурович (23. Самандар Шукуруллаев, 26), 40. Нодирхон Неъматхонов, 44. Ғиёсжон Ризақулов, 70. Дуглас Майкон, 88. Отабек Жўрақўзиев (97. Роман Папарига, 88).
Сизнингча, ОКМКнинг ўз майдонидаги ушбу кутилмаган мағлубиятига нима сабаб бўлди ва «Қизилқум» мавсумни кучли саккизликда якунлай оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…